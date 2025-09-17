Infanteria ucraineană a pus pe fugă pușcașii marini ruși într-un contraatac de succes

O victorie modestă a Ucrainei în nord a urmat unei victorii mai mari în est. În ansamblu, forțele Kremlinului continuă să avanseze încet, în timp ce Kievul rămâne în defensivă și contraatacă atunci când are ocazia.

Un contraatac ucrainean în sectorul nordic Sumî a capturat o linie defensivă deținută de „puşcaşii marini” ruşi de elită, capturând prizonieri şi punând supravieţuitorii pe fugă, conform unei analize a Kyiv Post a rapoartelor de luptă, a conţinutului geolocalizat şi a declaraţiilor oficiale care acoperă acţiunile din weekend.

O bătălie completă: blindate, drone, artilerie, infanterie

Elementele Regimentului 225 de asalt al Ucrainei, care au atacat spre nord din satele Kindrativka și Andriivka, au folosit artilerie, mortiere, atacuri cu drone și asalturi ale infanteriei blindate pentru a sparge pozițiile deținute de Brigada 810 de infanterie navală a Rusiei, conform unui videoclip publicat de acea unitate și de Statul Major al Ucrainei.

Atacul de amploarea unui batalion, condus de un grup de atac selectat numit Storm Group Morok, a capturat și satele Novokonstantinkivka și Konstantinivka în luptele de duminică și luni și a împins patrulele către granița ruso-ucraineană, chiar la nord de acest din urmă sat, au afirmat unele surse pro-ucrainene.

În cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei (AFU), un batalion numără de obicei între 300 și 600 de persoane.

Grupul independent de monitorizare a luptelor DeepState a raportat miercuri că geolocalizarea a arătat că forțele ruse erau încă prezente în număr mare în cele două sate, forțele ucrainene dominând terenul deschis și amenințând să taie apărarea rusă.

Ministerul Apărării de la Moscova, „trădat” de bloggeri

Milbloggerii ruși conduși de Dva Mayora (1,2 milioane de urmăritori), sponsorizat de Moscova, au confirmat miercuri că în regiunea Sumî se desfășurau lupte intense, cu atacuri repetate ale ucrainienilor, dar au afirmat că forțele ruse au respins toate atacurile, provocând „pierderi grele” trupelor de la Kiev.

Ministerul Apărării al Rusiei, în raportul său de situație de miercuri dimineață, a anunțat că forțele sale din sectorul Sumî-Andriivka au „înfrânt” două brigăzi de infanterie mecanizată ucraineană și o brigadă de infanterie de asalt ucraineană.

Kyiv Post nu a putut găsi confirmarea afirmației Kremlinului, nici măcar printre bloggerii militari pro-Moscova.

Canalul de propagandă rus RIA Novosti a identificat luni Brigada 225 ca fiind unitatea de atac din sectorul Kindrativka-Andriivka și a declarat telespectatorilor că atacurile ucrainene „au fost complet lichidate”, dar nu a publicat dovezi care să susțină raportul.

Un videoclip filmat cu o dronă, publicat luni de Regimentul 225 de asalt și geolocalizat în zona de luptă din regiunea Sumy, a prezentat o altă versiune, arătând infanteria rusă fugind dintr-o pădure sub focul mortierelor. Imaginile următoare au arătat trupele de infanterie ruse încercând să traverseze un râu înot și atacate de drone. O declarație a Regimentului 225 a susținut că era vorba de retragerea marinarilor ruși.

Starea de spirit a unității pe rețelele sociale, analizată de Kyiv Post, era jubilantă, cu postări care raportau un succes solid pe câmpul de luptă, cu o linie de fortificații și prizonieri de război ruși capturați, precum și pierderi minime din partea ucraineană.

Canalul independent de informații militare rusești Severnîi Kanal (33.000 de urmăritori), bazat pe Telegram, a raportat miercuri că trupele rusești încă dețineau porțiuni din Andriivka, dar erau „efectiv înconjurate”. Într-un raport de luni, sursa a identificat Brigada 30 de infanterie motorizată a Rusiei și Brigăzile 177 și 810 de infanterie marină ca fiind coloana vertebrală a forțelor defensive ale Kremlinului în zonă.

Câștiguri în sectorul nordic al Sumî

În actualizarea situației de miercuri, Statul Major al Ucrainei a raportat că forțele ucrainene au înregistrat câștiguri în sectorul nordic al Sumî și că luptele sunt în curs de desfășurare.

Miercuri, Statul Major General a publicat un interviu cu un presupus membru al Brigăzii 810 Infanterie Marină a Rusiei. Conform relatărilor acestuia, unitatea sa a suferit 80% pierderi din cauza dronelor și artileriei ucrainene care au atacat poziția sa timp de mai mult de o săptămână, iar când trupele de asalt ucrainene au pătruns în tranșee, el s-a predat.

Kyiv Post nu a putut confirma autenticitatea videoclipului, dar relatarea soldatului era în concordanță cu declarațiile făcute de alți prizonieri de război din acea unitate.

Succese în Pokrovsk

Succesul relativ modest al contraofensivei ucrainene în sectorul nordic al regiunii Sumy a avut loc pe fondul unei victorii mai substanțiale a contraofensivei ucrainene în sectorul estic al regiunii Pokrovsk.

În august, forțele ruse au creat o pătrundere de 15 kilometri adâncime în liniile ucrainene, în apropierea orașului Pokrovsk din est, important din punct de vedere strategic, pentru a pierde apoi cea mai mare parte a acestuia în săptămânile următoare, în urma contraofensivei infanteriei de asalt ucrainene și a infanteriei aeropurtate.

Unitățile ucrainene de marină, aeropurtate și de infanterie de asalt concentrate în sector de către înaltul comandament al AFU au recâștigat până la jumătatea lunii septembrie cea mai mare parte a teritoriului pierdut, au înconjurat forțele ruse supraviețuitoare în cel puțin două buzunare în apropierea orașului Dobropillya și au capturat aproape o sută de soldați ruși.

Comandantul-șef al AFU, generalul Oleksandr Sîrski, a declarat miercuri într-un comunicat publicat de biroul său că forțele ucrainene se află în general în defensivă și contraatacă atunci când au ocazia.

El a afirmat că, în primele opt luni și jumătate ale anului 2025, tacticile defensive eficiente ale Ucrainei au „eliminat” peste 305.000 de militari ai armatei ruse și au distrus sau scos din funcțiune „aproape” 30.000 de vehicule de luptă, a spus el.

Cifre

Potrivit analiștilor independenți, forțele ruse – deși într-un ritm extrem de lent și cu prețul unor pierderi severe – au înregistrat câștiguri marginale continue pe teren pe tot parcursul verii. Analiza publicată la începutul lunii septembrie de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) din Washington estimează că, în perioada 29 iulie – 26 august 2025, Rusia a câștigat un total de aproximativ 466 de kilometri pătrați de teritoriu ucrainean, iar în perioada 19 – 26 august, aproximativ 124 de kilometri pătrați.

Editor : Sebastian Eduard