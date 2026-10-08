„Investițiile s-au multiplicat”. Doar o treime dintre programele UE de combatere a dronelor vor da rezultate până în 2030 (raport)

Investițiile în tehnologia de combatere a dronelor la nivelul UE s-au multiplicat de șase ori între 2024 și 2025, însă se estimează că doar o treime dintre programe vor da rezultate până în 2030, potrivit unui raport confidențial al UE obținut de Euronews.

Raportul anual privind starea de pregătire în domeniul apărării din 2026, o evaluare a capacităților militare naționale realizată de Agenția Europeană de Apărare (EDA), evidențiază lacune persistente în sistemul de apărare al Europei împotriva dronelor și îndeamnă statele membre să intensifice investițiile în tehnologia dronelor și a sistemelor de contracarare a acestora.

„Investițiile în capacități de combatere a dronelor și de apărare aeriană pe distanțe foarte scurte s-au multiplicat de șase ori între 2024 și 2025, ca răspuns la amenințarea tot mai mare reprezentată de sistemele fără pilot, deși se preconizează că doar aproximativ o treime dintre programe vor da rezultate până în 2030”, se arată în raportul care a fost transmis guvernelor europene săptămâna trecută.

Flancul estic al UE, care se întinde de la Marea Baltică până la Marea Neagră, se confruntă cu o amenințare tot mai mare din partea dronelor, dintre care unele s-au abătut de pe câmpul de luptă din Ucraina. Marți, dronele au lovit două nave comerciale în apele teritoriale ale Bulgariei, scufundând una dintre ele.

EDA a constatat că majoritatea statelor membre investesc în drone destinate supravegherii, recunoașterii și identificării țintelor, în timp ce alte tipuri de aeronave fără pilot continuă să beneficieze de finanțare limitată, în ciuda importanței lor tot mai mari pe câmpul de luptă.

Raportul arată că țările UE investesc 18,9 miliarde de euro în tehnologiile bazate pe drone în perioada 2024-2029.

„În ciuda atenției sporite acordate dobândirii de capacități în domeniul dronelor și al contramăsurilor împotriva acestora, lacunele semnificative în materie de capacități și dependențele externe continuă să afecteze gradul general de pregătire al Europei”, se menționează în continuare în document.

Spania, Danemarca, Croația, Letonia și Țările de Jos coordonează un proiect comun al UE care vizează achiziționarea în comun de drone și sisteme anti-drone, precum și înființarea unui centru tehnologic menit să centralizeze activitățile de inovare și testare.

Cu toate acestea, EDA semnalează deficiențe semnificative: achiziții fragmentate la nivel național, interoperabilitate limitată, lipsa capacității de experimentare și o capacitate industrială de răspuns rapid insuficientă, în special în ceea ce privește dronele înarmate.

Raportul subliniază că eliminarea acestor lacune ar implica costuri relativ reduse în comparație cu alte capacități de apărare, dar ar necesita o finanțare susținută și o abordare flexibilă și integrată.

„Capacitatea industrială nu a atins încă amploarea și capacitatea de reacție necesare pentru operațiuni de lungă durată și de intensitate ridicată, întrucât ritmul inovației tehnologice depășește ciclurile tradiționale de achiziție, creând un risc persistent ca aceste capacități să devină depășite înainte de a putea fi introduse în teren”, adaugă raportul.

Pe scurt, se afirmă că tehnologia dronelor evoluează atât de rapid încât echipamentele riscă să devină depășite înainte chiar de a ajunge pe câmpul de luptă.

Raportul arată că planurile și programele actuale abordează aceste provocări, dar trebuie însoțite de o doctrină și o pregătire adecvate.

De asemenea, EDA a identificat peste 200 de companii care produc tehnologii pentru drone și sisteme de contracarare a dronelor în UE, un ecosistem dinamic, dar fragmentat, care s-ar putea extinde cu până la 140% până anul viitor, cu un cadru de investiții adecvat.

„Pregătirea industrială în acest sector necesită ecosisteme de producție agile, menținute la nivelul celor mai avansate tehnologii și organizate pentru o extindere rapidă și la scară largă, mai degrabă decât pentru constituirea unor stocuri mari”, se menționează în raport.

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Editor : A.M.G.