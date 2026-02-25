Islanda va organiza în acest an un referendum pentru aderarea la UE, spune şefa guvernului

Islanda va organiza în lunile următoare un referendum pe tema aderării la Uniunea Europeană, a declarat miercuri prim-ministrul Kristrun Frostadottir, cu prilejul unei conferinţe de presă în Polonia.

„În următoarele câteva luni, vom lucra să pregătim un referendum, un referendum despre posibila redeschidere a negocierilor de aderare cu Uniunea Europeană”, a declarat şefa guvernului islandez, după întrevederea cu omologul său polonez Donald Tusk.

Islanda a depus cererea de aderare la UE în 2009, în plină criză financiară, când cele trei mari bănci ale țării au intrat în faliment.

Însă, în 2013, guvernul a înghețat negocierile, iar în 2015 a solicitat retragerea statutului de candidat.

Sondajele sociologice arată o creștere a sprijinului pentru aderarea Islandei la UE.

Negocierile ar putea avea loc rapid — Islanda face parte din Spațiul Economic European și din spațiul Schengen, iar înainte de înghețarea negocierilor a reușit să închidă 11 din 33 de puncte de negociere.

