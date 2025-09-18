Live TV

Integrarea rachetelor ghidate cu laser APKWS ar putea transforma Eurofighter Typhoon într-un „ucigaș de drone low-cost”

Eurofighter Typhoon
Eurofighter Typhoon. Foto Profimedia
Rachete APKWS, ghidate cu laser

După ce în recentele incidente din Polonia NATO a folosit rachete aer-aer mult mai scumpe (în special AIM-120C-7 AMRAAM) pentru a doborî drone de atac cu rază lungă de acțiune fabricate în Rusia și Iran, Alianța a devenit extrem de conștientă de necesitatea unor contramăsuri mai diverse.

În primul rând, accentul se pune pe munițiile anti-dronă, pe care forțele de apărare ucrainene au fost printre primele care le-au utilizat în luptă și care s-au dovedit eficiente atât împotriva UAV-urilor de recunoaștere, cât și împotriva dronelor de atac de tip Shahed.

Dar dacă se vor folosi avioane de luptă cu pilot pentru a doborî drone, există o opțiune mult mai ieftină, dar totuși eficientă: rachetele de precizie din familia AGR-20 FALCON (APKWS). Aceste rachete ghidate cu laser au fost deja integrate pe mai multe platforme ale Forțelor Aeriene ale SUA, F-16, F-15E și A-10 (ultima dintre acestea fiind retrasă din serviciu).

APKWS oferă o modalitate ieftină de a combate amenințările aeriene mici, fără a cheltui rachete aer-aer costisitoare.

În curând, un alt tip european s-ar putea alătura acestei liste: Eurofighter Typhoon.

Potrivit The War Zone, BAE Systems studiază în mod activ integrarea APKWS pentru Typhoon, după cum a explicat Paul Smith, șeful Typhoon Strategy Delivery.
În prezent, se efectuează evaluări privind integrarea rachetelor APKWS ghidate cu laser pe Typhoon, o opțiune rentabilă pentru doborârea dronelor, și se realizează studii de fezabilitate tehnico-economică.

Smith a menționat, de asemenea, că pot exista scenarii în care prioritățile de dezvoltare se vor orienta mai degrabă către capacitățile anti-drone decât către alte îmbunătățiri planificate (de exemplu, integrarea unui nou radar AESA), deși un astfel de radar ar spori și performanța anti-drone a aeronavei.

