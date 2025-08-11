Live TV

Incendiile de vegetație fac ravagii în nord-vestul Spaniei: peste 1000 de persoane evacuate. Sit UNESCO în pericol

The INFONA Plan Is Upgraded To Level 2 Due To A Forest Fire In A Pine Forest In Carcastillo.
Incendii de vegetație în nord-vestul Spaniei. Foto. Profimedia

Incendiile de vegetaţie din nord-vestul Spaniei, alimentate de temperaturi caniculare şi de vânturi puternice, au dus duminică la evacuarea a peste 1.000 de persoane şi ameninţă un sit inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, au declarat autorităţile locale citate de AFP și Agerpres.

Circa 400 de persoane au fost evacuate din localitatea Carucedo şi din împrejurimi, iar alte 700 din mai multe localităţi aflate în apropierea sitului Las Medulas, o fostă zonă de exploatare a aurului din perioada romană, cunoscută pentru spectaculoasele sale stânci roşii şi înscrisă pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

Potrivit şefului guvernului regional din Castilla şi León, Alfonso Manueco, unele dintre aceste incendii au fost provocate intenţionat.

„Vom fi implacabili cu autorii acestor atacuri împotriva vieţii şi siguranţei oamenilor şi împotriva patrimoniului nostru istoric şi natural", a scris acesta pe X.

Incendiile de pădure au afectat şi regiunile Galicia (nord-vest) şi Navarra (nord).

Spania se confruntă cu un val de căldură intrat deja în a doua sa săptămână, care a adus temperaturi ce se apropie de 40 de grade Celsius în numeroase regiuni, canicula fiind aşteptată să dureze cel puţin până joi.

Protecţia civilă a emis o alertă de incendii de vegetaţie pentru o mare parte a ţării, cu un risc ridicat până la extrem.

