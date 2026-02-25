Live TV

Islanda va organiza în acest an un referendum pentru aderarea la UE, spune şefa guvernului

Data publicării:
Kristrun Frostadottir, premierul islandei
Kristrun Frostadottir a anunțat că Islanda va organiza un referendum pentru reluarea negocierilor de aderare la UE. Foto: Profimedia

Islanda va organiza în lunile următoare un referendum pe tema aderării la Uniunea Europeană, a declarat miercuri prim-ministrul Kristrun Frostadottir, cu prilejul unei conferinţe de presă în Polonia.

„În următoarele câteva luni, vom lucra să pregătim un referendum, un referendum despre posibila redeschidere a negocierilor de aderare cu Uniunea Europeană”, a declarat şefa guvernului islandez, după întrevederea cu omologul său polonez Donald Tusk.

Islanda a depus cererea de aderare la UE în 2009, în plină criză financiară, când cele trei mari bănci ale țării au intrat în faliment.

Însă, în 2013, guvernul a înghețat negocierile, iar în 2015 a solicitat retragerea statutului de candidat.

Sondajele sociologice arată o creștere a sprijinului pentru aderarea Islandei la UE.

Negocierile ar putea avea loc rapid — Islanda face parte din Spațiul Economic European și din spațiul Schengen, iar înainte de înghețarea negocierilor a reușit să închidă 11 din 33 de puncte de negociere.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce o diplomă de doctor a fost ruptă, în direct, la Digi24...
Dmitri Medvedev încruntat
2
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize...
Russia Putin
3
Furibund, printre ofițerii FSB, Vladimir Putin lansează un scenariu despre Marea Neagră...
Pastravarie
4
Un preot din Dolj a redirecționat apele unui pârâu și și-a făcut ilegal o păstrăvărie...
Militari ucraineni pe frontul din Donețk.
5
SUA au avertizat Ucraina să nu lovească interesele americane în atacurile asupra...
"Mi-e rău". Ce a declarat Jarred Shaw, după ce a reușit să scape de pedeapsa cu moartea
Digi Sport
"Mi-e rău". Ce a declarat Jarred Shaw, după ce a reușit să scape de pedeapsa cu moartea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bani dolari euro franci intinsi pe sarma cu carlige
O țară din Europa se pregăteşte să includă utilizarea banilor cash în Constituţie
vlad gheorghe 3
Referendum pentru unirea Ilfovului cu Bucureștiul. Vlad Gheorghe: „Ar dispărea baronii locali care ameninţă cu tupeu fantastic”
Donald Trump la telefon
Trump scuteşte, deocamdată, UE şi Marea Britanie de tarifele vamale mai mari, rămâne la 10%. Experții: Incertitudinea continuă
Kaja Kallas.
La patru ani de război, Ungaria blochează din nou sancțiunile UE împotriva Rusiei. Cel de-al 20-lea pachet nu poate fi adoptat
Ursula von der Leyen dă mâna cu Donald Trump la întâlnirea din Scoția
UE declară că nu va accepta nicio majorare a tarifelor americane după decizia Curții Supreme: „Înțelegerea este înțelegere”
Recomandările redacţiei
aparate f-16 in zbor
O dronă a intrat în spațiul aerian al României. MApN a ridicat două...
viorel-salvador-caragea-fb
Un fost șef al poliției din Gorj, pensionar special, numit la...
masina ca numara bani
Avertismentul consilierului lui Mugur Isărescu: Cum devin pensiile...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_00_INQUAM_Photos_George_Calin
Tăierile din administrație și măsurile de relansare intră în vigoare...
Ultimele știri
IIF: Cheltuielile guvernamentale au dus datoria mondială la un nivel record în 2025
Femeie accidentată de maşina condusă de fiul ei de 11 ani. Trupul femeii a fost prins între vehicul şi zidul unei clădiri
Acțiune rapidă în Piatra-Neamț: un pompier a reușit să scoată o femeie dintr-o casă în flăcări
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Pești din 26 februarie 2026. Secretele pot ieși la iveală
Cancan
Doliu în justiția din România! A murit Ion Diaconescu
Fanatik.ro
El este Gabriel, bărbatul care a decedat în timp ce ambulanța se zbătea să iasă din noroi. Ce funcție a avut...
editiadedimineata.ro
Armenia cere sprijinul UE pentru a contracara dezinformarea rusă înainte de alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Kyros Vassaras, apărat de un “greu” al arbitrajului românesc: “Nu văd pe altcineva în locul lui! Şi-a făcut...
Adevărul
Bill Gates a prezentat scuze Fundației sale din cauza legăturilor cu Epstein și a admis că a avut aventuri cu...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Corina Dănilă, mesaj pentru soțul ei, cu care s-a căsătorit în secret: „Sufletul tău bun și blând e bucuria...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Emma Răducanu a dat lovitura, după anunțul despărțirii: 12 milioane de euro!
Pro FM
Dan Bălan, apariția care i-a îngrijorat pe fani: „Sper să nu sufere de vreo boală gravă!” Imaginile cu...
Film Now
O actriță din „Anatomia lui Grey”, criticată dur după ce l-a numit „bătăuș” pe Eric Dane: „Este lipsit de...
Adevarul
Melania Trump, criticată pentru o apariție la Casa Albă. Ținuta aleasă la o cină oficială a stârnit...
Newsweek
Ministrul muncii: Pensiile cresc cu sume între 160 și 720 lei. Unii pensionari vor avea 2 creșteri de pensie
Digi FM
Cristian Preda, după ce și-a rupt diploma în direct: „Am făcut artă performativă – diploma de doctor a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce femeile sunt mai friguroase decât bărbații. Iată explicația medicilor
Digi Animal World
Momentul când trei urși au apărut pe o pârtie de schi. Țipetele turiștilor au cuprins întreaga zonă
Film Now
Viața lui Martin Short, un șir lung de tragedii începute încă din adolescență. Până la 20 de ani își pierduse...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...