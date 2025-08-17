Incendii de vegetație uriașe în Portugalia: Lisabona cere ajutorul Europei

Portugalia, la fel ca Spania, a cerut ajutor din partea Europei pentru a lupta împotriva incendiilor de vegetaţie, după cum a relatat sâmbătă postul public de televiziune RTP, citat de lalibre.be.

Aproximativ 3 500 de pompieri lucrează în prezent în Portugalia, încercând să controleze 10 incendii majore. Prima victimă a fost înregistrată vineri: un voluntar a murit în nord-vestul ţării, scrie News.ro.

Incendiile care afectează în prezent peninsula iberică sunt cele mai grave din ultimii ani. Institutul forestier portughez raportează că 139 000 de hectare de vegetaţie au fost distruse în ţară de la începutul anului, dintre care 64 000 numai în ultimele două zile.

În Spania, aproximativ 157 000 de hectare au dispărut în fum, dintre care aproximativ jumătate numai în luna august.

Sâmbătă, 19 incendii erau active în nord-vestul Spaniei, care a primit ajutor din partea Franţei şi Italiei.

