Video Incendiu la cea mai mare rafinărie din Ungaria. Guvernul lui Orban ar putea apela la rezervele strategice de combustibil

Data publicării:
ard ungurii
Sursa foto: X

Pompierii din Ungaria s-au luptat o întreagă noapte cu un incendiu care a izbucnit la principala rafinărie de petrol a țării, au anunțat marți autoritățile și compania energetică maghiară MOL. Nu au fost raportate victime.

Incendiul a izbucnit luni seara într-o unitate de procesare a rafinăriei Danube din Százhalombatta, la sud de capitala Budapesta, a anunțat MOL într-un comunicat publicat marți pe site-ul Bursei de Valori din Budapesta. Cauza incidentului este în curs de investigare, transmite presa maghiară

MOL a declarat că au fost respectate protocoalele de urgență și că unitățile neafectate de incendiu au fost repuse în funcțiune treptat, în timp ce evaluarea pagubelor continua. Compania a adăugat că se va concentra pe asigurarea aprovizionării interne cu combustibil și că ia în considerare posibilitatea de a recurge la rezervele strategice ale Ungariei.

Prim-ministrul Viktor Orbán a declarat marți că a discutat cu directorii MOL și cu ministrul de interne despre incendiu. „Aprovizionarea cu combustibil a Ungariei este asigurată”, a scris Orbán pe rețelele de socializare, adăugând că circumstanțele incendiului sunt investigate „cât mai amănunțit posibil”.

Rafinăria din Százhalombatta, singura instalație importantă de prelucrare a țițeiului din Ungaria, rafinează în principal petrol provenit din Rusia — o raritate în Uniunea Europeană, deoarece țările blocului au decis să reducă importurile de petrol și gaze rusești după ce Moscova a lansat invazia Ucrainei în februarie 2022.

UE a instituit un embargo asupra petrolului rusesc la scurt timp după începerea războiului și, în acest an, a anunțat o propunere de a opri treptat importul de gaz și petrol rusesc în bloc până la sfârșitul anului 2027.

Cu toate acestea, în timp ce restul Europei s-a detașat de energia rusă, Ungaria și-a menținut și chiar a crescut importurile din Rusia, insistând că nu există o alternativă viabilă.

Marți, autoritățile au declarat că calitatea aerului din jurul rafinăriei era monitorizată continuu și că nu au fost detectate valori peste limitele admise pentru sănătate.

Potrivit autorității maghiare de gestionare a dezastrelor, pompierii proprii ai rafinăriei au fost primii care au ajuns la fața locului, fiind sprijiniți de pompieri profesioniști din orașele din apropiere.

Martorii oculari au declarat agenției de știri de stat MTI că flăcările și fumul erau vizibile de la câțiva kilometri distanță.

„Urmăm protocolul de urgență la centralele afectate și, în paralel cu evaluarea pagubelor, repornim treptat unitățile centralei care nu au fost afectate de incendiu”, au declarat reprezentanții companiei, adăugând că în perioada următoare se vor concentra pe aprovizionarea Ungariei și vor lua în considerare și necesitatea utilizării rezervelor strategice.

