Live TV

Încă o țară europeană îi interzice ministrului israelian Ben Gvir accesul pe teritoriul său, în urma scandalului flotilei pentru Gaza

Data publicării:
Building Struck by Iranian Ballistic Missile During Barrage in Petah Tikva, Israel - 16 Jun 2025
Itamar Ben-Gvir Foto Profimedia

Ministrul israelian al Securităţii Naţionale, Itamar Ben Gvir, a primit interdicţie de intrare în Franţa, în urma tratamentului batjocoritor pe care l-a aplicat activiştilor Flotilei pentru Gaza, a anunţat sâmbătă ministrul francez de externe Jean-Noel Barrot, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Începând de astăzi, Itamar Ben-Gvir are interdicţie de intrare pe teritoriul francez, a afirmat şeful diplomaţiei franceze, într-o postare pe reţeaua de socializare X, în care a criticat acţiunile incalificabile faţă de cetăţenii francezi şi europeni pasageri ai Flotilei pentru Gaza.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Marina militară israeliană a interceptat la începutul săptămânii în apele internaţionale circa 50 de ambarcaţiuni cu ajutorul cărora aproximativ 430 de activişti din zeci de ţări încercau să aducă ajutoare umanitare în Fâşia Gaza şi să spargă astfel blocada impusă de Israel asupra enclavei palestiniene.

Debarcaţi în Israel şi plasaţi acolo în detenţie, activiştii au avut parte de o primire umilitoare din partea ministrului Itamar Ben Gvir. Acesta din urmă a publicat un videoclip filmat în portul Ashdod, imagini în care membrii flotilei sunt văzuţi îngenuncheaţi cu faţa în jos, încătuşaţi cu mâinile la spate şi înghesuiţi într-un spaţiu strâmt.

Bun venit în Israel!, spune în videoclip respectivul ministru, zâmbind în timp ce flutură un drapel israelian, iar dintr-un difuzor se aude imnul Israelului, imagini care au provocat un val de indignare internaţională şi apeluri din partea unor ţări europene pentru impunerea de sancţiuni contra ministrului Ben Gvir.

Cei circa 430 de activişti, toţi străini, cu excepţia unei femei israeliene, au fost expulzaţi din Israel joi, majoritatea plecând către Turcia, unde a fost investigată starea lor. Organizatorii flotilei au reclamat că există răniţi printre membrii săi şi au acuzat Israelul de abuzuri grave, precum împuşcături cu gloanţe de cauciuc trase de la mică distanţă şi agresiuni sexuale, inclusiv violuri, fapte negate de Israel.

Totuşi, Ministerul de Externe german a confirmat că mai mulţi dintre activiştii germani reţinuţi de Israel şi expulzaţi în Turcia sunt răniţi.

Tot sâmbătă, au sosit la Atena 19 activişti greci membri ai flotilei, care au susţinut că au fost torturaţi în detenţie în Israel.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bataie centrul vechi ucraineni motoclisti romani jandarmi
1
Bătaie în Centrul Vechi din Capitală între ucraineni și o bandă de motocicliști români...
maia sandu sustine un discurs
2
Maia Sandu, despre aderarea Republicii Moldova la UE: „Dacă acest lucru nu va funcţiona...
Peter Magyar.
3
Peter Magyar: După războiul din Ucraina, toată Uniunea Europeană va reveni la gazul...
bile de loto
4
Rezultate LOTO - Joi, 21 mai 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria...
alexandru rogobete sustine o conferinta de presa
5
Alexandru Rogobete, apel către politicieni: „Înţeleg că tranşeele par adânc săpate, dar...
Nicușor Bancu a surprins pe toată lumea, la întâlnirea cu Olguța Vasilescu
Digi Sport
Nicușor Bancu a surprins pe toată lumea, la întâlnirea cu Olguța Vasilescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Industrial concept with European Union flag at sunset
Avertisment din Franța: „China nu va câștiga nimic” dacă „distruge” industria europeană. Cine a lansat semnalul de alarmă
Traffic on the road, Lisbon, Portugal
Caz tulburător: doi copii, de 3 și 5 ani, au fost abandonați de mama lor pe o șosea în Portugalia. Le-a lăsat biscuiți, nu și acte
N15 FRANTA EXCLUSIV VALI-FAKE_VO_00942
„Orașul-fantomă” unde Legiunea Străină se pregătește pentru războaie. Digi24, imagini în premieră din Franța
Gaza City
A fost publicată foaia de parcurs pentru planul de pace privind Fâșia Gaza al președintelui Trump
ministru israel
Polonia interzice accesul unui ministru israelian de extremă dreapta din cauza unui videoclip cu flotila pentru Gaza
Recomandările redacţiei
ZTE4MTM0MDZiNTI4MWY2NTM3MzY0ZGI5ZTdjZGRlZg==.thumb
Iranul amenință cu un răspuns „zdrobitor” dacă Trump va relua...
fani max korzh
Concert cu risc în București: Mii de fani ai artistului Max Korzh...
incendiu cet vest22
Al doilea incendiu la CET Vest din Capitală, într-o lună: ard un...
Zelensky Holds Press Conference In Kyiv
Cum răspunde Volodimir Zelenski propunerii ca Ucraina să devină...
Ultimele știri
Detalii în exclusivitate: Nereguli grave ies la iveală în cazul elevului mort la școală. Controale extinse la Ambulanță și DSP
Ungaria pune o condiție Ucrainei înainte de a discuta despre aderarea la Uniunea Europeană
Proteste în Madrid, la reședința premierului Pedro Sanchez: manifestanții au forțat cordonul de securitate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A slăbit 136 kg și a izbucnit în plâns într-o cabină de probă. Motivul emoționant pentru care mii de femei au...
Cancan
125 de lei în plus la pensie pentru toți pensionarii români din această categorie, de la 1 iulie 2026
Fanatik.ro
Fabulos! Cum a ajuns Filipe Coelho antrenor la Universitatea Craiova: „Eram în parcare la McDonalds la 2...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Rinat Ahmetov, investitor la o echipă din România? Miliardarul și-a trimis managerul la Guvern. Planul celui...
Adevărul
Valea Mureșului, drumul castelelor nobiliare uitate. Aproape 100 de palate și conace vechi, înșirate pe...
Playtech
Orașul din România care s-a reinventat economic. Este numit „Mica Romă” și are sub 20.000 de locuitori
Digi FM
Elena Merișoreanu, adevărul despre intervențiile estetice la 78 de ani: „Îmi place să mă îngrijesc”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Telenovela" Radu Drăgușin s-a încheiat! ADIO, Tottenham
Pro FM
Câți bani au făcut Andreea Bălan și Victor Cornea din darul de nuntă. Invitații au scos din buzunar mii de...
Film Now
Prima imagine din „The Resurrection of the Christ”. Mel Gibson: E mai mult decât un film, este misiunea mea...
Adevarul
Dezbatere aprinsă pe tema divulgării salariului la recrutare. Ce spun angajatorii și angajații. „Să lucrezi...
Newsweek
700 lei în plus la pensie pentru un pensionar cu grupe de muncă. Cum a învins Casa de pensii în instanță?
Digi FM
Când intră pensiile în iunie 2026. Milioane de români vor primi banii mai târziu
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Ce înseamnă când pisica ta doarme la picioarele tale. Mulți stăpâni nu știau asta
Film Now
Antonio Banderas, reacție fermă după zvonurile privind probleme financiare: „Sunt foarte bine!” Cum justifică...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...