„Intențiile lui Putin sunt mai grave decât se aștepta Europa de Vest”, susține MAE de la Varșovia

Vladimir Putin. Foto: Profimedia

Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei a declarat că Federația Rusă nu este în măsură să lanseze o ofensivă de amploare împotriva NATO. Cu toate acestea, Kremlinul ar putea recurge la acte de sabotaj și provocări care nu ating pragul invaziei.

În prezent, Rusia nu este în măsură să lanseze o ofensivă de amploare împotriva NATO, dar ar putea recurge la provocări. Acest lucru a fost anunțat pe rețeaua de socializare „X” de către Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei, potrivit UNN.

Rusia ne amenință și trebuie să o luăm în serios. Rusia nu este astăzi în măsură să lanseze o invazie ofensivă de amploare împotriva NATO, iar dacă s-ar pregăti pentru una, am observa — dispunem de informații din sateliți. Am observat concentrarea a o sută de mii de soldați în jurul Ucrainei, care s-a acumulat de-a lungul lunilor, se arată în postarea ministerului.

Ministerul polonez de Externe a adăugat că intențiile lui Putin sunt mai grave decât se aștepta Europa de Vest, așa că NATO ar trebui să fie pregătită pentru orice scenariu.

Rusia este capabilă de acțiuni de sabotaj sau provocări desfășurate sub pragul unei invazii propriu-zise, a menționat ministerul.

NATO va consolida apărarea flancului său estic printr-o nouă structură care va permite desfășurarea rapidă a trupelor în Letonia și Estonia în cazul unui război cu Rusia.

