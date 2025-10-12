Live TV

photo-collage.png - 2025-10-12T170705.919
Incendiu devastator în Italia: mănăstirea Bernaga, în care a primit prima comuniune Carlo Acutis, a ars complet. Foto. Nanana365/ X

Un incendiu puternic a distrus sâmbătă mănăstirea istorică Bernaga, din nordul Italiei, unde Carlo Acutis, adolescentul italian devenit primul sfânt milenial, a primit prima comuniune. Cele 22 de călugărițe aflate în clădire au fost evacuate la timp, însă numeroase opere de artă și obiecte de cult au fost pierdute în flăcări.

Această clădire din secolul al XVII-lea era locul în care Carlo Acutis, adolescentul italian care luna trecută a fost canonizat devenind primul sfânt milenial, a primit prima comuniune, relatează Le Figaro.

Carlo Acutis a fost canonizat la 7 septembrie 2025 de papa Leon al XIV-lea. Prima împărtăşanie, care are loc de obicei între 7 şi 11 ani, este considerată o etapă importantă pentru copiii din Biserica Catolică.

Incendiul a izbucnit sâmbătă şi a distrus întreaga clădire, potrivit imaginilor publicate de pompieri pe platforma X.

Călugăriţele au fost evacuate fără să fie rănite, dar numeroase opere de artă şi obiecte de nepreţuit ar fi fost distruse de flăcări, potrivit News.ro.

Mănăstirea din La Valletta Brianza, de lângă Milano, a fost fondată în 1628. Marco Panzeri, primarul din La Valletta Brianza, a deplâns în faţa jurnaliştilor „o catastrofă, pagube imense şi incalculabile”.

Incendiul ar fi fost cauzat de un scurtcircuit, a adăugat el.

