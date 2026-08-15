Incendiile de pădure fac ravagii în întreaga Europă. Serviciul Copernicus avertizează asupra unor condiții „extrem de severe”

Autoritățile au declarat că, de la începutul verii, aproape 500 de persoane au fost arestate sub suspiciunea de a fi provocat incendii de pădure în Franța, în timp ce pompierii din șase țări europene se luptă cu incendii violente pe fondul unui val de căldură fără precedent, relatează The Guardian.

Un incendiu a cuprins vineri locuințele dintr-o stațiune turistică croată, provocând moartea unei persoane, rănirea a 40 de persoane și forțând evacuarea a 1.200 de persoane, au declarat autoritățile, în timp ce UE a avertizat că pe continent există zone cu condiții „extrem de severe” de incendii forestiere.

Alte câteva sute de persoane au fost evacuate din satele din vestul Germaniei și sud-vestul Franței, în timp ce turiștii blocați au fost preluați de pe plajele amenințate de flăcări în Grecia, iar armata a salvat relicve istorice în Spania.

Locuitorii din provincia Liege din Belgia au fost, de asemenea, rugați să-și părăsească locuințele sâmbătă după-amiază, pe măsură ce cel mai mare incendiu înregistrat vreodată în țară a cuprins regiunea High Fens, cea mai mare rezervație naturală din Belgia.

Având în vedere că trei din cinci europeni s-au confruntat vineri cu temperaturi de cel puțin 30 °C, iar aproximativ 150 de milioane au suportat temperaturi de 35 °C sau mai mult, Ministerul de Interne al Franței a declarat că, începând cu 1 iulie, 474 de persoane, dintre care 183 minori, au fost reținute în legătură cu incendiile forestiere din țară.

Aproximativ 70% dintre cei arestați erau bănuiți că au provocat incendii în mod intenționat, iar restul, că au făcut-o din greșeală. Presa franceză a relatat că un băiat de 15 ani a fost reținut în legătură cu un incendiu produs în apropierea aeroportului din Bordeaux, în urma căruia au murit doi pompieri în luna iulie.

Autoritățile franceze au evacuat vineri peste 525 de persoane din satul Luglon, situat în regiunea Landes din sud-vestul țării, după ce un nou incendiu de pădure a mistuit aproape 1.100 de hectare de pădure de pini în mai puțin de 24 de ore.

„Situația este nefavorabilă, iar incendiul continuă să facă ravagii”, a declarat reporterilor Gilles Clavreul, un oficial regional, adăugând că 500 de pompieri luptă împotriva flăcărilor și că șase avioane de stingere a incendiilor au fost trimise în ajutor. Drumurile către sat au fost închise.

Luglon se află la aproximativ 100 km sud-est de destinațiile turistice populare din Golful Arcachon și de pe peninsula Lege-Cap-Ferret, unde, la sfârșitul lunii iulie, două incendii de proporții au distrus peste 50.000 de hectare, forțând evacuarea a până la 220.000 de persoane.

Oamenii de știință afirmă că schimbările climatice provoacă fenomene meteorologice tot mai frecvente și mai extreme, duc la uscarea solurilor și a cursurilor de apă, alimentează incendiile forestiere și provoacă mii de decese în plus în Franța. Europa se încălzește cu o viteză de aproximativ două ori mai mare decât media globală.

Serviciul Copernicus al UE privind schimbările climatice a avertizat, în prognoza sa săptămânală, cu privire la condiții „extrem de severe” pe o zonă extinsă din Europa Centrală și de Est, precum și în alte zone izolate din sudul Marii Britanii, Irlanda, nordul Franței și sudul Suediei.

Conform datelor furnizate de Reuters Climate Monitor, temperatura maximă medie în Europa de Vest pentru vineri a fost estimată la 31,2 °C, cu 8 °C peste valoarea tipică înregistrată în perioada 1961-1990. Temperatura la nivelul întregii Europe a fost cu 1,6 °C peste norma din perioada 1961-1990.

În vestul Germaniei, peste 2.000 de persoane și-au părăsit locuințele vineri dimineața devreme pentru a se adăposti într-o școală primară din apropiere, după ce un incendiu din pădurea Hurtgen, situată în apropiere, s-a extins până la câteva sute de metri de satul Gey.

„Acest incendiu forestier amenință să afecteze grav comunitatea locală”, a scris Mona Neubaur, vicepremierul landului Renania de Nord-Westfalia, pe rețelele sociale. De asemenea, muniția neexplodată din cel de-al Doilea Război Mondial îngreuna eforturile de stingere a incendiului.

Agenția dpa a relatat că se auzeau explozii din cauza muniției detonate de flăcări, ceea ce i-a obligat pe pompieri să se mențină la distanță de zonă, situată nu departe de granița cu Belgia, din motive de siguranță. Tancurile și elicopterele armatei germane ofereau sprijin.

În Croația, un incendiu de pădure, alimentat de vânturi puternice, a cuprins peste noapte stațiunea turistică Lokva Rogoznica, situată pe coasta dalmată. Poliția a declarat că a găsit cadavrul unei persoane în timpul operațiunilor de căutare desfășurate vineri după-amiază în zonele afectate de incendiu.

În mai multe localități din apropiere s-au deschis adăposturi de urgență. Din cele 36 de persoane îngrijite de serviciile de ambulanță din orașul Split, situat la aproximativ 25 de kilometri spre nord, 14 au fost internate în spital, iar șapte prezentau leziuni care le puneau viața în pericol, au declarat autoritățile sanitare locale.

„A fost un incendiu puternic, care a mistuit tot ce a întâlnit în cale… s-au înregistrat pagube materiale uriașe”, a declarat vineri Slavko Tucakovic, comandantul regional al pompierilor, adăugând că incendiul părea să se fi potolit până vineri dimineață.

Prim-ministrul țării, Andrej ‌Plenkovic, a declarat în timpul unei vizite în localitatea vecină Omis, unde evacuații se adăposteau într-o sală de sport, că incendiul a fost „unul dintre cele mai grave din ultimii ani”, dar că „cel mai important” este faptul că, până în prezent, nu s-au confirmat victime.

În nord-estul Spaniei, o unitate militară a recuperat rămășițele a trei regi care au domnit în regiunea Aragon în secolul al XI-lea din mănăstirea San Juan de la Pena, după ce aceasta a fost amenințată de un incendiu de pădure, și le-a transportat la un muzeu din Huesca, situat în apropiere.

Incendiul, care a izbucnit luni, s-a intensificat joi, au declarat autoritățile, alimentat de temperaturile ridicate și de vânturile puternice care i-au permis să mistuie peste 9.000 de hectare, forțând evacuarea a 16 orașe și sate.

Un incendiu de pădure mult mai extins din sudul Spaniei s-a agravat, de asemenea, joi. Până în prezent, acesta a distrus 31.000 de hectare în provincia Huelva și a determinat evacuarea a aproximativ 700 de persoane.

În nordul Greciei, o flotă de ambarcațiuni mici a evacuat joi aproximativ 500 de turiști de pe plaje, în timp ce un incendiu forestier amenința Siviri și Fourka, două stațiuni populare de pe peninsula Halkidiki, la sud de orașul Salonic.

Frontul de incendiu, lung de 3 kilometri, cu flăcări de până la 30 de metri înălțime, a fost ținut sub control mai târziu în cursul zilei, a declarat șeful protecției civile regionale, deși echipajele au rămas în alertă pentru eventualele reaprinderi. Doi pompieri răniți au fost transportați la spital, a precizat serviciul de pompieri.

În mare parte a Greciei continentale a fost emisă o alertă maximă de nivel cinci privind incendiile, iar autoritățile din Halkidiki au interzis accesul în pădurile dense de pini din regiune.

În Regatul Unit, incendiile s-au răspândit rapid în regiunea West Midlands, distrugând complet mai multe case, în cadrul „unuia dintre cele mai grave” incidente cu care a avut de-a face vreodată serviciul regional de pompieri, a declarat șeful regional al pompierilor, Simon Tuhill.

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Editor : A.M.G.