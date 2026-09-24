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Incendiu la o stație Starlink din Polonia. Ministrul Digitalizării acuză un sabotaj: „Noua doctrină de atac a Rusiei”

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Krzysztof Gawkowski
Krzysztof Gawkowski. Foto: Profimedia
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Un incendiu a izbucnit în noaptea de miercuri spre joi la o stație de comunicații prin satelit Starlink din centrul Poloniei. Ministrul Digitalizării, Krzysztof Gawkowski, susține că a fost un act de sabotaj menit să afecteze accesul la internet al unor instituții, inclusiv al armatei ucrainene. Un purtător de cuvânt al serviciilor speciale avertizează însă că ancheta este în desfășurare și că nu poate fi stabilită încă o cauză, relatează Euronews.

„Acest act de sabotaj a fost conceput în mod deliberat pentru a scoate stația din funcțiune (...), perturbând accesul la internet al mai multor instituții, inclusiv al armatei ucrainene”, a declarat Gawkowski joi, pentru postul public TVP Info. Ministrul a precizat că incendiul a izbucnit miercuri seară, la stația din Wola Krobowska, dar că aceasta este în continuare operațională.

„Există numeroase indicii că avem de-a face cu un element al unei noi etape a războiului hibrid”, a adăugat el.

Stația aparține companiei de telecomunicații de stat Exatel și este folosită, printre altele, pentru transmiterea traficului de internet prin Polonia, inclusiv către Ucraina, potrivit ministrului. Ea este utilizată și de sistemele SpaceX care asigură conexiunea prin terminalele Starlink.

Gawkowski a spus că ancheta privind cauzele incendiului continuă, dar că „multe indicii sugerează că acesta se înscrie în noua doctrină de atac a Rusiei”.

Flăcările au afectat în principal instalația de alimentare cu energie electrică, tabloul de distribuție și un generator. Pompierii au stins incendiul și au securizat zona. Nicio persoană nu a fost rănită, iar poliția a preluat cercetările.

Jacek Dobrzyński, purtătorul de cuvânt al ministrului coordonator al serviciilor speciale, a declarat pentru TVN24 și Zero.pl că polițiștii fac cercetări la fața locului și strâng probe. Sunt luate în calcul mai multe ipoteze, de la incendiere intenționată până la un scurtcircuit.

„Nu orice incendiere, nu orice dezastru reprezintă un act de sabotaj”, a subliniat el. „Este prea devreme să vorbim despre sabotaj.”

Polonia, membră a NATO și a Uniunii Europene aflată pe flancul estic al Alianței, a acuzat Rusia în repetate rânduri de acte de sabotaj după invazia pe scară largă a Ucrainei, începută în 2022. Țara a devenit principalul punct de tranzit pentru ajutorul militar și umanitar occidental destinat Kievului.

La începutul acestei luni, premierul Donald Tusk a avertizat că planurile Rusiei în războiul împotriva Ucrainei includ atacuri „hibride” cu drone și rachete asupra aliaților Kievului. Moscova a negat constant orice implicare în astfel de atacuri.

Editor : Ș.A.

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