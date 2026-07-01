Irlanda a preluat, de astăzi, președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Prioritatea mandatului: negocierile pentru buget

Irlanda a preluat, miercuri, preşedinţia semestrială prin rotaţie a Consiliului Uniunii Europene, funcţie pe care o va deţine până la sfârşitul acestui an, informează DPA.

În primul semestru al acestui an, preşedinţia Consiliului UE a fost asigurată de Cipru. Irlanda, cu o populaţie de 5,4 milioane de locuitori, a aderat la Comunitatea Europeană în 1973 şi deţine preşedinţia semestrială a Consiliului pentru a opta oară.

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O prioritate esenţială a preşedinţiei irlandeze a Consiliului UE o vor reprezenta negocierile privind bugetul multianual al UE pentru perioada 2028-2034, cu obiectivul ajungerii la un acord cu Parlamentul European până la finalul acestui an. Totuşi, între statele membre încă există divizări asupra proiectului de buget, notează Agerpres.

Cancelarul german Friedrich Merz a descris actualul proiect de buget multianual al UE drept „dezechilibrat şi prea scump'”. Propunerea prognozează un buget total de 1.730 de miliarde de euro, ajustat cu rata inflaţiei.

Negocierile se anunţă dificile în special cu privire la chestiune precum protecţia online a copiilor, reforma sistemului de tranzacţionare a emisiilor de gaze cu efect de seră şi introducerea monedei euro digitale.

Premierul irlandez Micheal Martin a declarat că Irlanda îşi asumă acest rol într-un moment esenţial pentru Europa, el menţionând costul ridicat al energiei cauzat de războaiele din Ucraina şi din Orientul Mijlociu.

El a subliniat ca priorităţi eforturile de consolidare a competitivităţii economiei europene, protejarea valorilor fundamentale ale Uniunii Europene şi asigurarea securităţii cetăţenilor UE.

Editor : Ș.R.