În Veneţia, gondolierii strâng şi gunoaiele din canale: „E un oraș fără mașini, dar avem cele mai multe resturi de anvelope din lume”

Orașul italian Veneția este printre cele mai frumoase din lume. Și e faimos, printre altele, pentru gondolierii care, cu grație și dexteritate îi plimbă pe turiști pe legendarele canale în bărcile deja celebre. Dar de ceva vreme, unii gondolieri au schimbat tricourile în alb și negru cu niște costume de scafandru. Urmăriți un reportaj marca „Focus Europa”, un proiect Digi24 şi Deutsche Welle. Emisiunea e difuzată vinerea la ora 21:30 și în reluare sâmbăta de la ora 19:30.

Gondolierii venețieni sunt mândri că le pot arăta orașul turiștilor. Dar acum se ocupă și de curățarea canalelor.



Stefano Vio, gondolier: Veneția are 276 de canale. Adunate au o lungime de aproximativ 30 de kilometri. Încercăm să le selectăm pe cele utilizate frecvent de navele de transport în ultimii ani.



Scafandrii voluntari s-au adunat dimineața devreme, când încă sunt puține bărci. Nu se lasă descurajați de temperatura redusă a apei. În câteva minute, unul dintre ei revine la suprafață. A găsit ceva. Ultima dată când au făcut acest lucru, scafandrii au scos din apă 80 de kilograme de deșeuri.



Veneția are o problemă serioasă cu gunoiul, provocată parțial de numărul mare de turiști. Dar consiliul municipal, și gondolierii sunt de acord că vizitatorii nu pot fi singurii vinovați pentru canalele pline de deșeuri.



Giovanni Giusto de la Consiliul Local din Veneția apreciază foarte mult ajutorul gondolierilor în curățarea căilor navigabile.



Giovanni Giusto, consilier local din Veneția: Cel mai des găsim anvelope auto. E chiar amuzant. Veneția este un oraș fără mașini, mașinile nu au voie aici - dar se pare că avem cele mai multe resturi de anvelope din lume.



Operațiunea de curățare a orașului trimite un semnal puternic atât localnicilor, cât și turiștilor. Toată lumea ar trebui să se implice. Dar curățarea canalelor poate fi complicată. Unele obiecte au muchii ascuțite sau sunt extrem de grele.



Unele dintre canalele orașului au o adâncime de până la cinci metri - spațiu suficient pentru aruncarea deșeurile. Dar voluntarii știu și că, din greșeală, uneori, obiecte precum unități de aer condiționat, coșuri de rufe sau chiuvete cad în canalele din ambarcațiunile de transport.



Acestea fiind spuse, mulți localnici au avut și o atitudine nepăsătoare.



Stefano Vio, gondolier: Ani de zile, oamenii...



Lorenzo Cervellin: ...s-au purtat iresponsabil.



Stefano Vio, gondolier: Exact. Inclusiv venețienii... Pe vremuri, deschideau geamul și aruncau gunoiul direct în apă. Din fericire, nu se mai întâmplă.



Gondolierii au venit cu ideea de a colecta gunoiul în timp ce făceau scufundări în vacanță. Pe o epavă, Stefano și prietenii lui au găsit cizme de cauciuc vechi de 70 de ani - și au fost șocați de starea bună în care se aflau. Și-au dat seama că și apele Veneției sunt probabil pline de gunoi. O situație pe care speră să o schimbe.



Stefano Vio, gondolier: Nu e ca o a doua slujbă pentru noi, ceea ce facem, facem de bunăvoie. Ieri nu a fost o zi prea bună, pentru că vizibilitatea a fost foarte redusă. Nu puteam vedea decât 8 până la 10 centimetri distanță, așa că a fost greu să găsim obiecte - mai ales când apa e agitată. Totuși, am recuperat aproape 500 de kilograme de deșeuri.



Stefano Vio așteaptă cu nerăbdare următoarea scufundare - mai ales că și venețienii sunt mai responsabili. Deocamdată stă în gondolă și așteaptă clienți cărora să le arate frumusețea Veneției natale.

