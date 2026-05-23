Încă o țară europeană îi interzice ministrului israelian Ben Gvir accesul pe teritoriul său, în urma scandalului flotilei pentru Gaza

Ministrul israelian al Securităţii Naţionale, Itamar Ben Gvir, a primit interdicţie de intrare în Franţa, în urma tratamentului batjocoritor pe care l-a aplicat activiştilor Flotilei pentru Gaza, a anunţat sâmbătă ministrul francez de externe Jean-Noel Barrot, potrivit AFP, citată de Agerpres.

„Începând de astăzi, Itamar Ben-Gvir are interdicţie de intrare pe teritoriul francez”, a afirmat şeful diplomaţiei franceze, într-o postare pe reţeaua de socializare X, în care a criticat „acţiunile incalificabile faţă de cetăţenii francezi şi europeni pasageri ai Flotilei” pentru Gaza.

Marina militară israeliană a interceptat la începutul săptămânii în apele internaţionale circa 50 de ambarcaţiuni cu ajutorul cărora aproximativ 430 de activişti din zeci de ţări încercau să aducă ajutoare umanitare în Fâşia Gaza şi să spargă astfel blocada impusă de Israel asupra enclavei palestiniene.



Debarcaţi în Israel şi plasaţi acolo în detenţie, activiştii au avut parte de o primire umilitoare din partea ministrului Itamar Ben Gvir. Acesta din urmă a publicat un videoclip filmat în portul Ashdod, imagini în care membrii flotilei sunt văzuţi îngenuncheaţi cu faţa în jos, încătuşaţi cu mâinile la spate şi înghesuiţi într-un spaţiu strâmt.



„Bun venit în Israel!”, spune în videoclip respectivul ministru, zâmbind în timp ce flutură un drapel israelian, iar dintr-un difuzor se aude imnul Israelului, imagini care au provocat un val de indignare internaţională şi apeluri din partea unor ţări europene pentru impunerea de sancţiuni contra ministrului Ben Gvir.



Cei circa 430 de activişti, toţi străini, cu excepţia unei femei israeliene, au fost expulzaţi din Israel joi, majoritatea plecând către Turcia, unde a fost investigată starea lor. Organizatorii flotilei au reclamat că există răniţi printre membrii săi şi au acuzat Israelul de abuzuri grave, precum împuşcături cu gloanţe de cauciuc trase de la mică distanţă şi agresiuni sexuale, inclusiv violuri, fapte negate de Israel.



Totuşi, Ministerul de Externe german a confirmat că mai mulţi dintre activiştii germani reţinuţi de Israel şi expulzaţi în Turcia sunt răniţi.



Tot sâmbătă, au sosit la Atena 19 activişti greci membri ai flotilei, care au susţinut că au fost torturaţi în detenţie în Israel.

