Înfrângerea lui Viktor Orbán în alegerile generale din Ungaria privează Israelul de unul dintre cei mai de încredere aliați ai săi din Uniunea Europeană, eliminând un lider care și-a folosit în repetate rânduri dreptul de veto pentru a proteja guvernul lui Benjamin Netanyahu de presiuni, scrie Politico.

Demiterea sa survine pe fondul intensificării criticilor la adresa Israelului în întreaga Europă, crescând șansele unor noi sancțiuni ale UE împotriva coloniștilor violenți din Cisiordania și dând un impuls eforturilor de a degrada relațiile dintre UE și Israel.

Această schimbare este vizibilă chiar și în rândul liderilor care erau considerați, în general, simpatizanți ai Israelului. Cancelarul german Friedrich Merz a declarat marți că este „profund îngrijorat de evoluțiile din teritoriile palestiniene”, în urma rapoartelor organizațiilor pentru drepturile omului privind o creștere a violenței împotriva palestinienilor din partea coloniștilor din Cisiordania. Săptămâna trecută, Italia a suspendat un acord de apărare și tehnologie cu Israelul, după ce ministrul de externe Antonio Tajani a denunțat ceea ce a numit atacuri israeliene „inacceptabile” în Liban.

Orbán, care a guvernat timp de 16 ani și a câștigat susținerea electorală a lui Netanyahu înaintea tentativei sale eșuate de realegere, a blocat în februarie o propunere de sancționare a coloniștilor violenți din Cisiordania, care avea sprijinul a 26 dintre cele 27 de țări membre ale UE.

Declarația lui Magyar care dă frisoane la Tel Aviv

Când Péter Magyar, care l-a învins pe Orbán pe 12 aprilie, va prelua funcția de prim-ministru, aceste sancțiuni vor avansa probabil, potrivit a trei diplomați ai UE și a doi oficiali ai UE, cărora li s-a acordat anonimatul pentru a vorbi deschis despre această chestiune diplomatică sensibilă.

Deși Magyar a declarat că va păstra relația specială a Ungariei cu Israelul, el a spus, de asemenea, jurnaliștilor, a doua zi după alegeri, că „nu poate garanta că Ungaria va continua să blocheze deciziile UE privind Israelul”.

Un prim oficial al UE a declarat că un „moment de cotitură” în atitudinea Bruxelles-ului față de Israel a survenit după ce o serie de atacuri aeriene israeliene asupra Libanului, la începutul lunii aprilie, au ucis peste 250 de persoane. „Acest lucru a costat Israelul câțiva prieteni.”

O altă măsură potențială din partea UE este suspendarea Acordului de asociere UE-Israel, o opțiune propusă de Comisia Europeană în plin război al Israelului în Gaza și promovată duminică de Pedro Sánchez din Spania. Acordul, care a intrat în vigoare în 2000, stă la baza relațiilor comerciale dintre UE și Israel.

Această măsură nu a reușit până acum să obțină majoritatea calificată necesară pentru aprobare, dar înaltul oficial al UE a declarat că ar putea atinge pragul dacă Italia își renunță la opoziție.

Presiuni asupra Israelului

Eforturile de a intensifica presiunea asupra Israelului se află în centrul atenției săptămâna aceasta, pe măsură ce șefa diplomației UE, Kaja Kallas, prezidează o reuniune a Alianței Globale pentru o Soluție cu Două State, precum și o reuniune a miniștrilor de externe ai UE la Luxemburg. Se așteaptă ca miniștrii să abordeze subiectul sancțiunilor împotriva Cisiordaniei și al Acordului de asociere — deși un diplomat al UE dintr-o țară de dimensiuni medii din UE și oficialul UE citat mai sus au afirmat că țările ar putea evita să avanseze în această direcție, din respect pentru negocierile de pace dintre Israel și Liban.

Tensiunile se intensifică

Presiunea pentru reexaminarea sancțiunilor survine pe fondul intensificării criticilor liderilor UE la adresa Israelului cu privire la acțiunile sale în Liban și la o lege controversată, susținută de Netanyahu, care autorizează pedeapsa cu moartea pentru teroriștii din teritoriile palestiniene.

Kallas a criticat dur proiectul de lege — care precede alegerile israeliene programate pentru sfârșitul acestui an — calificându-l drept o „gravă regresie”, într-o declarație emisă în numele blocului pe 31 martie. Germania, Franța și Regatul Unit au avertizat, de asemenea, că legea ar „riscă să submineze angajamentele Israelului în ceea ce privește principiile democratice”.

Miniștrii de dreapta din coaliția lui Netanyahu, deși nu și premierul însuși, au răspuns la critici acuzându-i pe oponenți de slăbiciune și îndemnând Curtea Supremă a Israelului să nu blocheze aplicarea legii. Un purtător de cuvânt al ambasadei Israelului pe lângă Uniunea Europeană a refuzat să comenteze pentru acest articol.

Se așteaptă, de asemenea, ca proiectul de lege să alimenteze eforturile reînnoite de a impune sancțiuni asupra Israelului, inclusiv reluarea dezbaterii privind Acordul de asociere UE-Israel, deși cei doi diplomați au afirmat că nu au fost încă propuse măsuri specifice.

Întâlnire

„Starea de spirit se schimbă”, a declarat un al doilea înalt oficial al UE implicat în organizarea discuțiilor diplomatice despre Israel. „Priviți comentariile lui Merz și ceea ce se întâmplă în Italia”, a adăugat oficialul, afirmând că multe vor depinde de procesul de pace din Liban.

O inițiativă condusă de Olanda anul trecut pentru suspendarea acordului din cauza presupuselor încălcări ale drepturilor omului în Gaza nu a reușit să obțină majoritatea calificată necesară pentru aprobare. Întrebați dacă propunerea Comisiei ar trebui revizuită în lumina încetării focului din Gaza, diplomatul UE menționat mai sus și un al doilea diplomat al UE au dat răspunsuri diferite: unul a spus că nu; celălalt a spus că propunerea nu mai este relevantă.

Pe fondul noilor critici, oficialii israelieni au recunoscut că plecarea lui Orbán ar putea modifica peisajul diplomatic din Europa. Totuși, Israelul speră ca Ungaria să rămână un „prieten”, potrivit unui oficial familiarizat cu gândirea guvernului Netanyahu. Magyar și Netanyahu au avut miercuri o „convorbire telefonică caldă, de prezentare”, în cadrul căreia au convenit ca miniștrii lor de externe să se întâlnească în curând, potrivit biroului prim-ministrului israelian.

Editor : Sebastian Eduard