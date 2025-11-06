Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a reacționat la declarația secretarului general al NATO, potrivit căreia, în cazul unui atac, România ar fi apărată de 31 de state. Întrebat cât de repede ar ajunge sprijinul militar al aliaților pe teritoriul țării, la emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24, el a explicat că forțele Alianței sunt deja prezente aici și pot interveni rapid.

Ministrul Apărării a explicat că, în cazul unui conflict, mobilizarea NATO ar fi accelerată, inclusiv prin planurile discutate la nivel european pentru un „Schengen militar” care să permită transportul mai rapid de trupe și tehnică.

„În caz de război, lucrurile nu mai stau așa. Se pot întâmpla mult mai repede. Se discută acum de un Schengen militar pentru a transfera mai ușor între țări, mai ales în Europa, trupe și echipamente, foarte foarte rapid. În caz de război lucrurile s-ar putea întâmpla mult mai repede”, a spus ministrul.

Ministrul Apărării a precizat că, în prezent, România găzduiește între 3.500 și 5.500 de militari aliați, în funcție de exercițiile aflate în derulare.

„Odată cu izbucnirea războiului din Ucraina a crescut, sunt înființate acuma opt grupuri de luptă avansate pe tot flancul estic și fiecare putere militară mare din NATO este în acțiune-cadru în fiecare țară, la noi este Franța, în Polonia sunt americanii , canadienii sunt în Letonia, Germania în Lituania și tot așa au prezență înaintată cu trupe permanente și în fiecare moment ei sunt aici cu echipamente alături de armata noastră în care sunt zeci de mii de oameni și de echipamente plus, nu mai vorbesc de rezerviști”, a spus acesta.

În privința unei eventuale invazii, a unui război, Ionuț Moșteanu respinge scenariile apocaliptice: „E o discuție care n-are sens, matematic, în zile. Te atacă cine și cât de tare? Rușii, care abia să chinuie să miște frontul cu Ucraina? A venit Putin pentru o, cum zice el, operațiune specială de 3 zile și e de trei ani și jumătate pe aceeași linie a frontului? Cu Ucraina, cine să ne atace? NATO este cea mai mare forță de foc militară în momentul acesta. Cine are curaj să atace NATO în momentul acesta?”

Ministrul afirmă că România se află într-un proces continuu de modernizare militară, însă producția globală de echipamente este limitată și creșterea capacității industriale necesită timp.

„Lucrurile nu se întâmplă peste noapte, pentru că și dacă am da de petrol în Bărăgan, să ne umplem de miliarde, nu are cine să livreze echipamentele, nu există, industria nu poate să scaleze atât de repede. Și ăsta este unul din mesajele care pe care l-am transmis și la acest Industry Forum”, a spus Moșteanu.

Ministrul Apărării a reiterat că umbrela NATO rămâne garanția fundamentală de securitate: „Aici avem această umbrelă de apărare a NATO. Este cea mai mare forță de foc din lume, cea mai mare armată din lume, cea mai puternică. Așa funcționează NATO și e cel mai bun lucru care ni s-a întâmplat nouă. De aia noi putem să discutăm. Da, e bine să avem mai mulți soldați, mai bine pregătiți și suntem pe direcția bună”.

