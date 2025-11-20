Live TV

Încă un comandant rus care a participat la masacrul de la Bucea a fost identificat. „Responsabil pentru cel puțin 17 crime”

Data publicării:
Masacrul de la Bucea
Masacrul de la Bucea. Foto: Profimedia
Iuri Vladimirovici Kim

Ucraina a anunţat că l-a identificat pe un comandant rus drept suspect în masacrul comis în 2022 la Bucea, suburbie a capitalei ucrainene Kiev, spunând că este vorba despre un pas vital către stabilirea lanţului de comandă aflat în spatele execuţiilor în masă de civili produse acolo, transmite joi Reuters.

Forţele ruse au lăsat cadavre pe străzile din Bucea după ce au ocupat suburbia timp de o lună, la scurt timp după începerea invaziei Ucrainei în februarie 2022. Peste 450 de corpuri au fost recuperate din gropi comune în Bucea şi alte câteva sute de oameni au fost ucişi într-o zonă mai largă, potrivit oficialităţilor ucrainene, informează Agerpres.

Procurorii ucraineni emiseseră notificări de suspiciune - pas procedural către un posibil mandat de arestare - pe numele a zeci de soldaţi ruşi în cazul Bucea, dar au precizat că numele unui comandant din armata rusă este o premieră în acest dosar.

„Notificarea de suspiciune referitoare la comandantul unei unităţi a forţelor armate ruse marchează un pas important în mod fundamental către justiţie pentru crime de război sistematice şi pe scară largă comise în Bucea”, a afirmat procurorul general adjunct ucrainean, Andrii Leşcenko, citat într-o declaraţie emisă de Global Rights Compliance, o fundaţie ce ajută Ucraina.

Kremlinul a descris evenimentele de la Bucea drept „un aranjament şi un fals”.

În Donețk, soldații ruși au executat o familie în propria casă. „Un masacru ce cele comise de Gestapo”

Iuri Vladimirovici Kim

Comandantul rus a fost identificat într-o altă parte a aceleiaşi declaraţii care cuprinde detalii ale notificării. „Probele arată că Iuri Vladimirovici Kim este suspectat a fi responsabil din punct de vedere penal pentru 17 crime şi patru cazuri de rele tratamente comise de forţele aflate sub comanda sa la Bucea”, a afirmat Global Rights Compliance.

Potrivit notificării, Kim era comandantul unui pluton din Divizia 76 Asalt Aerian al armatei ruse. Kim nu se află în arestul Ucrainei, a spus Jeremy Pizzi, consilier juridic în cadrul Global Rights Compliance.

O investigaţie Reuters publicată în mai 2022 a evidenţiat rolul Diviziei 76 Asalt Aerian în evenimentele de la Bucea.

Fundaţia Global Rights Compliance a afirmat că presupusa responsabilitate a lui Iuri Kim se bazează pe o anchetă ce include declaraţii ale martorilor, analiză medico-legală la locul faptei şi informaţii din surse deschise.

Informaţiile strânse au evidenţiat numeroase exemple în care „Kim le-a ordonat în mod special forţelor sale să vâneze, să rănească şi să ucidă indivizi percepuţi ca sprijinind sau ajutând forţele armate şi de securitate ucrainene. După ce au avut loc crimele contra civililor, dovezile arată că acest comandant le-a ordonat subalternilor să ardă unele cadavre pentru a ascunde crimele”.

Global Rights Compliance a menţionat că probele descoperite în acest dosar sugerează un plan sistematic ce a presupus implicarea conducerii ruse în comiterea masacrului de la Bucea.

 

