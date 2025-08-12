Live TV

Incendii puternice de vegetație la câțiva kilometri de Madrid. Mii de oameni evacuați și în Andaluzia

profimedia-0789502916
Incendii în Spania. Foto: Profimedia Images

Flăcările continuă să facă ravagii în Peninsula Iberică. În mijlocul unui val de caniculă, s-a aprins un incendiu după altul. Case și grădini, păduri și un parc din patrimoniul UNESCO au căzut pradă focului puternic. Într-o zonă de litoral din regiunea Andaluzia din sudul Spaniei, 2.000 de oameni au fost evacuați din unitățile de cazare și cartierele rezidențiale aflate în apropierea unor plaje, arată Reuters.

Pompierii, pădurarii și polițiștii au lucrat toată noaptea de luni pentru a stinge un incendiu izbucnit în municipiul Tres Cantos, situat la 23 de kilometri de Madrid. Focul s-a aprins de la un fulger, iar vântul, care a suflat cu peste 70 de kilometri pe oră, i-a accelerat răspândirea. Două cartiere au fost evacuate. 

De asemenea, mii de oameni, localnici și turiști, au fost evacuați din orașul spaniol de coastă Tarifa, în zona căruia a izbuncnit un incendiu de vegetație, alimentat de vânturi puternice și de un val de căldură prelungit. Oamenii au plecat pe jos sau cu mașinile, provocând ambuteiaje la ieșirea din oraș.

Flăcările au devastat și o parte dintr-un parc național din nord-vestul Spaniei, unde se află o mină antică romană inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO.

În trei zile, în regiune, au fost înregistrate 13 incendii. Un consilier pentru mediu a declarat că multe dintre ele au fost provocate intenționat. Focul a carbonizat vegetația pe suprafețe întinse și a distrus mai multe proprietăți.

Lupta cu flăcările continuă și în Portugalia. Un incendiu de vegetație izbucnit sâmbătă într-un sat s-a intensificat din cauza condițiilor meteo și continuă să facă ravagii.

Temperaturile extreme din Spania și Portugalia vor continua cel puțin până miercuri, potrivit oficialilor, cu prognoze care indică valori de până la 44 de grade Celsius.

