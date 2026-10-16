Întreruperile Starlink perturbă comunicațiile armatei ucrainene: „Legătura cu comandamentul s-a deteriorat considerabil”

Problemele de conectivitate ale serviciilor Starlink afectează comunicațiile armatei ucrainene pe frontul din estul țării. Un militar dintr-o unitate de artilerie afirmă că viteza Internetului a scăzut semnificativ, iar legătura cu centrele de comandă s-a deteriorat, într-un război în care informațiile despre ținte și amenințările reprezentate de drone sunt esențiale, Reuters.

Problemele de conectivitate ale serviciilor Starlink au afectat comunicațiile unei unități de artilerie ucrainene care luptă în estul țării, potrivit mărturiei unui militar citat de Reuters. Acesta afirmă că viteza Internetului a scăzut semnificativ, iar legătura cu centrele de comandă s-a deteriorat, într-un război în care informațiile actualizate despre ținte și amenințările reprezentate de drone sunt esențiale.

„Imediat după anunțul că conexiunea Starlink se deteriora, acest lucru a avut într-adevăr un impact negativ”, a declarat Ukrlan, un militar în vârstă de 28 de ani, care servește într-o unitate de artilerie a Batalionului Special de Poliție cu Pușcă.

Acesta a cerut să fie identificat doar după indicativul său, conform practicii militare ucrainene. El a vorbit cu Reuters dintr-un buncăr aflat în apropierea liniei frontului, în regiunea Donbas, unde au loc lupte intense.

„Am simțit asta imediat. Viteza internetului la poziția noastră s-a redus semnificativ, iar comunicarea cu cartierul general și cu comandamentul nostru s-a deteriorat considerabil”, a afirmat militarul.

Problemele de conectivitate afectează operațiunile de pe front

Potrivit oficialilor citați în relatare, autoritățile americane au impus restricții asupra sistemului de comunicații prin satelit Starshield al SpaceX, utilizat de Ucraina pentru comunicațiile militare și operațiunile cu drone.

Măsura a provocat reacții din partea Kievului și a partenerilor săi occidentali, care au criticat decizia. Washingtonul susține că urmărește încheierea războiului și depune eforturi diplomatice în acest sens.

Deși atenția s-a concentrat în principal asupra Starshield, versiunea destinată utilizărilor militare a serviciilor SpaceX, mărturia militarului ucrainean indică probleme mai ample de conectivitate, inclusiv reducerea vitezei internetului și deteriorarea comunicațiilor dintre unitățile de pe front și comandament.

Soldatul a declarat că vitezele mai mici ale conexiunii au afectat capacitatea armatei de a detecta și intercepta rachetele și dronele inamice.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a transmis vineri liderilor europeni, la Bruxelles, că serviciile Starlink s-au îmbunătățit, dar nu au fost restabilite complet. El a avertizat că problemele persistente pot pune în pericol vieți omenești.

Artileria ucraineană luptă în condiții dificile

Militarul citat de Reuters a descris condițiile în care unitatea sa execută misiuni de artilerie împotriva pozițiilor rusești.

Soldații operează dintr-o poziție bine camuflată, săpată adânc în pământ. Într-un buncăr întunecat, cu structură din lemn, aceștia pregătesc proiectilele la lumina lanternelor frontale, în timp ce zgomotul tunului umple adăpostul de fum.

Într-un asemenea context, comunicațiile rapide și sigure sunt importante pentru coordonarea operațiunilor și transmiterea informațiilor despre țintele inamice.

Dependența de conexiunile prin satelit face ca orice întrerupere sau reducere a vitezei internetului să poată complica schimbul de informații între unitățile militare.

Tensiuni între Washington și Kiev

Restricțiile asupra serviciilor de comunicații au fost impuse într-un context de tensiuni între administrația președintelui american Donald Trump și autoritățile ucrainene, potrivit relatării.

Trump a exercitat presiuni asupra Kievului în legătură cu atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia. Președintele american a asociat aceste atacuri cu majorarea prețurilor la energie, în timp ce experții citați în material atribuie evoluția prețurilor în principal războiului dintre Statele Unite și Iran.

Pentru militarii ucraineni, însă, efectele problemelor de comunicații se resimt direct pe câmpul de luptă.

Ukrlan a afirmat că așteptările privind încheierea rapidă a războiului nu s-au concretizat până acum.

„La început, a insistat foarte puternic că ne va ajuta să punem capăt conflictului într-un interval de timp foarte scurt. Dar nu am văzut absolut niciun semn în acest sens. Iar lucrurile se înrăutățesc pe zi ce trece, săptămână după săptămână”, a declarat militarul, referindu-se la promisiunile lui Donald Trump privind încheierea războiului din Ucraina.

Problemele de conectivitate evidențiază importanța infrastructurii de comunicații prin satelit pentru armata ucraineană, atât în coordonarea trupelor, cât și în desfășurarea operațiunilor într-un conflict în care dronele și schimbul rapid de informații au un rol major.

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Editor : C.A.