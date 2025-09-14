Live TV

Foto Incident aviatic în Polonia. Un avion a ratat aterizarea și a ieșit de pe pistă

Data publicării:
avion derapat de pe pista, iesit pe zona cu iarba
Pasagerii au fost evacuați în siguranță. Sursă foto: X

Un avion al companiei aeriene poloneze Enter Air, care a decolat din Turcia spre Polonia, a derapat de pe pistă la aterizarea pe aeroportul internațional din orașul Cracovia. Pasagerii au fost evacuați în siguranță, iar zborurile au fost suspendate, scrie site-ul TVP World.

Zborul Enter Air a decolat duminică din Antalya, din sudul Turciei, puțin după ora locală 12:00. Când a ajuns la aeroportul Balice din Cracovia, în jurul orei 14:00, avionul a derapat de pe pistă în timpul aterizării și s-a oprit pe o zonă cu iarbă adiacentă pistei, potrivit oficialilor aeroportului, citați TVP World.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

La bord se aflau aproximativ 190 de persoane. Toți pasagerii au fost evacuați și duși la terminalul aeroportului. Oficialii aeroportului nu au raportat răniți.

Purtătoarea de cuvânt a aeroportului, Monika Chylaszek, a declarat că operațiunile de zbor au fost suspendate pentru aproximativ două ore.

Zborurile sosite din Zurich, Veneția, Palermo, Memmingen și Basel au fost redirecționate către aeroportul din orașul Katowice, situat în apropiere.

Serviciile de urgență se află în prezent la fața locului, asistând la evacuarea pasagerilor.

Autoritățile nu au dezvăluit încă cauza incidentului, ancheta este în curs.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-0953970736
1
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în...
erika kirk
2
Amenințarea văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”
cutie postala
3
O angajată a Poștei a furat titluri de stat de peste un milion de lei. Femeia ar fi grav...
Kash Patel (C) speaks during a press conference
4
Ce înseamnă mesajul ciudat al șefului FBI către Charlie Kirk, după asasinarea...
Când se pun murăturile. Foto Getty Images
5
Când este cel mai bun moment să pui murături. Ce condimente recomandă chef Adi Hădean...
I-au găsit înlocuitor lui Cristi Chivu la Inter, a doua zi după înfrângerea cu Juventus
Digi Sport
I-au găsit înlocuitor lui Cristi Chivu la Inter, a doua zi după înfrângerea cu Juventus
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
mae ministerul de externe inquam octav ganea
Ce mesaj i-a transmis Oana Țoiu ambasadorului Rusiei, convocat la MAE...
Avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române.
Ministrul Apărării: „Piloții au avut aprobarea de a doborî ținta. Au...
Radoslaw Sikorski face declaratii
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a...
profimedia-1035721143
Șefa Comisiei Europene avertizează, după incidentul dronei rusești în...
Ultimele știri
Ministrul Apărării oferă noi detalii despre acțiunea avioanelor F-16 care au vânat drona rusească în spațiul aerian românesc
Traian Băsescu, despre alegerile din Republlica Moldova: „România a făcut ce a trebuit. Este rândul moldovenilor să-și facă treaba”
Zeci de mii de persoane, la o manifestaţie a opoziţiei la Ankara: Acuză guvernul turc că subminează democrația
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
mig-31 cu racheta kinjal
Rusia a exersat lovituri cu rachete hipersonice „Kinjal”, în cadrul unor exerciţii militare deasupra Mării Barents
aeroport lublin
Alertă la granița cu Ucraina: avioane poloneze și aliate, ridicate din cauza amenințării cu drone
Dorothy Shea vorbeste la onu
SUA promit în Consiliul de Securitate al ONU să apere „fiecare centimetru” din teritoriul NATO
drone polonia
SUA se alătură aliaților occidentali și critică Rusia pentru incursiunea dronelor în Polonia
photo-collage.png - 2025-08-15T132750.648
Moșteanu, reacție după lansarea „Santinelei Estice”: Unitate, vigilență, reacție rapidă, răspunsurile corecte la agresiunea Rusiei
Partenerii noștri
Pe Roz
Irina Columbeanu, pe urmele mamei sale. Grațioasă și sigură pe ea, a defilat ca model la Cluj și a savurat...
Cancan
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
Fanatik.ro
Ce țeapă uriașă și-a luat soția lui Ilie Năstase, după ce și-a vândut mașina. Ioana a fost păcălită de un...
editiadedimineata.ro
O teoria a lui Stephen Hawking a fost în sfârșit confirmată
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu. Ce face acum, la 22 de ani de când a divorțat de marele...
Adevărul
Povestea scafandrului Constantin Scarlat, care a desenat țărmul nevăzut al Pontului Euxin
Playtech
Când vei plăti taxa pentru coletele de pe Temu sau Shein
Digi FM
Se filma la volan, în timp ce cânta o piesă a lui Britney Spears, dar a prins momentul când s-a răsturnat cu...
Digi Sport
Românul de 2.800.000€ s-a întors! Urmează încă o veste importantă
Pro FM
"Am luat bătaie cu mătura la prima oră". Lidia Buble, agresată în București, în timp ce făcea un gest frumos...
Film Now
Russell Crowe, relaxare la bustul gol pe o plajă din Spania, alături de iubita tinerică. Nu mai are mușchii...
Adevarul
Secretele celei mai bogate contese din Banat. „Cățelul ei avea propriul vagon. La hotel, Lord primea mâncare...
Newsweek
După apariția CASS la pensie, o nouă lovitură pentru pensionari. Rămân cu mai puțini bani în buzunar
Digi FM
Operație ca într-un film SF. Un dinte i-a fost implantat în ochi și și-a recuperat vederea după 20 de ani de...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Sharon Stone, despre momentul tensionat cu Robert De Niro în timpul filmărilor la „Casino”: „Știe cum să te...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea