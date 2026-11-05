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Foto Întâlnire cu ecou la Vatican: Bob Dylan și Papa Leon, schimb de simboluri și versuri despre pace și riscul armelor nucleare

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Bob Dylan, primit de Papa Leon la Vatican. Foto: Profimedia
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Bob Dylan a fost primit, miercuri, de Papa Leon al XIV-lea la Vatican, în timpul unei pauze între concertele susţinute în Italia. Papa Leon și Dylan s-au întâlnit în palatul apostolic al Vaticanului, reședința Papei. Suveranul pontif purta sutana albă, iar Dylan, care a câştigat Premiul Nobel pentru Literatură în 2016, purta un hanorac negru cu glugă şi o cravată largă. Fotografiile de la Vatican realizate cu ocazia întâlnirii îl înfăţişează cu gluga trasă peste cap.

Vaticanul a precizat că întâlnirea a fost scurtă, Papa Leon oferindu-i lui Dylan un rozariu, iar Dylan înmânându-i papei un exemplar al autobiografiei sale, „Chronicles: Volume One”.

Papa Leon a citat dintr-un cântec de protest nepublicat, compus de Dylan în 1963, intitulat „Go Away You Bomb”, în cartea sa din 2026, „Disarmed and Disarming: Peace Is a Gift”.

Suveranul pontif a tras un semnal de alarmă cu privire la cursa pentru reînarmare şi la recurgerea la armele nucleare şi a citat versurile, adresate unei bombe atomice ipotetice: „Te urăsc pentru că eşti creată de om, deţinută de om şi mânuită de om”.

APTOPIX Vatican Pope
Bob Dylan, primit de Papa Leon la Vatican. Foto: Profimedia

Dylan a fost însoţit de doi oficiali ai Vaticanului: părintele Antonio Spadaro, un oficial al Ministerului Culturii al Vaticanului care a însoţit-o şi pe Patti Smith la o audienţă cu Leon în luna iulie; şi Andrea Monda, redactorul-şef al ziarului Vaticanului, L’Osservatore Romano.

Spadaro a spus că Dylan a vrut să discute cu Papa Leon, iar cei doi s-au întâlnit în particular timp de câteva minute. Într-un eseu publicat în „L'Osservatore Romano”, el a amintit că fostul Robert Prevost, născut la Chicago în 1955, a crescut familiarizat cu muzica lui Dylan.

El a menţionat, de asemenea, că Dylan îl cunoştea foarte bine pe Sfântul Augustin din Hippo, sursa de inspiraţie a spiritualităţii lui Leo şi a ordinului religios augustinian, compunând piesa „I Dreamed I Saw St. Augustine” pentru albumul din 1967, „John Wesley Harding”.

Pope Leo XIV Meets Bob Dylan - Vatican, Rome - 04 Nov 2026
Bob Dylan, primit de Papa Leon la Vatican. Foto: Profimedia

Nu a fost prima întâlnire a lui Dylan cu un papă: el a cântat pentru Papa Ioan Paul al II-lea şi pentru alte mii de oameni în 1997, în cadrul unui concert care a încheiat un congres religios la Bologna, în Italia.

Dylan, care şi-a schimbat numele din Robert Zimmerman, s-a născut într-o familie evreiască din Minnesota. Este binecunoscut faptul că s-a creştinat în 1979 şi şi-a îndepărtat o parte dintre fanii de lungă durată cu piese precum „Gotta Serve Somebody” şi „Saved”.

În ultimii ani, Dylan a fost mai rezervat în privinţa convingerilor sale religioase. Într-un interviu acordat în 2022 ziarului The Wall Street Journal, Dylan a declarat că este o „persoană religioasă” care citeşte scripturile, meditează şi se roagă.

Dylan s-a întâlnit cu Papa Leon între concertele susţinute în Italia. A cântat luni la Milano şi va cânta joi la Roma. În cel mai recent concert al său înainte de întâlnirea cu Papa, Dylan a interpretat piesa sa din 1997, „Tryin’ to Get to Heaven”, care conţine versurile: „Am călătorit în toată lumea, băieţi / Acum încerc să ajung în rai înainte să se închidă uşa”.

Editor : Ș.R.

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