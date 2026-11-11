Iranul ameninţă că va lovi bazele militare americane din Europa dacă acestea vor fi folosite pentru a lansa atacuri

Bazele americane din Europa ar putea fi ţinta Iranului dacă vor fi folosite pentru a lansa atacuri, avertizează un oficial de rang înalt de la Teheran într-un interviu acordat unui post de televiziune libanez, relatează AFP.

Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Naţională al Iranului, Mohsen Rezaei, a afirmat că Teheranul va lovi bazele americane, inclusiv cele din Europa, dacă acestea vor fi utilizate pentru a lansa atacuri împotriva Republicii Islamice.

„Dacă avioane americane decolează de la o bază militară americană, chiar dacă aceasta se află într-o ţară europeană sau într-o altă regiune îndepărtată, pentru a bombarda Iranul, vom lovi aceste baze”, a declarat el într-un interviu difuzat miercuri de postul libanez al-Mayadeen, potrivit News.ro.

„Orice noi atacuri ale SUA vor fi, de asemenea, întâmpinate cu lovituri asupra bazelor americane aflate la mare distanţă”, a mai spus el.

Săptămâna trecută, ziarul iranian de linie dură „Kayhan” a afirmat că instalaţiile americane din Marea Britanie, Italia, Grecia, România, Albania şi Cipru ar putea fi ţinte în cazul unui nou război cu SUA, în condiţiile în care Iranul şi Statele Unite sunt încă departe de un acord care să pună capăt războiului dintre ele.

În acelaşi interviu pentru postul de televiziune libanez pro-iranian Al Mayadeen, Rezaei a declarat că Iranul nu va permite ca nici măcar o singură particulă de material nuclear îmbogăţit să părăsească ţara, iar orice noi atacuri ale SUA asupra Republicii Islamice vor avea consecinţe

Rezaei a acordat interviul, după ce oficialii americani au minimizat necesitatea unor acţiuni militare suplimentare împotriva Iranului, analiştii remarcând tonul mai conciliant al preşedintelui Donald Trump de la înfrângerea republicanilor în alegerile intermediare din 3 noiembrie.

Rezaei a precizat că, în prezent, nu au loc negocieri între Teheran şi Washington.

Liderul suprem al Iranului a emis o directivă conform căreia uraniul iranian de calitate aproape de cea necesară pentru arme nu trebuie trimis în străinătate, au declarat în luna mai două surse iraniene de rang înalt.

„Avem nevoie de materialul îmbogăţit pentru a proiecta nave şi submarine care funcţionează cu energie nucleară”, a spus Rezaei, adăugând că Teheranul a informat Moscova că materialul său nuclear îmbogăţit va rămâne în ţară şi „îl vom folosi noi înşine”.

Rusia s-a oferit anterior să retragă uraniul din Iran ca parte a unui potenţial acord menit să atenueze îngrijorările SUA, dar a precizat că decizia de a-l retrage sau nu îi revine Teheranului.

AIEA estimează că Iranul deţinea 440,9 kg de uraniu îmbogăţit la 60% - un nivel mult mai ridicat decât cel necesar pentru uz civil - atunci când Israelul şi SUA au atacat instalaţiile nucleare iraniene în iunie 2025. Nu este clar cât din această cantitate a supravieţuit.

Israelul, Statele Unite şi alte ţări occidentale acuză de mult timp Iranul că urmăreşte să obţină arme nucleare. Iranul neagă acuzaţia.

Washingtonul a declarat că problemele nucleare trebuie să facă parte din orice negocieri iniţiale cu Iranul menite să pună capăt războiului dintre cele două ţări. Iranul a transmis Statelor Unite o propunere nucleară prin intermediul Qatarului, care urmează să fie discutată numai după ce Washingtonul va îndeplini cele şapte cerinţe prezentate de Teheran, a declarat săptămâna trecută pentru Reuters un înalt oficial iranian.

Editor : Ș.R.