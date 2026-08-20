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Video Insulele Ciclade, învăluite de o ceață densă în plină vară. Explicația fenomenului rar

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ceata densa grecia
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia
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Un strat dens de ceață marină a acoperit mai multe insule grecești din arhipelagul Cicladelor, iar feriboturile au dispărut într-o pâclă neobișnuită, în apropierea plajelor aglomerate, informează AFP și News.ro. Fenomenul, rar întâlnit în luna august, a fost provocat de deplasarea unei mase de aer foarte umed și mai cald deasupra unei mări relativ reci, potrivit meteorologilor.

Televiziunea publică ERT a difuzat imagini cu această ceaţă marină care învăluia insulele din Marea Egee şi cu feriboturile care se afundau într-o pâclă densă, la doi paşi de plajele aglomerate de turişti în costume de baie. Preluate de numeroase mass-media şi pe reţelele sociale, aceste imagini aduceau mai degrabă cu un peisaj de iarnă sau cu un film de science-fiction decât cu vara mediteraneană şi căldura ei.

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Ceaţa a fost deosebit de densă în unele locuri, în special la Kimolos. Un spectacol similar a fost observat şi pe alte insule din Ciclade, precum Paros, Antiparos, Folegandros, Milos şi Ios, potrivit presei, care vorbeşte despre scene „impresionante”.

„Apariţia acestei ceţi marine în Ciclade constituie un fenomen relativ rar în plină lună august”, a confirmat joi meteorologul grec Theodoros Kolydas.

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Acest fenomen s-ar explica prin combinaţia dintre „aerul foarte umed şi, local, mai cald din regiune, deasupra unei mări mai reci decât de obicei, la aproximativ 23-24 de grade Celsius”, provocând „condensarea şi formarea unei ceţe de advecţie”, potrivit lui Theodoros Kolydas, directorul departamentului de hidrometeorologie al Universităţii Democrit din Tracia.

Theodoros Kolydas a subliniat că nu este vorba despre fenomenul „sea smoke”, care necesită aer rece care trece peste o mare semnificativ mai caldă. În Ciclade „s-a întâmplat practic exact opusul: aerul foarte umed şi, pe alocuri, mai cald a fost transportat peste o mare relativ răcoroasă, cu temperatura de 23–24 °C”.

Editor : Ș.A.

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