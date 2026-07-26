Un incendiu de vegetație izbucnit pe coasta sudică a Mării Adriatice a declanșat o amplă operațiune de salvare în regiunea italiană Puglia, unde peste 400 de turiști și vizitatori ai plajelor au fost evacuați pe mare. Flăcările au blocat căile de acces terestre, iar autoritățile avertizează că alte aproximativ 300 de persoane urmează să fie evacuate, în timp ce pompierii continuă lupta cu incendiul, anunță La Gazzetta del Mezzogiorno.

„Peste 400 de turiști și vizitatori ai plajelor au fost evacuați pe mare, singura rută viabilă de evacuare”, a transmis Garda de Coastă pe canalul său oficial de WhatsApp, precizând că operațiunea este încă în desfășurare.

Un purtător de cuvânt al Gărzii de Coastă a declarat pentru AFP că autoritățile estimează că încă aproximativ 300 de persoane vor trebui evacuate din zonele afectate.

La operațiune participă șase nave ale Gărzii de Coastă, trei ambarcațiuni aparținând Poliției Financiare italiene și aproximativ zece ambarcațiuni private, mobilizate pentru a transporta turiștii în siguranță.

Intervenția este coordonată de autoritățile locale împreună cu echipele de pompieri și serviciile de urgență.

Avioane Canadair și pompieri luptă cu flăcările

Imagini difuzate de presa italiană surprind pompierii și aeronave de stingere a incendiilor de tip Canadair intervenind pentru limitarea propagării focului.

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Un nor dens de fum era vizibil de la zeci de kilometri distanță, însă, potrivit autorităților, incendiul nu amenință deocamdată locuințele din orașul Peschici.

Primarul localității, Luigi d'Arenzo, a declarat pentru publicația Gazzetta del Mezzogiorno că „situația este în prezent sub control”, deși operațiunile de evacuare și stingere continuă.

Europa se confruntă cu un sezon al incendiilor fără precedent

Incendiul din Puglia se adaugă valului de incendii de vegetație care afectează în această perioadă mai multe state europene.

În Franța, unul dintre cele mai grave incendii din ultimele decenii continuă să ardă în departamentul Gironde, unde aproximativ 42.000 de hectare au fost distruse, iar peste 220.000 de persoane au fost evacuate. Flăcările au ajuns la aproximativ 15 kilometri de Bordeaux, iar autoritățile avertizează că incendiul are un comportament imprevizibil și că lichidarea lui ar putea dura mai multe zile.

Și în Spania, pompierii se confruntă cu incendii de amploare alimentate de temperaturile extreme și de seceta prelungită. Autoritățile încearcă să împiedice unirea mai multor fronturi de foc în apropierea Madridului, în timp ce zeci de mii de persoane au fost evacuate din zonele afectate.

Meteorologii avertizează că un nou val de caniculă este așteptat în această săptămână în sudul Europei, ceea ce ar putea îngreuna și mai mult intervențiile și favoriza apariția unor noi incendii de vegetație.

Editor : C.A.