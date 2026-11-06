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Video Inundații în Corsica: doi oameni au murit după ce mașina lor a fost luată de viitură

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În vestul țării, viiturile au măturat străzi din mai multe orașe
Inundații de proporții în Franța, pe insula Corsica. Foto: Profimedia
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Doi oameni au murit în urma inundațiilor puternice care au lovit insula franceză Corsica, după ce mașina în care se aflau împreună cu fiica lor a fost luată de o viitură. Fata a reușit să se salveze agățându-se de un copac. Peste 100 de persoane au fost adăpostite într-o sală de sport, iar accesul în unele zone este îngreunat de drumurile acoperite de ape, anunță Reuters.

Inundații puternice au lovit insula franceză Corsica, unde două persoane au murit după ce au fost surprinse de o viitură. Cei doi se aflau într-o mașină împreună cu fiica lor, care a reușit să se salveze după ce s-a agățat de un copac. Autoturismul a fost luat de ape, care au crescut brusc.

Zone întinse au fost inundate, iar aproximativ 120 de persoane au fost adăpostite într-o sală de sport. Accesul în mai multe zone este foarte dificil, după ce drumurile au fost acoperite de apă.

Ministrul francez de Interne, Laurent Nunez, a declarat că o femeie în vârstă de 40 de ani a fost salvată. Unul dintre pompierii care au intervenit la locul incidentului a fost transportat la spital, unde primea îngrijiri pentru hipotermie, a precizat oficialul.

Serviciul meteorologic francez Meteo-France a emis avertizări de inundații și ploi torențiale pentru Corsica și anumite regiuni din sudul Franței.

De la începutul furtunii, miercuri după-amiază, în unele zone au fost înregistrate cantități de precipitații de până la 350 de milimetri. Acumulările importante de apă au provocat inundații și au îngreunat intervenția echipelor de salvare.

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Editor : C.A.

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