Investigație în Franța după ce drone suspecte au fost observate zburând deasupra bazei militare navale din Toulon

La începutul acestei luni, drone suspecte au survolat instalații militare din sud-estul Franței, a anunțat miercuri Marina franceză.

În timpul unui exercițiu de amploare al forțelor armate, care s-a desfășurat în perioada 5-16 octombrie, „au fost detectate drone neautorizate în zona de interdicție aeriană, în apropierea și deasupra unor obiective militare”, a precizat marina într-un comunicat de presă, scrie Politico.

„În fiecare caz, măsurile de securitate prevăzute au fost activate prin utilizarea dispozitivelor anti-drone, în coordonare cu forțele de securitate naționale”, a continuat comunicatul, adăugând că a fost deschisă o anchetă judiciară.

Dronele suspecte sunt observate din ce în ce mai des în mai multe țări europene, printre care Danemarca, Germania și Franța, în apropierea bazelor militare și a instalațiilor din industria de apărare. În iulie, un cetățean moldovean a fost arestat sub suspiciunea de spionaj după ce a zburat cu o aeronavă fără pilot deasupra unei fabrici KNDS din München. Unele dintre aceste incursiuni ale dronelor sunt atribuite Rusiei, pe măsură ce Moscova își intensifică atacurile hibride împotriva țărilor europene.

Declarația marinei franceze confirmă informațiile din presa locală privind observarea unor drone în jurul orașului Toulon. Orașul din sud-estul țării găzduiește una dintre cele mai mari baze navale din Franța, unde se află portavionul „Charles de Gaulle”, precum și submarine de atac.

Potrivit postului local de televiziune Ici Provence, dronele au survolat pe timp de noapte baza navală, sediul Direcției Generale de Armament din Toulon și Regimentul 54 de Artilerie din Hyères. Exercițiul militar, denumit „Typhon”, a avut ca scop tocmai pregătirea personalului în cazul detectării dronelor.

Marina a declarat că nicio infrastructură sensibilă nu a fost pusă în pericol. „Ministerul Forțelor Armate și al Veteranilor reamintește publicului că zborurile neautorizate cu drone în apropierea sau deasupra instalațiilor militare sunt strict interzise”, se concluzionează în comunicat.

Editor : Sebastian Eduard