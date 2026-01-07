„Întâi tragem, apoi punem întrebări”. Vechea regulă a Armatei daneze valabilă și în cazul unei invazii armate a SUA în Groenlanda

Soldații danezi vor fi obligați să „tragă mai întâi” și „să pună întrebări mai târziu”, dacă Statele Unite ar invada Groenlanda, conform regulilor de angajament ale armatei.

Miercuri, ministerul danez al Apărării a confirmat existența unei reguli din 1952 care impunea soldaților să contraatace „imediat” forțele de invazie fără a aștepta ordinele.

Ministerul Apărării a mai declarat că regula „rămâne în vigoare” atunci când a fost întrebat despre statutul său de Berlingske, un ziar danez de centru-dreapta, potrivit The Telegraph.

Săptămâna aceasta, Donald Trump, președintele SUA, și-a reiterat intenția de a anexa teritoriul NATO al Groenlandei, pe care îl consideră esențial pentru securitatea națională a SUA, inclusiv prin forță militară, dacă este necesar.

Remarcile sale au șocat Danemarca – care consideră Groenlanda un teritoriu de peste mări și insistă că insula „nu este de vânzare” – precum și guvernul Groenlandei și alianța NATO în sens larg.

Conform ziarului danez Berlingske, regula din 1952 prevede că, în caz de invazie, „forțele atacate trebuie să înceapă imediat lupta fără a aștepta sau a cere ordine, chiar dacă comandanții în cauză nu sunt la curent cu declararea de război sau cu starea de război”.

Când a fost solicitat să comenteze, ministerul danez al Apărării a declarat ziarului: „Ordinul privind măsurile de precauție pentru apărarea militară în cazul atacurilor asupra țării și în timpul războiului rămâne în vigoare”.

Aliații europeni poartă discuții urgente privind modul de răspuns la un posibil atac american asupra Groenlandei, o mișcare despre care experții spun că ar marca probabil sfârșitul alianței NATO.

„Vrem să acționăm, dar vrem să o facem împreună cu partenerii noștri europeni”, a declarat Jean-Noël Barrot, ministrul francez de Externe, despre discuțiile privind modul în care Europa ar trebui să reacționeze la o preluare americană a insulei arctice.

O sursă guvernamentală germană a declarat separat pentru agenția de știri Reuters că Germania „colaborează îndeaproape cu alte țări europene și cu Danemarca legat de următorii pași privind Groenlanda”.

Tot miercuri, Barrot a sugerat că a primit asigurări de la Marco Rubio, secretarul de stat american, că Washingtonul nu plănuiește o „invazie”.

„Eu, personal, am vorbit, ieri, la telefon cu secretarul de stat american Marco Rubio... care a confirmat că aceasta nu a fost abordarea adoptată... a exclus posibilitatea unei invazii [a Groenlandei]”, a declarat ministrul francez de Externe.

Rubio i-a informat, de asemenea, pe politicienii americani că amenințările la adresa Groenlandei nu semnalează o invazie iminentă și că obiectivul este cumpărarea insulei, au declarat surse pentru Wall Street Journal (WSJ).

Raportul WSJ și asigurările lui Rubio par să o contrazică pe Karoline Leavitt, secretarul de presă al lui Donald Trump, care a declarat, marți, că acțiunea militară este „întotdeauna o opțiune”.

În același timp, Washington Post a relatat, miercuri, că oficialii americani discută din ce în ce mai mult despre preluarea Groenlandei cu omologii lor europeni ca fiind o posibilitate „concretă”.

Un diplomat european de rang înalt a declarat că a existat o schimbare semnificativă de ton pe această temă în ultimele zile.

Dominique de Villepin, fost prim-ministru francez, a avertizat că, dacă SUA ar invada Groenlanda, ar deveni un „dușman” al membrilor NATO din Europa.

„În niciun caz Europa nu ar trebui să accepte vreo prejudiciere adusă suveranității europene”, a declarat Villepin pentru Bloomberg TV, subliniind că un caz în care un membru NATO a atacat un alt membru este „fără precedent”.

„Și, bineînțeles, dacă Donald Trump va merge mai departe, statutul SUA va trece de la adversar sau rival la cel de inamic”, a spus Villepin. „Va fi o schimbare istorică uriașă.”

