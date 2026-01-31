Live TV

Indignare în Franța după ce o filială a unei companii de tehnologie a semnat un contract cu agenția americană ICE: „Un complice activ”

Data publicării:
Agent ICE
Agent ICE. Foto: Profimedia

Legiuitorii francezi au cerut explicații după ce una dintre cele mai mari companii de tehnologie din țară a semnat un contract de milioane de dolari pentru a ajuta agenția americană ICE să localizeze și să expulzeze migranții, relatează The Guardian.

Dezvăluirea că o filială a Capgemini, o firmă multinațională de servicii digitale listată la bursa din Paris, a acceptat să furnizeze servicii de „skip tracing” – o tehnică de localizare a persoanelor vizate – cu bonusuri mari în caz de succes, a provocat indignare în Franța.

Miniștrii și parlamentarii solicită mai multă transparență în ceea ce privește contractele care ar putea încălca drepturile omului. ICE se confruntă cu o reacție violentă după ce agenții săi au împușcat mortal doi cetățeni americani în Minnesota luna aceasta.

Capgemini a recunoscut că filiala sa din SUA, Capgemini Group Solutions (CGS), a semnat un contract cu ICE în decembrie, dar a declarat că acesta nu a intrat încă în vigoare.

Site-ul web Observatoire des Multinationales, un organism de supraveghere a companiilor, a dezvăluit că CGS a încheiat un acord în valoare de 4,8 milioane de dolari cu biroul ICE pentru conformitate și expulzări în materie de detenție, pentru „servicii de investigație și verificare a antecedentelor personale”. Documentul precizează că CGS va furniza „servicii de localizare pentru operațiuni de executare și expulzare”, cu bonusuri de până la 365 de milioane de dolari pentru identificarea și localizarea cu succes a străinilor.

Ministrul francez al forțelor armate, Catherine Vautrin, a declarat: „Contractele grupurilor franceze merită o atenție deosebită”, adăugând: „Respectarea drepturilor omului este o problemă”.

Hadrien Clouet, deputat al partidului de stânga La France Insoumise, a declarat: „Este timpul ca Franța să-și accepte responsabilitățile. Companiile private franceze colaborează cu ICE. Nu acceptăm acest lucru”.

Ministrul Economiei, Roland Lescure, a declarat în fața Adunării Naționale că a îndemnat Capgemini să „facă lumină într-un mod extrem de transparent asupra activităților sale... și să pună sub semnul întrebării natura acestor activități”.

Capgemini, fondată în 1967, are 350.000 de angajați în întreaga lume. Analiza documentelor disponibile public arată că are 13 contracte în vigoare cu ICE. Unul dintre acestea implică gestionarea unei linii telefonice de urgență pentru victimele infracțiunilor comise de străini.

O pagină de pe site-ul companiei, care a fost ulterior ștearsă, afirma că aceasta colabora „strâns” la operațiunile de deportare ale ICE pentru a reduce întârzierile și costurile expulzărilor. Observatoire des Multinationales a publicat o captură de ecran în care Capgemini se laudă cu rolul său în „operațiunile de aplicare a legii și de îndepărtare” pentru ICE.

Se menționează: „Capgemini a utilizat cele mai bune practici din lanțul de aprovizionare pentru a ajuta ERO (Operațiuni de aplicare a legii și expulzare) să devină mai eficientă... echipa Capgemini colaborează îndeaproape cu ERO pentru a o ajuta să reducă la minimum timpul necesar și costurile implicate pentru expulzarea tuturor străinilor ilegali din SUA.”

Sindicatul CGT de la Capgemini a solicitat încetarea imediată a oricărei colaborări cu ICE. „Aceste parteneriate nu numai că sunt contrare valorilor susținute de Capgemini, dar fac din grupul nostru un complice activ la încălcări grave ale drepturilor omului”, a declarat un purtător de cuvânt al sindicatului.

Într-un e-mail trimis angajaților Capgemini, directorul executiv al companiei, Mathieu Dougados, a recunoscut că contractul cu ICE ridică „întrebări legitime”, dar a afirmat că compania din Paris a aflat abia recent despre natura contractului și nu a putut obține detalii despre operațiunile tehnice ale CGS „în conformitate cu reglementările americane”.

„În acest moment, contractul nu este executat deoarece face obiectul unui recurs”, a scris el.

Lescure a declarat că a luat legătura cu Capgemini pentru a-și exprima îngrijorarea și a comunicat companiei că explicațiile acesteia „nu sunt suficiente”. „Îndemn Capgemini să facă lumină într-un mod extrem de transparent asupra activităților sale și a acestei politici și să pună sub semnul întrebării natura acestor activități”, a afirmat el.

Citește și:

Demonstrații împotriva ICE în orașele americane după cazurile Pretti și Good: „Fără muncă, fără școală, fără cumpărături”

Actorul Ben Stiller condamnă ICE într-o „scrisoare către America”. „Trebuie să cerem dreptate și să punem capăt acestui haos letal”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
rubio si lavrov
1
Lavrov: Rusia va accepta garanții de securitate doar pentru o Ucraină „prietenoasă”
Ukrainian President Zelenskyy New Year Address, Kyiv, Kiev Oblast, Ukraine - 31 Dec 2024
2
„Dacă îndrăznește”. Volodimir Zelenski a răspuns cu o invitație la propunerea lui...
kadrov
3
Ramzan Kadîrov se opune negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina: „Trebuie...
Președintele Nicușor Dan.
4
Ce răspuns a dat Nicușor Dan la întrebarea: „Ar trebui România să se simtă amenințată de...
nicusor dan sustine un discurs
5
Nicușor Dan: „Am discutat cu Bolojan, Fritz și Grindeanu, separat. Nu vreau să interferez...
Soția lui Novak Djokovic, reacție "rar întâlnită" după victoria sârbului în fața lui Jannik Sinner
Digi Sport
Soția lui Novak Djokovic, reacție "rar întâlnită" după victoria sârbului în fața lui Jannik Sinner
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
protest new york - ice
Demonstrații împotriva ICE în orașele americane după cazurile Pretti și Good: „Fără muncă, fără școală, fără cumpărături”
91st Annual New York Film Critics Circle Awards - Show
Actorul Ben Stiller condamnă ICE într-o „scrisoare către America”. „Trebuie să cerem dreptate și să punem capăt acestui haos letal”
Departamentul de Justiție SUA, steagul sua
Departamentul de Justiție al SUA a deschis o anchetă federală privind încălcarea drepturilor civile în cazul uciderii lui Alex Pretti
Queen Holds Press Conference In Seoul
Queen nu va mai face turnee în SUA. Motivul invocat de chitaristul Brian May
Don Lemon
Fostul prezentator CNN Don Lemon, arestat de agenții federali în legătură cu protestele din Minnesota. Ordinul, de la Pam Bondi
Recomandările redacţiei
o femeie merge pe strada in bucuresti, in timp ce ninge si bate vantul
Se întorc gerul și viscolul în România: temperaturi de până la -20 de...
taximetrist
Mărturia taximetristului înjunghiat de trei adolescenți în Mureș...
sorin grindeanu daniel baluta congres psd
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă...
Ședință de guvern.
Topul vizibilității miniştrilor. Diana Buzoianu urcă pe locul 2, iar...
Ultimele știri
Profesorii ies din nou în stradă. O grevă de avertisment ar putea avea loc chiar în timpul simulărilor de examene naționale
Raed Arafat, despre limitarea accesului copiilor la rețelele sociale: Nu ar fi momentul potrivit ca și România să facă un pas curajos?
Caz revoltător într-un imobil din Gorj. Un bărbat a fost jefuit și torturat de către trei tineri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi a lunii februarie 2026 pentru fiecare zodie. Ritmul vieții se schimbă, noi începuturi și...
Cancan
A murit Iulia Ganea, femeia care a trăit 11 ani ca un bebeluș după ce a fost spulberată pe trecerea de...
Fanatik.ro
Gigi Becali dă o nouă lovitură! FCSB transferă un mijlocaș calificat la Campionatul Mondial de fotbal din...
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Care a fost ultimul meci ce s-a jucat pe stadionul Dinamo. Momentul trist care i-a marcat pe toți...
Adevărul
Top 10 cele mai căutate mărci auto în 2025: Românii mizează pe mașini second-hand și întreținere ieftină
Playtech
Ce îi făcea Mario criminalului de 13 ani, fără să ştie nimeni: declaraţia care schimbă cursul anchetei...
Digi FM
O fostă concurentă "Chefi la cuțite", model și actriță, a murit într-un accident în Israel. Avea 41 de ani și...
Digi Sport
FOTO Direct pe cameră! Djokovic, TREI cuvinte care au făcut înconjurul lumii: ”Nimeni nu a lăsat vreodată un...
Pro FM
Mira și iubitul ei s-au despărțit după "patru ani superbi". Comentariul lui Mihai Bendeac a primit sute de...
Film Now
Ultima apariție publică a lui Catherine O'Hara o arăta fragilă, la brațul soțului. Mai slabă ca oricând, dar...
Adevarul
Cum poate Ciprian Ciucu să spargă blocada PSD? Primul avertisment primit în Consiliul General
Newsweek
Cum calculezi punctajul lunar la pensie? Când se aplică indice de corecție? Exemplu la salariu de 4.000 lei
Digi FM
Dorian Popa, de nerecunoscut după ce a slăbit și s-a operat la nas. Fanii au reacționat imediat: „Dorian nu...
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
Cele 5 tipologii de oameni care nu ar trebui sub nicio formă să aibă un câine. Stilul lor de viață îi pot...
Film Now
Kate Hudson și Hugh Jackman, numiți "monștri" de fiul real al muzicianului din "Song Sung Blue". Acuză filmul...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”