Industria de apărare a Europei a crescut cu 14% în 2024: „Este perfect capabilă să-și satisfacă propriile nevoi”

fabrica de armament rheinmetall tancuri
Sectorul european al apărării a crescut cu 13,8% în 2024 față de anul precedent, generând o cifră de afaceri de 183,4 miliarde de euro, potrivit unui raport publicat marți de Asociația Industriilor Aerospațiale, de Securitate și de Apărare din Europa (ASD), citat de Bloomberg.

Această creștere — a patra consecutivă — este rezultatul anilor de investiții insuficiente, urmate de creșterea bugetelor de la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia, potrivit raportului. Ocuparea forței de muncă în acest sector a crescut, de asemenea, cu 8,6%, ajungând la 633.000 de locuri de muncă.

Cu toate acestea, asociația comercială a evidențiat mai multe dificultăți care ar putea persista, inclusiv blocajele lanțului de aprovizionare și penuria de materii prime critice și componente electronice, precum și costurile ridicate ale energiei, o piață a muncii tensionată și restricțiile comerciale cauzate de sancțiunile impuse Rusiei.

„Trebuie să ne asigurăm că putem continua, ca industrii din domeniul apărării, să sprijinim dezvoltarea capacităților suverane europene, creând descurajare și apărare”, a declarat marți reporterilor la Bruxelles, Micael Johansson, președintele ASD și CEO al Saab. „Și acest lucru nu se poate opri doar pentru că obținem un fel de armistițiu și negocieri în desfășurare.”

ASD a subliniat că o parte semnificativă din achizițiile publice europene în domeniul apărării este direcționată către furnizori străini, în special SUA, „evidențiind potențialele vulnerabilități ale lanțurilor de aprovizionare în perioadele de cerere mare sau de criză”.

După ani de zile în care a lăsat sectorul său de apărare să stagneze, Europa a fost obligată să acționeze de tensiunile geopolitice tot mai mari cu Rusia, SUA și China.

Aliații NATO s-au angajat să cheltuiască 5% din PIB-ul lor pentru apărare până în 2035, iar UE acordă granturi în valoare de 150 de miliarde de euro pentru achiziții publice comune, cu bariere stricte pentru a încuraja achizițiile publice europene și a reduce dependența de țările terțe.

„Când comparăm europenii cu concurenții, trebuie să ținem cont de faptul că 98% dintre tehnologii sunt disponibile în Europa”, a declarat reporterilor secretarul general al ASD, Camille Grand.

„Apărarea europeană este perfect capabilă, pe termen mediu și lung, să-și satisfacă propriile nevoi.”

ANALIZĂ Vânzări record anul trecut pentru producătorii de armament. Patru din zece sunt americani. „E cel mai mare nivel înregistrat vreodată"

