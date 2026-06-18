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Israelul anunţă întreruperea contactelor cu şefa diplomaţiei UE. Ce reacție a avut Kaja Kallas

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Kaja Kallas. Foto: Profimedia Images
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Ministrul israelian al afacerilor externe a anunţat joi întreruperea contactelor cu şefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas, reproşându-i că a comparat ţara sa cu fostul regim rasist din Africa de Sud. În replică, Kallas a declarat blocul comunitar rămâne angajat faţă de o relaţie constructivă cu Israelul.

„Recent, s-a relatat că, în timpul vizitei sale în Mexic, ea (Kaja Kallas, n.r.) a comparat Israelul cu regimul de apartheid care a existat în Africa de Sud”, a scris Gideon Saar pe contul său de X. „Cu toate acestea, până în prezent, ea nu a publicat nicio dezminţire, nicio clarificare sau răspuns cu privire la această declaraţie gravă”, a adăugat Saar.

„Prin urmare, în calitate de ministru al afacerilor externe al Statului Israel, nu am altă opţiune decât să întrerup toate contactele cu doamna Kallas până când aceasta nu îşi va retrage afirmaţiile”, a adăugat el, comparând astfel de declaraţii cu „o crimă ritualică”.

„Crima ritualică” este o acuzaţie antisemită falsă, care datează cel puţin din Evul Mediu, conform căreia evreii ar ucide copii neevrei pentru ritualuri religioase.

În replică, înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a declarat joi că blocul comunitar rămâne angajat faţă de o relaţie constructivă cu Israelul.

„Preţuiesc dialogul şi angajamentul nostru şi sunt deschisă să continuu în acest spirit, în mod respectuos şi constructiv”, a scris Kallas într-o postare pe X adresată lui Saar.

Ea a precizat totodată că UE îşi menţine angajamentul faţă de soluţia cu două state şi a reiterat că UE a condamnat coloniile israeliene din Cisiordania.

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Editor : B.E.

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