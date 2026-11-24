Volumul legislaţiei europene în vigoare a continuat să crească în 2025, atingând un nou record, şi a ajuns mai mult decât dublu faţă de 2010, arată Indicele Birocraţiei UE publicat marţi şi citat de Reuters.

Studiul a fost efectuat de profesorul Stefan Wagner de la Universitatea din Viena în colaborare cu ESMT (European School of Management and Technology, Şcoala Europeană de Management şi Tehnologie - n. red.) Berlin şi se referă la actele normative adoptate de Parlamentul European şi Consiliu sau doar de Consiliu, nu şi la deciziile Comisiei Europene.

La sfârşitul anului trecut, articolele din reglementările şi directivele UE cuprindeau circa 47.600 de pagini standard, cu 118% mai multe decât în urmă cu 15 ani.

Cele mai mari contribuţii la creşterea volumului de legi le-au avut sancţiunile şi noile reguli de mediu, protecţia consumatorului şi legislaţia sanitară, arată studiul. Chiar şi fără sancţiuni însă, volumul a crescut cu 60%.

Wagner a arătat că ritmul de expansiune al legislaţiei UE este aproape dublu faţă de cel din Germania, iar „oricine doreşte să reducă birocraţia trebuia să ţină cont şi de nivelul european”.

Numai articolele de lege propriu-zisă din UE sunt aproape la fel de voluminoase ca totalul statutelor federale germane, iar cu tot cu anexe, legea europeană este aproape dublă ca mărime.

Editor : Sebastian Eduard