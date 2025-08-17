Live TV

Incendii de vegetație uriașe în Portugalia: Lisabona cere ajutorul Europei

Un pompier stă lângă o autospecială de stins incendii în timp ce focul se apropie de satul Benvende, în Trancoso, Portugalia, pe 14 august 2025. Foto: Profimedia

Portugalia, la fel ca Spania, a cerut ajutor din partea Europei pentru a lupta împotriva incendiilor de vegetaţie, după cum a relatat sâmbătă postul public de televiziune RTP, citat de lalibre.be.

Aproximativ 3 500 de pompieri lucrează în prezent în Portugalia, încercând să controleze 10 incendii majore. Prima victimă a fost înregistrată vineri: un voluntar a murit în nord-vestul ţării, scrie News.ro.

Incendiile care afectează în prezent peninsula iberică sunt cele mai grave din ultimii ani. Institutul forestier portughez raportează că 139 000 de hectare de vegetaţie au fost distruse în ţară de la începutul anului, dintre care 64 000 numai în ultimele două zile.

În Spania, aproximativ 157 000 de hectare au dispărut în fum, dintre care aproximativ jumătate numai în luna august.

Sâmbătă, 19 incendii erau active în nord-vestul Spaniei, care a primit ajutor din partea Franţei şi Italiei.

VIDEO&FOTO Incendiile de vegetație devastează sudul Europei. Peste 150.000 de hectare arse în Spania, evacuări masive în Grecia

Vladimir Putin s-a urcat în ”Bestia” lui Donald Trump și au urmat momente total neașteptate, care s-au viralizat instant
