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Video Inundații puternice în Grecia: mașini luate de viituri, drumuri transformate în râuri și școli închise

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Mașini luate de viituri în urma ploilor torențiale care au lovit insula Rodos, Grecia, la 14 octombrie 2026. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia
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Din articol
Mesaj de avertizare prin 112 și școli închise Un bolovan uriaș s-a desprins de pe versant și a produs pagube

Un nou val de vreme severă a provocat inundații și pagube importante în mai multe zone din Grecia, în special pe insula Rodos, unde ploile torențiale au transformat drumurile în râuri, iar mai multe mașini au fost luate de viituri. Autoritățile au închis școlile din două localități și au transmis mesaje de avertizare prin 112, cerând populației să își limiteze deplasările. Ploile abundente și furtunile sunt așteptate să continue, relatează Euronews.

Fenomenele meteorologice extreme au provocat probleme grave și pagube importante pe insula Rodos, în primele ore ale zilei de luni. Cele mai abundente precipitații au fost înregistrate în special în localitățile din partea de est a insulei.

Intensitatea fenomenelor meteorologice a fost deosebit de ridicată în timpul nopții, când apa a inundat drumurile și a creat condiții periculoase pentru locuitori.

Cea mai afectată a fost zona Archangelos, unde revărsarea unui râu a transformat drumurile în torenți. Mai multe autoturisme au fost luate de viitură, iar magazinele și alte spații comerciale au suferit pagube.

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Situația a provocat perturbări majore în zonă, în timp ce echipele serviciilor competente au intervenit pentru remedierea problemelor provocate de vremea severă.

Inundații de mai mică amploare au fost înregistrate și în zona Afantou, precum și în localități din sudul insulei Rodos, unde ploile abundente au afectat rețeaua rutieră.

Încă de la debutul fenomenelor meteorologice extreme, serviciile de Protecție Civilă, în colaborare cu echipele administrației regionale a Egeei de Sud și ale municipalității Rodos, au fost mobilizate pentru gestionarea situației.

Intervențiile se concentrează asupra recuperării vehiculelor luate de ape, curățării sistemelor de scurgere și restabilirii cursului apei în pâraie și în zonele unde s-au format blocaje din cauza resturilor aduse de viituri.

În paralel, sunt efectuate lucrări la infrastructura rutieră pentru reluarea circulației și reducerea riscurilor pentru locuitori.

Deși intensitatea fenomenelor meteorologice a scăzut în cursul dimineții, serviciile de urgență rămân în alertă maximă, întrucât sunt posibile noi ploi și furtuni pe parcursul zilei.

Mesaj de avertizare prin 112 și școli închise

În primele ore ale zilei de luni, locuitorii și turiștii aflați pe insula Rodos au primit un mesaj de avertizare prin intermediul numărului de urgență 112.

În mesaj, autoritățile de Protecție Civilă le-au cerut oamenilor să își limiteze deplasările și să respecte indicațiile autorităților locale, pentru a evita pericolele provocate de fenomenele meteorologice extreme.

Totodată, prin decizia autorităților locale, școlile din unitățile administrative Archangelos și Afantou, de pe insula Rodos, vor rămâne închise luni din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

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Măsura a fost luată preventiv, principala prioritate fiind siguranța elevilor și a profesorilor, precum și evitarea deplasărilor inutile în condițiile meteorologice actuale.

Potrivit anunțului emis de municipalitatea Rodos, protejarea comunității școlare reprezintă o prioritate, astfel încât să fie evitate eventualele riscuri în timpul deplasărilor către și de la unitățile de învățământ.

Un bolovan uriaș s-a desprins de pe versant și a produs pagube

Probleme provocate de vremea severă au fost înregistrate și pe insula Kalymnos, unde ploile abundente au dus la desprinderea unui bolovan de mari dimensiuni în zona Agios Vasileios, punând în pericol locuințele situate la baza versantului.

Primarul insulei Kalymnos, Giannis Mastrokoukos, a declarat pentru Agenția de Presă Atena-Macedonia că bolovanul s-a desprins de pe versant și, în cădere, a lovit un garaj, avariind autoturismul parcat în interior.

„Dacă garajul nu l-ar fi oprit, mai jos se află un grup de case. Și nimeni nu știe ce s-ar fi putut întâmpla”, a declarat Mastrokoukos, subliniind gravitatea incidentului.

Luni, cele mai intense fenomene meteorologice sunt așteptate în Insulele Ionice, în special în partea de nord a acestora. Începând de după-amiază, sunt prognozate ploi abundente și furtuni în Epir, în vestul Greciei Centrale, precum și în vestul și sudul Peloponezului.

În Attica și Salonic sunt așteptate ploi temporare, fără o intensitate deosebită.

Marți ar urma să fie ultima zi cu fenomene meteorologice intense.

Editor : Ș.A.

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