Un incendiu de proporții a izbucnit în Glasgow, în apropierea gării din centrul orașului. Flăcările au cuprins o clădire istorică de pe Union Street, iar cupola acesteia s-a prăbușit după mai multe ore de intervenție a pompierilor. Peste 60 de salvatori au fost mobilizați pentru stingerea incendiului, iar gara a fost închisă temporar, anunță BBC. Din fericire însă, nicio persoană nu a fost rănită.

Incendiul a izbucnit duminică după-amiază într-o clădire victoriană situată pe Union Street. Focul ar fi pornit dintr-un magazin de țigări electronice, iar în scurt timp s-a extins la întregul imobil.

Acesta, cunoscut sub numele de Union Corner și construit în 1851, este clasificat drept clădire istorică de categoria B. În timpul incendiului, cupola aflată la colțul clădirii s-a prăbușit.

La apogeul intervenției, peste 60 de pompieri și 15 autospeciale au ajuns la fața locului pentru a stinge flăcările. Primele echipaje au intervenit în jurul orei 15:45, însă incendiul s-a intensificat pe parcursul serii. Chiar și după mai bine de 12 ore de la izbucnire, pompierii au continuat să lucreze pentru lichidarea focarelor.

Autoritățile au precizat că, până în prezent, nu au fost raportate victime. Cu toate acestea, mai multe clădiri din zonă au fost evacuate, inclusiv hotelul Voco Grand Central, aflat în incinta gării, iar oaspeții au fost mutați în alte unități de cazare din oraș.

Incendiul a afectat mai multe afaceri din clădire. Spațiul unei cafenele, dar și al unui salon de coafură, au fost complet distruse.

Din cauza incidentului, activitatea feroviară a fost grav perturbată. Toate serviciile din Glasgow Central Station au fost suspendate cel puțin până la finalul zilei de luni, iar reprezentanții Network Rail au declarat că nu se cunoaște încă momentul în care gara va putea fi redeschisă.

Străzile din jurul zonei afectate au fost închise de poliție, iar locuitorii au fost sfătuiți să evite perimetrul și să țină ferestrele închise din cauza fumului dens.

Editor : C.A.