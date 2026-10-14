Inteligența artificială ar putea declanșa atacuri cibernetice mai rapide și de amploare. Cum vrea Comisia Europeană să se apere

Comisia Europeană pregătește un plan prin care să folosească inteligența artificială pentru a detecta și a limita mai rapid atacurile cibernetice cu risc ridicat, potrivit unui document obținut de Politico. Departamentul IT al executivului european avertizează că modelele avansate de IA ar putea face atacurile mai rapide, mai frecvente și mai ample, permițându-le hackerilor să compromită sisteme și să fure date înainte ca specialiștii să poată interveni manual. Planul prevede măsuri automate de protecție, cu supraveghere umană și controale stricte, însă nu este clar dacă acestea au fost deja puse în aplicare.

Departamentul IT al Comisiei Europene intenționează să utilizeze inteligența artificială pentru a-și apăra sistemele informatice împotriva celor mai grave atacuri cibernetice.

Divizia de securitate cibernetică a executivului european pregătește un plan prin care să folosească inteligența artificială pentru a răspunde atacurilor cibernetice cu risc ridicat, potrivit unui document obținut de Politico.

Documentul, care nu este datat și a fost redactat de departamentul IT al Comisiei, prezintă modul în care ar trebui pregătite sistemele de apărare cibernetică ale executivului european pentru a face față „amenințărilor emergente bazate pe IA”.

Planul de acțiune propus urmărește consolidarea apărării cibernetice în contextul dezvoltării inteligenței artificiale. Una dintre cele mai urgente priorități este reducerea timpului de reacție în cazul atacurilor, astfel încât măsurile de protecție să poată fi aplicate înainte ca acestea să provoace pagube importante.

Guvernele încearcă să răspundă amenințării tot mai mari reprezentate de capacitatea inteligenței artificiale de a identifica și exploata vulnerabilitățile sistemelor de securitate cibernetică. Incidente precum intruziunea accidentală a OpenAI în Hugging Face au determinat apeluri, inclusiv la cel mai înalt nivel politic, pentru o prudență sporită în utilizarea modelelor avansate de inteligență artificială.

Comisia Europeană vrea să automatizeze reacția la atacuri

Capacitatea de a răspunde rapid la atacurile cibernetice este esențială în „scenarii cu risc ridicat”, au avertizat specialiștii interni în securitate cibernetică ai executivului european.

Aceștia au subliniat că simpla detectare a unui atac nu este suficientă dacă măsurile necesare pentru izolarea acestuia nu pot fi aplicate suficient de repede.

„Detectarea unui atac nu este suficientă dacă măsurile de izolare nu pot fi luate suficient de repede”, au avertizat specialiștii, potrivit documentului.

Funcționarii din cadrul departamentului intern de IT al Comisiei Europene, DG DIGIT, intenționează să introducă măsuri automate de protecție pentru anumite scenarii cu risc ridicat, se arată în document.

Scenariile respective au fost însă cenzurate în versiunea documentului transmisă publicației Politico, ca răspuns la o solicitare de acces la informații.

Planul nu presupune o „automatizare necontrolată” a apărării cibernetice. Potrivit documentului, vor fi instituite controale stricte, inclusiv mecanisme de supraveghere umană, pentru a se asigura că utilizarea inteligenței artificiale rămâne sub control.

Pe lângă prezentarea măsurilor de răspuns la atacuri, documentul evidențiază și provocările de securitate cibernetică generate de dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale.

Atacurile cibernetice ar putea deveni mai rapide și mai greu de oprit

Cele mai avansate modele de inteligență artificială sunt așteptate să „crească semnificativ viteza, amploarea și adaptabilitatea atacurilor cibernetice”, se arată în document.

În aceste condiții, Comisia Europeană trebuie să își adapteze sistemele de apărare pentru un mediu în care atacurile ar putea deveni mai rapide, mai frecvente și mai ușor de extins la scară largă.

Riscurile nu se limitează la creșterea numărului de atacuri. Utilizarea inteligenței artificiale ar putea permite desfășurarea unor operațiuni rău intenționate în afara programului normal de lucru al instituției, răspândirea rapidă a atacurilor de la un sistem informatic la altul și compromiterea unor volume mari de date într-un interval scurt.

Potrivit documentului, există inclusiv riscul ca atacatorii să reușească să extragă cantități mari de date sau să provoace perturbări operaționale înainte ca echipele Comisiei să poată organiza o intervenție manuală.

„Activitatea rău intenționată are loc în afara programului normal de lucru al CE (n.r. Comisiei Europene), se răspândește mai rapid între sisteme sau duce la exfiltrarea de date la scară largă sau la perturbări operaționale înainte ca CE să poată organiza o intervenție manuală”, se menționează în document.

Aceste scenarii evidențiază una dintre principalele dificultăți cu care se confruntă echipele de securitate cibernetică: intervalul dintre detectarea unui incident și intervenția efectivă ar putea deveni prea mare pentru a preveni compromiterea sistemelor.

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În acest context, utilizarea inteligenței artificiale pentru aplicarea rapidă a unor măsuri de protecție ar putea contribui la limitarea efectelor atacurilor înainte ca acestea să se extindă.

Divizia de securitate cibernetică a Comisiei Europene a solicitat aprobarea internă pentru a continua planurile privind folosirea inteligenței artificiale în apărarea sistemelor informatice, potrivit documentului obținut de Politico.

Nu este însă clar dacă măsurile propuse au fost deja implementate sau dacă se află încă în etapa de planificare și aprobare.