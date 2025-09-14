Un avion al companiei aeriene poloneze Enter Air, care a decolat din Turcia spre Polonia, a derapat de pe pistă la aterizarea pe aeroportul internațional din orașul Cracovia. Pasagerii au fost evacuați în siguranță, iar zborurile au fost suspendate, scrie site-ul TVP World.

Zborul Enter Air a decolat duminică din Antalya, din sudul Turciei, puțin după ora locală 12:00. Când a ajuns la aeroportul Balice din Cracovia, în jurul orei 14:00, avionul a derapat de pe pistă în timpul aterizării și s-a oprit pe o zonă cu iarbă adiacentă pistei, potrivit oficialilor aeroportului, citați TVP World.

La bord se aflau aproximativ 190 de persoane. Toți pasagerii au fost evacuați și duși la terminalul aeroportului. Oficialii aeroportului nu au raportat răniți.

Purtătoarea de cuvânt a aeroportului, Monika Chylaszek, a declarat că operațiunile de zbor au fost suspendate pentru aproximativ două ore.

Zborurile sosite din Zurich, Veneția, Palermo, Memmingen și Basel au fost redirecționate către aeroportul din orașul Katowice, situat în apropiere.

Serviciile de urgență se află în prezent la fața locului, asistând la evacuarea pasagerilor.

Autoritățile nu au dezvăluit încă cauza incidentului, ancheta este în curs.

Editor : B.P.