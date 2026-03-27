Live TV

Între ciocan și nicovală. Amenințările lui Trump privind războiul din Iran au creat o dilemă fără cale de ieșire pentru liderii Europei

Data publicării:
întâlnire între Donald Trump și mai mulți lideri europeni la Casa Albă
Cei mai mulți europeni se opun vehement participării în războiul din Iran, ceea ce face cu atât mai riscantă o eventuală decizie a liderilor politici din Europa de a se alătura misiunilor lansate de americani în regiune. Foto: Profimedia Images
Din articol
„Suntem divizați, ca de obicei" Trump vrea să forțeze Europa să își asume riscul politic de a se alătura războiului său contra Iranului „Am putea juca rolul de intermediari, dar Trump îi preferă pe pakistanezi"

Președintele american Donald Trump i-a pus pe liderii europeni într-o situație dificilă, din care nu au nicio cale clară de ieșire. Ei riscă să piardă sprijinul alegătorilor dacă se alătură campaniei militare a Statelor Unite contra Iranului, pe care mulți dintre aceștia o consideră un război ilegal și inutil ce amenință creșterea economică fragilă a Europei. Însă, dacă nu intervin în niciun fel pentru a redeschide rutele de transport maritim din Golful Persic și pentru a ameliora criza energetică, guvernele europene s-ar putea confrunta cu tulburări pe plan intern la fel de mari.

În una dintre cele mai recente critici lansate de Trump la adresa liderilor europeni, președintele SUA a spus că „ei se plâng de prețurile mari pe care sunt nevoiți să le plătească pentru petrol, dar refuză o manevră militară simplă” pentru rezolvarea crizei care a dus la creșterea prețurilor.

Cei mai mulți europeni se opun vehement participării în războiul din Iran, ceea ce face cu atât mai riscantă o eventuală decizie a liderilor politici din Europa de a se alătura misiunilor lansate de americani în regiune.

Unii lideri europeni, în special cei din Marea Britanie, continuă să fie bântuiți și de „fantoma” Războiului din Iraq – un conflict care a stârnit multe controverse și regrete în Europa și nu numai.

„Suntem divizați, ca de obicei”

Războiul are deja un efect puternic în sfera politică din Europa. În Italia, premierul Giorgia Meloni a pierdut referendumul privind reforma justiției. Apropierea ei de Trump, care nu este deloc popular în Italia, nu o ajută, mai ales după ce președintele SUA nici măcar nu s-a obosit să vorbească cu Meloni înainte să declanșeze războiul.

În Franța, un partid de extremă stânga care se opune intervenției din Orientul Mijlociu, La France Insoumise, a obținut câteva victorii importante în alegerile locale de săptămâna trecută. Analiștii spun că partidul a beneficiat de voturile musulmanilor care sunt furioși din cauza războiului.

„Suntem divizați, ca de obicei”, a spus fostul ambasador francez în Israel și SUA, Gérard Araud, pentru New York Times. „Europenii își arată slăbiciunea pe mai multe nivele. Suntem într-o stare de șoc total în legătură cu ceea ce se întâmplă.”

Emmanuel Macron
Președintele francez Emmanuel Macron încearcă să obțină aprobarea Națiunilor Unite pentru o operațiune de protejare a transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, care ar urma să fie lansată după încheierea războiului din Iran. Foto: Profimedia Images

În ciuda pericolelor, Europa are destul motive să se asigure că Strâmtoarea Ormuz nu rămâne blocată pentru o perioadă lungă de timp.

Europenii „au tot interesul” să redeschidă strâmtoarea pentru petroliere și alte vase de transport, „arătându-le statelor mai mici din Golful Persic că sunt aliați de încredere”, a spus Peter Westmacott, fost ambasador britanic în Franța și SUA.

„Odată ce vor fi convinși că acționează în mod defensiv, nu ofensiv, cei care își permit vor căuta modalități în care pot ajuta”, a mai spus Westmacott.

Trump vrea să forțeze Europa să își asume riscul politic de a se alătura războiului său contra Iranului

Deși Trump îi presează pe europeni să ia acțiune, atacurile și amenințările sale constante au făcut ca participarea țărilor europene la operațiuni militare ofensive în Iran să fie o decizie inacceptabilă din punct de vedere politic.

Chiar și când a apelat la sprijinul europenilor, Trump a reușit să îi insulte. Washingtonul a spus că nu are nevoie neapărat de resursele militare ale Europei, ceea ce scoate la iveală adevăratul obiectiv al președintelui american: să forțeze Europa să își asume riscul politic de a se alătura campaniei sale militare.

Trump este mult mai interesat de impactul politic al deciziei europenilor de a i se alătura, decât de impactul militar, după cum a explicat și generalul francez în retragere și fostul strateg NATO, Michel Yakovleff.

Liderii europeni procedează corect prin faptul că nu îi oferă această victorie de imagine lui Trump, pentru că el nu a exprimat clar care sunt obiectivele sale strategice în Iran și nici nu a venit cu un plan pentru încheierea războiului, potrivit lui Yakovleff.

Pentru a forma o coaliție care să intervină în Strâmtoarea Ormuz, generalul francez a spus că Trump va trebui să ajungă la o înțelegere cu membrii coaliției privind amploarea operațiunii, contribuția fiecăruia, structura de comandă și regulile de angajament. Întreg procesul ar dura cel puțin două luni.

Donald Trump
Chiar și când a apelat la sprijinul europenilor, Donald Trump a reușit să îi insulte. Foto: Profimedia Images

„Am putea juca rolul de intermediari, dar Trump îi preferă pe pakistanezi”

O parte din liderii europeni și câțiva lideri din Asia și Golful Persic și-au exprimat, săptămâna trecută, disponibilitatea de a participa la „eforturile de asigurare a tranzitului prin strâmtoare”, iar președintele francez Emmanuel Macron încearcă să obțină aprobarea Națiunilor Unite pentru o operațiune în acest sens ce ar urma să fie lansată după încheierea războiului.

Cu toate că Europa se află într-o poziție mult mai bună pentru a negocia un acord de pace între Iran și SUA, ea este constrânsă de trei factori interconectați: neîncrederea lui Trump față de Europa, teama europenilor în legătură cu riscul ca președintele american să se răzbune pe Ucraina pentru refuzul lor de a participa la război și neîncrederea Iranului față de Europa, dată fiind reticența europenilor de a-l confrunta direct pe Trump, a spus fostul ambasador Araud.

„Am putea juca rolul de intermediari, dar Trump îi preferă pe pakistanezi”, a spus Araud. „Nici iranienii nu au încredere în noi; ei cred că suntem sub controlul Americii.”

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
oameni in ploaie mergând pe strada
1
Meteorologii au emis o informare de ploi, vânt puternic și ninsori. Care sunt zonele...
Iranian rial money bills pile on table. Iran banknotes of IRR currency close up. Concept of business, economy and banking in Iran
2
Iranul, care se confruntă cu o inflație-record, a lansat bancnota de 10 milioane de...
Petrolier
3
„Va începe o panică în toată regulă". Prețul barilului de petrol produs în Orientul...
robinet de apa
4
Alimentarea cu apă va fi sistată, timp de două zile, în opt localităţi din judeţul...
original_fostering_the_future_together_ii_(1)
5
Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, întâlnire la Washington cu conducerea...
Gigi Becali a anunțat numele noului selecționer, imediat după Turcia - România 1-0
Digi Sport
Gigi Becali a anunțat numele noului selecționer, imediat după Turcia - România 1-0
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mojtaba Khamenei cu turban si ochelari si barba
Donald Trump a declarat că CIA i-a spus că noul lider suprem al Iranului este gay
President Donald Trump attends the National Republican Congressional Committee's annual fundraising dinner
„Nu vom sacrifica vieţi americane pentru aceleaşi politici externe eşuate”. Republicanii, nervoși că Trump nu explică strategia în Iran
Pictures-of-the-Week-Global-Photo-Gallery
Război în Orientul Mijlociu, ziua 28. Eforturile diplomatice se confruntă cu „provocări uriașe” pentru a opri conflictul
Oil prices rise as Iran and USA face conflict during a global oil crisis
Războiul lui Trump în Iran arată transformarea SUA dintr-un gardian global într-un arbitru al haosului
Distrugeri după un atac israelian.
Război în Orientul Mijlociu, ziua 27. Trump prelungește a treia oară termenul limită pentru atacarea instalațiilor energetice din Iran
Recomandările redacţiei
pompa carburanti
După ordonanța carburanților, Bolojan anunță că „foarte probabil"...
sorin grindeanu parlament
Grindeanu, despre negocierile din coaliție: „Trebuie să ajungi...
arme
Comandații ruși vând armele noi pe piața neagră și dau soldaților...
Nicușor Dan.
Nicușor Dan exclude varianta ca PSD sau PNL să facă alianță cu AUR...
Ultimele știri
Dronele ucrainenilor ajung fără probleme chiar și până la Marea Baltică. Care sunt consecințeleaaa
Premierul slovac Robert Fico, vizită la București: va fi primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni și va avea discuții cu Ilie Bolojan
Cum s-ar putea amesteca Moscova în alegerile din Ungaria. Peter Szijjarto, refugiu în Rusia dacă Fidesz pierde (presa)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O bunică fit are o viață de adolescentă rebelă: “Ies și cu 5 persoane pe săptămână. Unul mi-a oferit 200 de...
Cancan
Conacul de peste 1 mil. € a lui Călin Donca, la un pas să fie demolat cu buldozerul; '”Ciudat este că au...
Fanatik.ro
Cum a trăit Gică Hagi din tribuna VIP Turcia – România 1-0! Adrian Ilie, dezvăluiri de la Istanbul
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Dănuț Lupu dă de pământ cu Ianis Hagi: “Nea Mircea Lucescu a greșit echipa de start! Nu trebuia să-i dea nici...
Adevărul
„Suntem o adunătură de idioți”: verdictul dur al unui expert american în geopolitică despre războiul pe care...
Playtech
Ce este portofelul electronic de identitate şi ce informaţii conţine. Va fi implementat până la finalul anului
Digi FM
„Simt că viața îmi scapă printre degete!” Drama unei tinere diagnosticată cu o boală gravă după nopți...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Adrian Porumboiu l-a jignit fără rețineri după Turcia - România: ”Nu ți-e rușine?”
Pro FM
Misha, ca o zeiță într-o rochie albă, asortată cu o haină din blană. „Ești superbă!”, au complimentat-o fanii
Film Now
Gestul neașteptat al lui Jack Nicholson față de Diane Keaton, după ce au jucat în „Something's Gotta Give”
Adevarul
Ordonanța invizibilă de combatere a creșterii prețurilor la carburanți: „Scade riscul penuriei, dar efectele...
Newsweek
De ce nu se trimit ajutoarele la pensie în aprilie? Poșta cere 32 lei de plic livrat, dublu față de curier
Digi FM
Sfârșitul lunii martie aduce vreme extremă în România. Meteoroloii anunță ploi torențiale, viscol și vânt...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Descoperire misterioasă după 350 de ani. Scheletul lui D’Artagnan ar fi fost găsit sub altarul unei biserici...
Digi Animal World
Pescar atacat de un rechin alb uriaș: „Piciorul meu era în gura lui”. Cum a reușit să scape
Film Now
Adevărul despre fiica „secretă” a lui Chuck Norris. Cum a aflat de existența ei după 26 de ani: „Nu am avut...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”