Incendiu la o fabrică de armament din Cehia: autoritățile investighează o posibilă „legătură teroristă”

Autorităţile din Republica Cehă au lansat o anchetă cu privire la un incendiu care s-a declanşat vineri la o uzină de armament şi despre care se bănuieşte că a fost un atac terorist, a anunţat pe reţeaua X ministrul ceh de interne, Lubomir Metnar, transmit Reuters şi AFP, potrivit Agerpres.

„Examinăm toate informaţiile disponibile. Există probabil o legătură cu un atac terorist”, a adăugat ministrul, precizând că nu s-au înregistrat victime în urma incendiului.

Şeful poliţiei cehe, Martin Vondrasek, a declarat presei că forţele de ordine anchetează în legătură cu un „foc declanşat în mod deliberat” şi „îi caută activ pe autorii infracţiunii”.

Media cehe au indicat că au primit un e-mail din partea unei grupări care a revendicat incendierea „unui centru de producţie cheie pentru armele israeliene”.

Societatea LPP Holding, care dezvoltă şi produce drone şi alte echipamente militare, a indicat într-un comunicat că incendiul a izbucnit vineri dimineaţa la una din clădirile sale din Pardubice, în centrul ţării, negând însă că acolo s-ar fi produs vreodată drone israeliene.

Pompierii au menţionat că focul a distrus un depozit şi s-a propagat la o clădire administrativă, înainte de a fi controlat.

Potrivit agenţiei de presă cehe CTK, LPP Holding a dezvoltat recent proiecte de producţie de drone cu compania israeliană Elbit Systems. Aceasta din urmă a mai fost ţinta unor atacuri în Europa. Totuşi, LPP Holding a afirmat că proiectele de cooperare cu Elbit nu au fost implementate.

În 2024, un băiat de 13 ani, instruit de alte persoane, a incendiat birouri ale Elbit din Suedia unde în acelaşi an au fost plasaţi explozibili.

Tot în 2024 un grup propalestinian a pătruns prin efracţie într-un centru al Elbit din Marea Britanie.

Potrivit site-ului de informaţii Voxpot, numele domeniului de internet al grupului care a revendicat incendiul, autodenumindu-se „Facţiunea seismului”, a fost înregistrat joi, „foarte probabil prin intermediul unui serviciu de găzduire web suedez cu sediul în Islanda”.

Republica Cehă, membră a UE şi NATO, este istoric unul dintre cei mai fideli aliaţi ai Israelului din Europa.

