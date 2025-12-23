Pușcăriașii au devenit noua tendință în online: este vorba despre un trend care ia amploare în Spania. Platformele sociale sunt pline de filmări făcute de personaje aflate în închisoare, care prezintă viața lor de acolo. Mulți au deja zeci de mii de urmăritori, unii chiar mai mulți. Gardienii încearcă în zadar să le confiște telefoanele.

Este cert că folosirea telefoanelor mobile în interiorul închisorilor, de către deținuți, este strict reglementată în Spania, potrivit corespondentului Digi24 Alin Petrică.

Acest serviciu este limitat doar la unele spații, iar influencerii despre care a vorbit presa că fac clipuri regulat din spatele gratiilor, în mod cert nu ar avea voie să aibă astfel de telefoane mobile.

Totuși, aceștia reușesc de foarte mult timp să posteze regulat și au clipuri cu un conținut despre viața lor de acolo, despre ce mănâncă, despre cum dorm, despre spațiile de recreere, despre sălile de sport, chiar și lucruri mai complicate - despre conflictele între bande sau tutoriale.

Este un influecer care vorbește despre cum să se evadeze sau cum să se supraviețuiască în cazurile în care cineva ajunge în situația lui, adică să se afle după gratii.

Poliția spune că este o problemă și că încearcă să confiște telefoanele. Există și un raport oficial care spune că s-au conficat 12.000 de telefoane în ultimii 5 ani, pe teritoriul Spaniei.

O altă problemă presupusă de faptul că acești infractori au acces la telefoane este că mulți dintre ei reușesc să coordoneze, prin mesaje secrete, bine direcționate pentru cei din afară, continuarea afacerilor ilegale cu care se ocupau și înainte să ajungă în spatele gratiilor.

Este un fenomen care se întâmplă nu numai în Spania, ci și în alte țări, precum Franța, SUA ori state din America de Sud.

Citește și:

Un șomer din Austria a fost la un pas să facă pușcărie după ce a mers în vacanță în Grecia. Ce trebuia să facă bărbatul

Editor : Ș.R.