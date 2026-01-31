Indignare în Franța după ce o filială a unei companii de tehnologie a semnat un contract cu agenția americană ICE: „Un complice activ”

Legiuitorii francezi au cerut explicații după ce una dintre cele mai mari companii de tehnologie din țară a semnat un contract de milioane de dolari pentru a ajuta agenția americană ICE să localizeze și să expulzeze migranții, relatează The Guardian.

Dezvăluirea că o filială a Capgemini, o firmă multinațională de servicii digitale listată la bursa din Paris, a acceptat să furnizeze servicii de „skip tracing” – o tehnică de localizare a persoanelor vizate – cu bonusuri mari în caz de succes, a provocat indignare în Franța.

Miniștrii și parlamentarii solicită mai multă transparență în ceea ce privește contractele care ar putea încălca drepturile omului. ICE se confruntă cu o reacție violentă după ce agenții săi au împușcat mortal doi cetățeni americani în Minnesota luna aceasta.

Capgemini a recunoscut că filiala sa din SUA, Capgemini Group Solutions (CGS), a semnat un contract cu ICE în decembrie, dar a declarat că acesta nu a intrat încă în vigoare.

Site-ul web Observatoire des Multinationales, un organism de supraveghere a companiilor, a dezvăluit că CGS a încheiat un acord în valoare de 4,8 milioane de dolari cu biroul ICE pentru conformitate și expulzări în materie de detenție, pentru „servicii de investigație și verificare a antecedentelor personale”. Documentul precizează că CGS va furniza „servicii de localizare pentru operațiuni de executare și expulzare”, cu bonusuri de până la 365 de milioane de dolari pentru identificarea și localizarea cu succes a străinilor.

Ministrul francez al forțelor armate, Catherine Vautrin, a declarat: „Contractele grupurilor franceze merită o atenție deosebită”, adăugând: „Respectarea drepturilor omului este o problemă”.

Hadrien Clouet, deputat al partidului de stânga La France Insoumise, a declarat: „Este timpul ca Franța să-și accepte responsabilitățile. Companiile private franceze colaborează cu ICE. Nu acceptăm acest lucru”.

Ministrul Economiei, Roland Lescure, a declarat în fața Adunării Naționale că a îndemnat Capgemini să „facă lumină într-un mod extrem de transparent asupra activităților sale... și să pună sub semnul întrebării natura acestor activități”.

Capgemini, fondată în 1967, are 350.000 de angajați în întreaga lume. Analiza documentelor disponibile public arată că are 13 contracte în vigoare cu ICE. Unul dintre acestea implică gestionarea unei linii telefonice de urgență pentru victimele infracțiunilor comise de străini.

O pagină de pe site-ul companiei, care a fost ulterior ștearsă, afirma că aceasta colabora „strâns” la operațiunile de deportare ale ICE pentru a reduce întârzierile și costurile expulzărilor. Observatoire des Multinationales a publicat o captură de ecran în care Capgemini se laudă cu rolul său în „operațiunile de aplicare a legii și de îndepărtare” pentru ICE.

Se menționează: „Capgemini a utilizat cele mai bune practici din lanțul de aprovizionare pentru a ajuta ERO (Operațiuni de aplicare a legii și expulzare) să devină mai eficientă... echipa Capgemini colaborează îndeaproape cu ERO pentru a o ajuta să reducă la minimum timpul necesar și costurile implicate pentru expulzarea tuturor străinilor ilegali din SUA.”

Sindicatul CGT de la Capgemini a solicitat încetarea imediată a oricărei colaborări cu ICE. „Aceste parteneriate nu numai că sunt contrare valorilor susținute de Capgemini, dar fac din grupul nostru un complice activ la încălcări grave ale drepturilor omului”, a declarat un purtător de cuvânt al sindicatului.

Într-un e-mail trimis angajaților Capgemini, directorul executiv al companiei, Mathieu Dougados, a recunoscut că contractul cu ICE ridică „întrebări legitime”, dar a afirmat că compania din Paris a aflat abia recent despre natura contractului și nu a putut obține detalii despre operațiunile tehnice ale CGS „în conformitate cu reglementările americane”.

„În acest moment, contractul nu este executat deoarece face obiectul unui recurs”, a scris el.

Lescure a declarat că a luat legătura cu Capgemini pentru a-și exprima îngrijorarea și a comunicat companiei că explicațiile acesteia „nu sunt suficiente”. „Îndemn Capgemini să facă lumină într-un mod extrem de transparent asupra activităților sale și a acestei politici și să pună sub semnul întrebării natura acestor activități”, a afirmat el.

Citește și:

Demonstrații împotriva ICE în orașele americane după cazurile Pretti și Good: „Fără muncă, fără școală, fără cumpărături”

Actorul Ben Stiller condamnă ICE într-o „scrisoare către America”. „Trebuie să cerem dreptate și să punem capăt acestui haos letal”

Editor : A.M.G.