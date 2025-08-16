Live TV

Video&Foto Incendiile de vegetație devastează sudul Europei. Peste 150.000 de hectare arse în Spania, evacuări masive în Grecia

photo-collage.png - 2025-08-16T191203.839
Incendiile de vegetație devastează sudul Europei. Peste 150.000 de hectare arse în Spania, evacuări masive în Grecia. Foto. Profimedia
Din articol
Spania: peste 150.000 de hectare distruse de foc Primul deces confirmat în Portugalia Evacuări masive în Grecia Incendii de vegetație în Turcia

Valul de căldură și seceta întrețin incendiile de vegetație care devastează sudul Europei. Portugalia, Grecia și Turcia se confruntă cu focare greu de controlat, în timp ce în Spania peste 150.000 de hectare de teren au fost mistuite de flăcări. Evacuările continuă, iar bilanțul victimelor este în creștere, relatează Euronews.

Spania: peste 150.000 de hectare distruse de foc

Spania se luptă în prezent cu 14 incendii majore, potrivit Virginiei Barcones, director general al serviciilor de urgență. Premierul Pedro Sánchez a avertizat că riscul rămâne extrem.

Astăzi va fi din nou o zi foarte grea, cu un risc extrem de apariție a unor noi focare.

Trei persoane și-au pierdut viața, printre care doi pompieri voluntari. Unul dintre aceștia a murit joi într-un spital din León, după ce a suferit arsuri grave.

Incendii de vegetație, Spania. Foto. Profimedia
Incendii de vegetație, Spania. Foto. Profimedia
Incendii de vegetație, Spania. Foto. Profimedia | Poza 1 din 7
Incendii de vegetație, Spania. Foto. Profimedia
Incendii de vegetație, Spania. Foto. Profimedia | Poza 2 din 7
Incendii de vegetație, Spania. Foto. Profimedia
Incendii de vegetație, Spania. Foto. Profimedia | Poza 3 din 7
Incendii de vegetație, Spania. Foto. Profimedia
Incendii de vegetație, Spania. Foto. Profimedia | Poza 4 din 7
Incendii de vegetație, Spania. Foto. Profimedia
Incendii de vegetație, Spania. Foto. Profimedia | Poza 5 din 7
Incendii de vegetație, Spania. Foto. Profimedia
Incendii de vegetație, Spania. Foto. Profimedia | Poza 6 din 7
Incendii de vegetație, Spania. Foto. Profimedia
Incendii de vegetație, Portugalia. Foto. Profimedia | Poza 7 din 7
Incendii de vegetație, Portugalia. Foto. Profimedia
Până acum, incendiile din Spania au mistuit 158.000 de hectare de teren, o suprafață comparabilă cu zona metropolitană a Londrei, potrivit Sistemului european de informare privind incendiile forestiere.

Primul deces confirmat în Portugalia

În Portugalia, aproape 4.000 de pompieri erau mobilizați vineri pentru a lupta cu șapte incendii majore.

Sâmbătă a fost confirmat și primul deces: trupul carbonizat al fostului primar al localității Vila Franca do Deão a fost descoperit în zona afectată de flăcări.

Guvernul portughez a prelungit starea de alertă până duminică și a cerut sprijin Uniunii Europene.

Incendii de vegetație, Portugalia. Foto. Profimedia
Incendii de vegetație, Portugalia. Foto. Profimedia
Incendii de vegetație, Portugalia. Foto. Profimedia | Poza 1 din 6
Incendii de vegetație, Portugalia. Foto. Profimedia
Incendii de vegetație, Portugalia. Foto. Profimedia | Poza 2 din 6
Incendii de vegetație, Portugalia. Foto. Profimedia
Incendii de vegetație, Portugalia. Foto. Profimedia | Poza 3 din 6
Incendii de vegetație, Portugalia. Foto. Profimedia
Incendii de vegetație, Portugalia. Foto. Profimedia | Poza 4 din 6
Incendii de vegetație, Portugalia. Foto. Profimedia
Incendii de vegetație, Portugalia. Foto. Profimedia | Poza 5 din 6
Incendii de vegetație, Portugalia. Foto. Profimedia
Incendii de vegetație, Portugalia. Foto. Profimedia | Poza 6 din 6
Incendii de vegetație, Portugalia. Foto. Profimedia
Situația rămâne critică mai ales în districtul Guarda, unde lipsa resurselor a îngreunat intervenția pompierilor.

Evacuări masive în Grecia

În Grecia, incendiile continuă să afecteze insula Chios, unde focul arde necontrolat de patru zile.

Autoritățile au dispus noi evacuări, iar două avioane și două elicoptere au fost trimise în sprijinul pompierilor.

În vestul țării, mai multe focare majore izbucnite la începutul săptămânii au pus în alertă serviciile de urgență, în special în zona Atenei, unde vântul și temperaturile extreme cresc riscul de incendiu.

Incendii de vegetație în Turcia

Și în Turcia pompierii continuă să lupte cu flăcările izbucnite în mai multe provincii.

Incendii de vegetație, Turcia. Foto. Profimedia
Incendii de vegetație, Turcia. Foto. Profimedia
Incendii de vegetație, Turcia. Foto. Profimedia | Poza 1 din 4
Incendii de vegetație, Turcia. Foto. Profimedia
Incendii de vegetație, Turcia. Foto. Profimedia | Poza 2 din 4
Incendii de vegetație, Turcia. Foto. Profimedia
Incendii de vegetație, Turcia. Foto. Profimedia | Poza 3 din 4
Incendii de vegetație, Turcia. Foto. Profimedia
Incendii de vegetație, Turcia. Foto. Profimedia | Poza 4 din 4
Incendii de vegetație, Turcia. Foto. Profimedia
Oamenii de știință avertizează că schimbările climatice contribuie la intensificarea valurilor de căldură și la uscăciunea extremă din Europa, ceea ce face regiunea mai vulnerabilă la incendii devastatoare.

Potrivit Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice al Uniunii Europene, Europa s-a încălzit de două ori mai repede decât media globală începând cu anii ’80, iar anul 2024 a fost cel mai călduros înregistrat vreodată, atât la nivel global, cât și pe continent.

