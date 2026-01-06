Inundații de proporții au lovit Kosovo, anunță marți autoritățile locale. Cel puțin 20 de familii din centrul provinciei au fost evacuate, iar curentul a fost întrerupt după ce șuvoaiele au ajuns la o centrală electrică. Furnizarea apei potabile a fost suspendată, anunță Digi24. Autoritățile avertizează că situația se va agrava în următoarele zile, fiind anunțate noi ploi, dar și ninsori abundente.

Institutul Hidrometeorologic din Kosovo a anunțat că precipitațiile abundente din ultimele zile au provocat inundații locale în mai multe zone ale țării.

Cele mai afectate au fost regiunile vestice, inclusiv Gjakova, Junik, Deçan, Malisheva, Klina, precum și partea centrală a țării, unde mai multe râuri și pâraie au ieșit din matcă.

Inundații sunt și pe autostrada Pristina-Peja, șoseaua fiind impracticabilă.

„Situația este foarte alarmantă. Apa a intrat până la doi metri în casă. Este foarte periculos. (...) Familia mea era acolo, părinții mei și fiica mea cu dizabilități. Au fost evacuați cu o barcă din cauciuc”, a povestit un localnic.

Potrivit IHMK, precipitațiile, care au intervale și intensitate variabile, sunt de așteptat să continue în zilele următoare. Acest lucru poate provoca inundații locale, probleme de comunicare, dificultăți de trafic, precum și blocaje în sistemele de canalizare.

În prezent, principalele râuri ale țării, în special cele din zonele centrale, estice și sudice, inclusiv Ibri, Sitnica, Lepenci și Morava e Binca, înregistrează o ușoară creștere a nivelului apei.

Institutul a făcut apel la cetățeni să fie mai precauți atunci când se deplasează, să evite traversarea drumurilor inundate și să respecte anunțurile autorităților privind situațiile de urgență.

