Live TV

„Investițiile s-au multiplicat”. Doar o treime dintre programele UE de combatere a dronelor vor da rezultate până în 2030 (raport)

Data publicării:
EU drone unmanned autonomous technology of espionage and strikes on the enemy, Europe defense against invaders
UE vrea un zid anti-drone care să-i protejeze spațiul aerian. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Investițiile în tehnologia de combatere a dronelor la nivelul UE s-au multiplicat de șase ori între 2024 și 2025, însă se estimează că doar o treime dintre programe vor da rezultate până în 2030, potrivit unui raport confidențial al UE obținut de Euronews.

Raportul anual privind starea de pregătire în domeniul apărării din 2026, o evaluare a capacităților militare naționale realizată de Agenția Europeană de Apărare (EDA), evidențiază lacune persistente în sistemul de apărare al Europei împotriva dronelor și îndeamnă statele membre să intensifice investițiile în tehnologia dronelor și a sistemelor de contracarare a acestora.

„Investițiile în capacități de combatere a dronelor și de apărare aeriană pe distanțe foarte scurte s-au multiplicat de șase ori între 2024 și 2025, ca răspuns la amenințarea tot mai mare reprezentată de sistemele fără pilot, deși se preconizează că doar aproximativ o treime dintre programe vor da rezultate până în 2030”, se arată în raportul care a fost transmis guvernelor europene săptămâna trecută.

Flancul estic al UE, care se întinde de la Marea Baltică până la Marea Neagră, se confruntă cu o amenințare tot mai mare din partea dronelor, dintre care unele s-au abătut de pe câmpul de luptă din Ucraina. Marți, dronele au lovit două nave comerciale în apele teritoriale ale Bulgariei, scufundând una dintre ele.

EDA a constatat că majoritatea statelor membre investesc în drone destinate supravegherii, recunoașterii și identificării țintelor, în timp ce alte tipuri de aeronave fără pilot continuă să beneficieze de finanțare limitată, în ciuda importanței lor tot mai mari pe câmpul de luptă.

Raportul arată că țările UE investesc 18,9 miliarde de euro în tehnologiile bazate pe drone în perioada 2024-2029.

„În ciuda atenției sporite acordate dobândirii de capacități în domeniul dronelor și al contramăsurilor împotriva acestora, lacunele semnificative în materie de capacități și dependențele externe continuă să afecteze gradul general de pregătire al Europei”, se menționează în continuare în document.

Spania, Danemarca, Croația, Letonia și Țările de Jos coordonează un proiect comun al UE care vizează achiziționarea în comun de drone și sisteme anti-drone, precum și înființarea unui centru tehnologic menit să centralizeze activitățile de inovare și testare.

Cu toate acestea, EDA semnalează deficiențe semnificative: achiziții fragmentate la nivel național, interoperabilitate limitată, lipsa capacității de experimentare și o capacitate industrială de răspuns rapid insuficientă, în special în ceea ce privește dronele înarmate.

Raportul subliniază că eliminarea acestor lacune ar implica costuri relativ reduse în comparație cu alte capacități de apărare, dar ar necesita o finanțare susținută și o abordare flexibilă și integrată.

„Capacitatea industrială nu a atins încă amploarea și capacitatea de reacție necesare pentru operațiuni de lungă durată și de intensitate ridicată, întrucât ritmul inovației tehnologice depășește ciclurile tradiționale de achiziție, creând un risc persistent ca aceste capacități să devină depășite înainte de a putea fi introduse în teren”, adaugă raportul.

Pe scurt, se afirmă că tehnologia dronelor evoluează atât de rapid încât echipamentele riscă să devină depășite înainte chiar de a ajunge pe câmpul de luptă.

Raportul arată că planurile și programele actuale abordează aceste provocări, dar trebuie însoțite de o doctrină și o pregătire adecvate.

De asemenea, EDA a identificat peste 200 de companii care produc tehnologii pentru drone și sisteme de contracarare a dronelor în UE, un ecosistem dinamic, dar fragmentat, care s-ar putea extinde cu până la 140% până anul viitor, cu un cadru de investiții adecvat. 

„Pregătirea industrială în acest sector necesită ecosisteme de producție agile, menținute la nivelul celor mai avansate tehnologii și organizate pentru o extindere rapidă și la scară largă, mai degrabă decât pentru constituirea unor stocuri mari”, se menționează în raport.

Citește și:

UE se pregătește în tăcere pentru scenariul de coșmar al unui atac hibrid cu victime. „Lui Putin nu-i pasă, nu așa gândește Moscova”

UE spune că situaţia din Marea Neagră este extrem de îngrijorătoare: „Suntem solidari cu statele membre de pe flancul estic”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
eurovision 2027 burgas ESC_Burgas2027_City_16x9-fill_size=1600x900
1
Încă o țară anunță că se retrage de la Eurovision 2027: „Nu vom vedea drapelul nostru pe...
INSTANT_CONSULTARI_PSD_65_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Stenograme din ședința greilor PSD. Grindeanu: „Profil de premier de tip Cioloș”. Dîncu...
diana stoica usr
3
Diana Stoica (USR) îl contestă pe Luca Niculescu: „A fost susţinut pe parcursul carierei...
August Hanning
4
Der Spiegel a dezvăluit statul pentru care ar fi spionat August Hanning, fostul șef al...
Far-Right Israelis Protest Outside UK Consulate In East Jerusalem
5
Tensiuni între Regatul Unit și Israel. Londra ar putea expulza zeci de diplomați dacă va...
Lovitură de teatru: patronul a fost omorât pentru un pariu pe piața neagră! Meciul s-a terminat 0-0
Digi Sport
Lovitură de teatru: patronul a fost omorât pentru un pariu pe piața neagră! Meciul s-a terminat 0-0
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nava bulgaria
Zece marinari sunt în continuare dați dispăruți, după ce nava lor a fost lovită de drone în zona economică a Bulgariei
nave drone marea neagra bulgaria 1
Bulgaria cheamă România și Turcia la consultări după atacurile asupra navelor din Marea Neagră
Russia attacks civilian ship in Black Sea for 3rd time
Noile atacuri cu drone pun la încercare securitatea Mării Negre. Un raport UE arată vulnerabilitățile apărării europene în regiune
nava - drone - marea neagră
Primele imagini cu nava lovită de drone în Marea Neagră. Trei marinari sunt în continuare spitalizați, iar unul este dispărut
9dd40c6f-4acd-44e2-bade-898ac5277955
Cum ajunge riscul de război din Marea Neagră în prețul motorinei? Asigurările pot adăuga până la 15 bani pe litru
Recomandările redacţiei
2026-10-08-4416
Ce a spus Luca Niculescu după negocierile cu PSD. Social-democrații...
2026-10-08-5068
Sorin Grindeanu, după discuțiile cu Luca Niculescu: „Nu susținem un...
Venetian mask used by doctors during plagues.
„O mizerie și o prostie”. Rusia refuză să trimită către OMS date...
rares bogdan la dna iasi
Europarlamentarul Rareș Bogdan, audiat la DNA Iași, în dosarul...
Ultimele știri
ANRE a aprobat implementarea „semaforului” furnizorilor de energie: Clienții vor putea vedea nu doar prețul, ci și cum sunt tratați
Noua strategie a lui Vladimir Putin: să facă orașele din Ucraina de nelocuit. „Scopul este să forțeze oamenii să plece”
Plan Roşu de Intervenţie, activat în judeţul Vâlcea, după un accident rutier în care au fost implicate un microbuz şi un autoturism
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Perioada grea se încheie pentru 3 zodii pe 8 octombrie 2026. Își iau viața în propriile mâini și lasă...
Cancan
Vlad Bălțățeanu a mărturisit ce s-a întâmplat cu Valentina în ziua tragediei: 'S-ar fi certat cu
Fanatik.ro
Universitatea Craiova, 3 milioane de euro pentru Ștefan Baiaram din China! În ce condiții acceptă Mihai...
editiadedimineata.ro
China își crește influența în Grecia prin intermediul influencerilor
Fanatik.ro
„Lăsați-l pe Hagi să muncească! Vă trebuie c**ie!” Pe cine dă vina Arlauskis pentru dezastrul României din...
Adevărul
Școlile românești rămân fără profesori la Matematică, Fizică și Chimie. „Urmează un an în care zeci de oameni...
Playtech
Satul din România devenit punct-cheie pentru apărarea țării. Mulți români nici nu știu să-l arate pe hartă
Digi FM
Megan Fox, de nerecunoscut într-un clip devenit viral. Fanii au reacționat imediat: „S-a distrus singură”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Stupoare! După ce a pozat nud, ”cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” se convertește la iudaism
Pro FM
Cum arată viața lui Cheloo departe de București. S-a retras la Breaza de aproape 20 de ani: "N-aș vrea să mă...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ce s-a ales de Stifler din "American Pie". Seann William Scott are 50 de ani și a schimbat petrecerile pe...
Adevarul
Cât ar putea ajunge factura la energie în această iarnă. Scenariile analizate de experți
Newsweek
Luca Niculescu anunță că ia în calcul indexarea pensiilor. Ce spune despre majorările de la 1 ianuarie 2027
Digi FM
Angelina Jolie și-a vândut casa din LA. Unde și-ar dori să trăiască și cine este vedeta care a cumpărat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Planta aromatică asociată cu o memorie mai bună și reducerea anxietății. Ce spun cercetările despre legătura...
Digi Animal World
Turiștii de pe o plajă din Australia, șocați de o creatură ieșită din ocean. Este considerată „cea mai...
Film Now
Michael Douglas dezvăluie numele actriței cu care a avut o aventură pe platourile de la „Basic Instinct”...
UTV
Mincu s-a căsătorit civil la doi ani de la divorț. „Și pentru o clipă, totul s-a oprit”