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Încă o țară membră UE și NATO deschide cerul pentru avioanele cu încărcătură nucleară ale Franței

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ilustrație cu o explozie nucleară și un soldat
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
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Estonia a demarat negocierile cu Franța privind participarea sa la inițiativa acesteia de consolidare a descurajării nucleare, a declarat prim-ministrul țării, Kristen Mihal, potrivit Err. El a reamintit că republica baltică se află deja sub umbrela nucleară a NATO.

În același timp, Franța susține securitatea Estoniei prin staționarea trupelor sale pe teritoriul acesteia. „Prin urmare, dacă va apărea posibilitatea de a aprofunda cooperarea în domeniul nuclear, cel mai probabil, exact asta se va întâmpla”, a spus Mihal. În același timp, el a remarcat că aderarea la această inițiativă necesită un anumit nivel de pregătire din partea țării. Ambasadorul Franței în Estonia, Alexandre Escorsia, a confirmat că țările discută această chestiune, precum și alte aspecte legate de cooperarea în domeniul apărării.

Pe 14 septembrie, Finlanda a anunțat aderarea la inițiativa franceză. Ministerul Apărării din Finlanda a precizat că această colaborare va include consultări privind doctrina nucleară, exerciții militare și prezența forțelor aeriene strategice franceze în țară. Anterior, Norvegia, Suedia și Danemarca au luat o decizie similară.

Inițiativa de descurajare nucleară avansată a fost prezentată în luna martie de președintele Franței, Emmanuel Macron, pe fondul războiului din Ucraina și al disputelor privind garanțiile de securitate americane. Aceasta prevede staționarea temporară a avioanelor de vânătoare Rafale capabile să transporte arme nucleare, utilizarea spațiului aerian și a bazelor militare ale aliaților, precum și realimentarea avioanelor în zbor. Controlul asupra arsenalului nuclear francez va rămâne însă exclusiv în mâinile președintelui Franței, care va lua, de asemenea, deciziile privind utilizarea acestuia.

Editor : A.R.

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