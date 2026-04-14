Interzicerea rețelelor sociale pentru minori, pe masa liderilor UE: Emmanuel Macron convoacă o videoconferință

Președintele francez Emmanuel Macron va discuta cu mai mulți lideri europeni și cu Ursula von der Leyen despre posibilitatea interzicerii rețelelor sociale pentru minori, în cadrul unei videoconferințe programate în această săptămână. Inițiativa vizează o abordare coordonată la nivelul Uniunii Europene și presiuni pentru accelerarea deciziilor la nivelul Comisiei, potrivit Reuters și Agerpres.

Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez şi reprezentanţi ai Italiei, Olandei şi Irlandei vor participa, printre alţii, la conferinţa video de joi, a declarat biroul lui Macron, adăugând că lista finală a participanţilor va fi anunţată ulterior.

„Obiectivul principal este să acţionăm într-un mod coordonat şi să impulsionăm Comisia Europeană, în sensul pozitiv al termenului, să avanseze în acelaşi ritm cu statele membre”, a declarat un consilier prezidenţial reporterilor.

