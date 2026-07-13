Două avioane de stingere a incendiilor au fost trimise de urgenţă în regiunea Parisului pentru a combate un incendiu forestier de mari proporţii care se manifestă la sud de capitala Franţei.

Incendiul din pădurea de la Fontainebleau, descris de autorităţi ca fiind „virulent” şi de „amploare excepţională”, a determinat deja închiderea parţială a principalei autostrăzi nord-sud a ţării, perturbând traficul în timpul primului weekend aglomerat al verii.

Luni dimineaţă, autorităţile au declarat că focul a cuprins 800 de hectare şi continua să se extindă în pădure, la aproximativ 60 km sud-est de oraşul Paris.

Un videoclip filmat dintr-un avion şi difuzat pe reţelele sociale dezvăluie amploarea incendiului care devastează în prezent o parte din pădurea de la Fontainebleau, în departamentul Seine-et-Marne. Privit din aer, se poate observa un nor mare de fum care se ridică deasupra masivului forestier, precum şi mai multe focare active.

Acest incendiu de proporţii a izbucnit duminică după-amiază în zona Fontainebleau. Potrivit autorităţilor, câteva sute de hectare de vegetaţie au fost deja cuprinse de flăcări în jurul localităţilor Noisy-sur-École şi Achères-la-Forêt. Favorizat de vegetaţia uscată şi de condiţiile meteorologice, incendiul a necesitat mobilizarea unor mijloace importante de stingere.

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Caniculă

Regiunea pariziană se confruntă cu al treilea val de caniculă în acest an, într-o vară în care recordurile de temperatură au fost depăşite în mai multe ţări din Europa.

Este pentru prima dată când sunt trimise avioane de stingere a incendiilor din sudul ţării, o zonă de obicei mai uscată şi mai caldă, pentru a combate incendiile din regiunea Parisului, a declarat Eric Brocardi, reprezentant al Federaţiei Naţionale a Pompierilor din Franţa. Au fost mobilizate, de asemenea, două elicoptere de stingere a incendiilor şi un avion de observaţie, a adăugat acesta, potrivit AFP. Aproape 400 de pompieri sunt mobilizaţi, de asemenea, la faţa locului, sprijiniţi de mijloace aeriene. „Scopul este să salvăm vieţi şi bunuri”, a declarat oficialul.

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Anterior, un incendiu a blocat, de asemenea, o autostradă care se îndrepta spre est de la Paris şi a perturbat circulaţia pe o linie de tren de mare viteză către sudul Franţei. Călătorii se confruntau cu întârzieri de până la şase ore pentru trenurile care soseau sau plecau din Gara Lyon din Paris, a anunţat duminică seara compania feroviară franceză SNCF.

Cel mai recent val de căldură din Franţa a impus închiderea temporară a trei centrale nucleare pentru a evita deversarea apei calde de răcire în cursurile de apă supraîncălzite.

Organizatorii cursei de ciclism „Turul Franţei” au scurtat, de asemenea, etapa de duminică cu 30 km (19 mile), pe fondul temperaturilor care se apropiau de 40 °C.

Temperaturile record înregistrate în toată Europa în această vară au dus la incendii de pădure de proporţii, în special în Spania, unde cel puţin 13 persoane au pierit în urma incendiului de joi din Almeria, unul dintre cele mai mortale din istoria ţării.

Iar în Marea Britanie, un incendiu de proporţii din nordul Ţării Galilor a fost declarat duminică „incident major” de către serviciile de urgenţă, în timp ce pompierii luptă cu focul în Anglia şi Ţara Galilor.

Editor : Sebastian Eduard