Podul Canakkale 1915
Turcia a inaugurat cel mai lung pod suspendat din lume, peste Strâmtoarea Dardanele. Foto: Profimedia

Incendiile forestiere, care fac prăpăd în nord-vestul Turciei, au forțat autoritățile locale să închidă temporar traficul maritim pe o rută comercială extrem de importantă: Strâmtoarea Dardanele, a anunțat Ministerul turc al Transporturilor, citat de BBC.

Strâmtoarea Dardanele leagă Marea Egee de Marea Marmara. Împreună cu strâmtoarea Bosfor, aceasta servește ca rută vitală pentru transportul comercial între Europa și Asia. Aproape 46.000 de nave au traversat Dardanelele în 2024, potrivit datelor oficiale.

Calea navigabilă internațională a fost închisă ca măsură de precauție, după ce incendiile s-au extins în apropierea orașului Canakkale, unde mai mulți locuitori au fost evacuați.

profimedia-1028322366
Eforturile de stingere a incendiilor „atât din aer, cât și de la sol” continuă, a declarat vineri guvernatorul provinciei Canakkale. Sursa: Profimedia

Pompierii turci au fost mobilizați pentru a încerca să stăpânească focul. De asemenea, sunt utilizate avioane și elicoptere specializate în stingerea incendiilor.

Vânturile puternice au alimentat flăcările, contribuind la răspândirea lor în condiții de vreme caldă și uscată, au declarat oficialii locali.

Eforturile de stingere a incendiilor „atât din aer, cât și de la sol” continuă, a declarat vineri guvernatorul provinciei Canakkale, citat de Turkiye Today.

Aeroportul principal din Canakkale este închis pentru zborurile de pasageri, dar aeronavele de stingere a incendiilor și de căutare și salvare continuă să opereze de acolo.

Sute de incendii au izbucnit în toată Turcia în această vară, forțând zeci de mii de oameni să-și evacueze locuințele. În iulie, cel puțin 10 lucrători forestieri și de salvare au fost uciși în timp ce luptau împotriva focului izbucnit în provincia Eskisehir, din centrul țării.

