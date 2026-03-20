Incendiu la o fabrică de armament din Cehia: autoritățile investighează o posibilă „legătură teroristă”

Incendiu la un depozit și clădirea administrativă ale companiei LPP Holding, producătoare de echipamente militare, din Pardubice, Cehia. Foto: Profimedia

Autorităţile din Republica Cehă au lansat o anchetă cu privire la un incendiu care s-a declanşat vineri la o uzină de armament şi despre care se bănuieşte că a fost un atac terorist, a anunţat pe reţeaua X ministrul ceh de interne, Lubomir Metnar, transmit Reuters şi AFP, potrivit Agerpres.

„Examinăm toate informaţiile disponibile. Există probabil o legătură cu un atac terorist”, a adăugat ministrul, precizând că nu s-au înregistrat victime în urma incendiului.

Şeful poliţiei cehe, Martin Vondrasek, a declarat presei că forţele de ordine anchetează în legătură cu un „foc declanşat în mod deliberat” şi „îi caută activ pe autorii infracţiunii”.

Media cehe au indicat că au primit un e-mail din partea unei grupări care a revendicat incendierea „unui centru de producţie cheie pentru armele israeliene”.

Societatea LPP Holding, care dezvoltă şi produce drone şi alte echipamente militare, a indicat într-un comunicat că incendiul a izbucnit vineri dimineaţa la una din clădirile sale din Pardubice, în centrul ţării, negând însă că acolo s-ar fi produs vreodată drone israeliene.

Pompierii au menţionat că focul a distrus un depozit şi s-a propagat la o clădire administrativă, înainte de a fi controlat.

Potrivit agenţiei de presă cehe CTK, LPP Holding a dezvoltat recent proiecte de producţie de drone cu compania israeliană Elbit Systems. Aceasta din urmă a mai fost ţinta unor atacuri în Europa. Totuşi, LPP Holding a afirmat că proiectele de cooperare cu Elbit nu au fost implementate.

În 2024, un băiat de 13 ani, instruit de alte persoane, a incendiat birouri ale Elbit din Suedia unde în acelaşi an au fost plasaţi explozibili.

Tot în 2024 un grup propalestinian a pătruns prin efracţie într-un centru al Elbit din Marea Britanie.

Potrivit site-ului de informaţii Voxpot, numele domeniului de internet al grupului care a revendicat incendiul, autodenumindu-se „Facţiunea seismului”, a fost înregistrat joi, „foarte probabil prin intermediul unui serviciu de găzduire web suedez cu sediul în Islanda”.

Republica Cehă, membră a UE şi NATO, este istoric unul dintre cei mai fideli aliaţi ai Israelului din Europa.

Editor : Bogdan Enache

Top Citite
Russian Navy Drill in Black Sea - 18 Feb 2022
1
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja...
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
2
Rusia avertizează orice țară care se alătură coaliţiei propuse de SUA pentru escortarea...
beirut
3
Război în Orientul Mijlociu, ziua 20. Trump susține că nu ia în considerare desfășurarea...
explozii in ucraina
4
Serviciile secrete americane arată că Rusia crede că poate câștiga în Ucraina, dar și că...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
5
Olguța Vasilescu ceartă pensionarii pentru că nu au votat cu PSD: „Vezi ce votezi că...
Te-ar putea interesa și:
ZTY5YjQwNWFiZjBhODNlMzhkYzQ0NzZkZGI=.thumb
Italia avertizează că există sute de „celule latente” iraniene în întreaga lume și pot fi activate în orice moment
Douăzeci de persoane, inclusiv angajați, au ieşit din clădire.
Incendiu la Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca. Zeci de oameni au fost evacuați
USS Gerald Ford
Incendiu, toalete înfundate și moral scăzut pe cel mai mare portavion din lume, trimis în Orientul Mijlociu. Nava intră în reparații
Peter Navarro Speaks To Media Outside The White House In Washington, DC ? 25 Feb 2025
Consilier al lui Trump: „Amenințarea Iranului a umflat prețurile petrolului timp de zeci de ani”. Ce arată un raport al Casei Albe
Terrorist Graffiti al qaeda
„O piesă de șah” în jocul regional. Cum poate folosi Iranul relația complicată cu al-Qaeda împotriva SUA
Recomandările redacţiei
profimedia-charles de gaulle portavion
„StravaLeaks”. Locația în timp real a portavionului Charles de Gaulle...
Donald Trump
Trump are în vedere un proiect imobiliar în Transilvania. Proiectul...
masura-nato
NATO a relocat trupele misiunii consultative din Irak în Europa, pe...
bolojan carburanti
Ilie Bolojan, discuții cu Alexandru Nazare și Bogdan Ivan pentru...
