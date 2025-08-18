Cel mai grav val de incendii de vegetație din ultimele două decenii a lovit Spania, unde peste 344.000 de hectare au fost mistuite de flăcări. Autoritățile au închis o porțiune de 50 de kilometri din Camino de Santiago și au mobilizat armata pentru a sprijini pompierii în lupta cu focul, relatează Reuters.

„Este o situație de incendiu cum nu am mai avut de 20 de ani”, a declarat ministrul Apărării, Margarita Robles, pentru postul de radio Cadena SER.

„Incendiile au caracteristici speciale din cauza schimbărilor climatice și a acestui val uriaș de căldură”, care durează de 16 zile, a adăugat ea, referindu-se la unul dintre cele mai lungi valuri de căldură din ultimele 50 de decenii, care a adus temperaturi de până la 45 de grade Celsius în weekend.

Europa de Sud trece prin unul dintre cele mai grave sezoane de incendii de vegetație din ultimele două decenii, iar Spania și Portugalia se numără printre cele mai afectate țări.

Până acum, în acest an, aproximativ 344.400 de hectare au ars în Spania, potrivit Sistemului European de Informații privind Incendiile Forestiere (EFFIS) – cea mai mare suprafață de când există aceste date, din 2006, și de peste patru ori media perioadei 2006-2024.

Robles a precizat că fumul dens îngreunează munca avioanelor de stingere. Armata spaniolă a desfășurat 1.900 de militari pentru a sprijini pompierii.

Doar în ultima săptămână, aproximativ 20 de incendii au devastat mii de hectare în regiunile Galicia și Castilia și León, forțând autoritățile să suspende traficul feroviar în zonă, precum și o porțiune de 50 de kilometri din „Camino de Santiago”, un vechi traseu de pelerinaj parcurs de mii de oameni pe timp de vară.

