Îngrijorări privind „amenințarea iminentă și gravă" impusă de un vapor rusesc care transportă gaz, aflat în derivă în Marea Mediterană

Această fotografie aeriană realizată pe 15 martie 2026 arată epava navei ruse de transport a gazului natural lichefiat (GNL) „Arctic Metagaz”, care plutește în derivă între Malta și Lampedusa Foto: Profimedia

 Italia, Franța și alte șapte țări au informat Comisia Europeană că o navă rusească de transport al gazului natural lichefiat, aflată  în derivă în Marea Mediterană, reprezintă o amenințare ecologică și au solicitat luarea de măsuri rapide, potrivit unei scrisori făcute publice luni. Ministerul de Externe al Rusiei a recunoscut că nava se află în derivă în Marea Mediterană și a declarat că implicarea ulterioară a Rusiei în rezolvarea situației depinde de „circumstanțe concrete”, transmite Reuters.

Scrisoarea adresată Comisiei Europene de către statele UE menționa că nava Arctic Metagaz se află în derivă în apele dintre Malta și Italia. Situația sa reprezintă o „dublă provocare” — menținerea siguranței maritime și prevenirea unui dezastru ecologic pe fondul sancțiunilor UE impuse Rusiei.

„Starea precară a navei, combinată cu natura încărcăturii sale specializate, dă naștere unui risc iminent și grav de dezastru ecologic major în inima spațiului maritim al Uniunii”, se arată în scrisoarea văzută de Reuters.

UE a declarat că nava făcea parte din „flota fantomă” a Rusiei, destinată să evite sancțiunile impuse în legătură cu invazia Rusiei din 2022 asupra Ucrainei.

Măsurile de rezolvare a situației, inclusiv supravegherea, monitorizarea și alte forme de sprijin tehnic, riscau să „submineze integritatea, eficacitatea și valoarea disuasivă a regimului de sancțiuni al UE”.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a declarat într-un comunicat publicat pe site-ul ministerului că Moscova era în contact cu proprietarul navei și cu „organismele competente” străine. Ea a precizat că nava nu avea echipaj și transporta 700 de tone metrice de diferite tipuri de combustibil și „o cantitate substanțială de gaze naturale”.

„Normele juridice internaționale aplicabile situației actuale implică responsabilitatea țărilor de coastă... pentru rezolvarea situației navei în derivă și prevenirea unui dezastru ecologic”, a scris Zaharova.

„Implicarea ulterioară a armatorului și a Rusiei, în calitate de stat de pavilion, va depinde de circumstanțele specifice.”

Ministerul Transporturilor din Rusia a declarat la începutul acestei luni că nava Arctic Metagaz, care transporta GNL din portul arctic Murmansk, a fost atacată de drone navale ucrainene și a afirmat că armele au fost lansate de pe coasta libiană.

Agenția maritimă a Libiei a raportat pe 4 martie că nava s-a scufundat în apele dintre Libia și Malta după ce a luat foc cu o zi înainte. Kievul nu și-a asumat responsabilitatea pentru un astfel de atac.

