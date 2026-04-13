Calea de urmat pentru noul guvern al Ungariei – care urmează să fie format în următoarele zile de partidul Tisza al lui Péter Magyar – nu este una ușoară. Țara se confruntă cu probleme economice tot mai grave: inflație ridicată, creștere economică lentă și deteriorarea finanțelor publice. După 16 ani de guvernare necontrolată, partidul învins Fidesz va continua să aibă loialiști în poziții cheie în afaceri, administrație publică, sistemul judiciar și în alte domenii, potrivit unei analize The Spectator.

Totuși, duminică a fost o zi monumentală pentru politica europeană – și americană. Forma de naționalism populist diviziv, condusă de Viktor Orbán și dusă ulterior la noi culmi de Donald Trump, a fost învinsă categoric la urne. Mai mult, a fost învinsă cu o marjă atât de mare încât orice efort de a schimba rezultatul ar fi fost sortit eșecului.

În ciuda acuzațiilor de cumpărare a voturilor și a altor nereguli exprimate în ziua alegerilor de către directorul politic al lui Viktor Orbán, Balázs Orbán, șeful său a decis să-și încheie mandatul cu o notă pozitivă, recunoscând și felicitându-și contracandidatul. Procedând astfel, a oferit un exemplu pe care susținătorii săi americani ar trebui să-l urmeze atunci când va veni momentul - spre deosebire de alegerile din 2020.

Deși este prea devreme ca Orban să fie dat complet la o parte, este important să ne oprim asupra măsurii în care „orbánismul” – și, prin extensie, „trumpismul” și experimentele similare în politica naționalistă radicală, revoluționară – s-au dovedit a fi un impas, din punct de vedere politic și substanțial, notează The Spectator.

Din nou, Fidesz nu a pierdut alegerile la mică diferență. Spre sfârșitul numărării voturilor, avansul Tisza era de peste 14%, mult peste media sondajelor, oferindu-i noului prim-ministru majoritatea de două treimi necesară pentru a se rupe și mai decisiv de moștenirea ultimilor 16 ani.

Acum aproximativ un deceniu, ideea lui Orbán despre „democrația iliberală” ar fi putut părea unora o modalitate nouă, contrară, de a răspunde eșecurilor și punctelor slabe ale „internaționaliștilor liberali”, sau „neoliberalilor”.

Astăzi, pentru o majoritate decisivă a maghiarilor, sloganul este o prescurtare pentru o conducere proastă, stagnare economică și apropierea de unele dintre cele mai dăunătoare regimuri de pe planetă. În ciuda fascinației conservatorilor sociali americani pentru Ungaria, politicile lui Orbán nu au condus nici la o reînnoire a vieții de familie și a religiei organizate, ci mai degrabă la un declin demografic și la erodarea frecventării bisericii.

Extrapolarea de la o singură alegere este plină de pericole, dar, după alegerile din Ungaria, proiectul inițiat de personalități precum Orbán și Donald Trump duce acum lipsă de campioni cu adevărat influenți. Robert Fico, ucenicul slovac al lui Orbán și actualul prim-ministru – cu legături amicale și cu Kremlinul – nu are convingeri ideologice autentice (în afară de nostalgia sovietică), este epuizat și, de asemenea, este un jucător nesemnificativ la nivel internațional.

Între timp, Giorgia Meloni din Italia s-a dovedit a fi o actriță politică complet normală și non-revoluționară. Oricine e liber să nu fie de acord cu opiniile ei despre căsătoria între persoane de același sex sau despre imigrație, dar dacă ar deveni avatarul noii forme de politică de dreapta în Occident, nici democrațiile occidentale, nici sistemul de alianțe nu ar fi în pericol.

Jordan Bardella, liderul Adunării Naționale din Franța, a pus cât mai multă distanță posibil între el și mișcarea MAGA – și totodată apare într-un mod neamenințător. Există încă Alternativa pentru Germania (AfD), cu curba sa de extremă dreaptă, Partidul Libertății din Austria, Reforma lui Nigel Farage și mulți alți actori. Cu toate acestea, propriul lor radicalism și, de asemenea, atractivitatea lor electorală vor fi probabil modelate de succesul, sau lipsa acestuia, al altor susținători ai aceleiași cauze.

Lăsând la o parte problemele interne ale lui Trump și modul său defectuos de gestionare a unor situații internaționale importante, cum ar fi Iranul, președintele american în vârstă de 79 de ani pare mai puțin un pionier al unei mișcări politice noi și în creștere și mai mult o figură a cărei relevanță a depășit cu mult data expirării. Din ce în ce mai mult abandonat de personalități MAGA precum Tucker Carlson și Alex Jones, Trump a pierdut acum singurul model internațional plauzibil pentru propriul stil de guvernare.

Oportunitatea pe care înfrângerea lui Orbán și acceptarea rezultatului o oferă Europei este cea de a depăși perioada de politică extraordinară în care însăși existența UE și a democrației în statele sale membre au fost amenințate.

Editor : Ș.R.