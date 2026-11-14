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Italia a amendat Meta cu 887 milioane USD pentru accesarea fotografiilor şi videoclipurilor utilizatorilor Android fără consimțământ

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Meta
Foto Profimedia
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Autoritatea italiană pentru protecţia datelor personale a anunţat sâmbătă că a amendat Meta Platforms, compania care deţine Facebook şi Instagram, cu 805 milioane de euro (887 de milioane de dolari), pentru presupusa accesare a fotografiilor şi videoclipurilor utilizatorilor Android fără consimţământul acestora şi fără informarea lor prealabilă, transmite Reuters.

Potrivit autorităţii italiene, Meta avea acces la fotografiile şi videoclipurile stocate în galeriile personale ale utilizatorilor prin intermediul unei funcţii a aplicaţiei Facebook. Aceasta sugera utilizatorilor conţinut din propriile galerii foto şi video, pe care îl puteau selecta pentru publicare pe platforma de socializare.

Autoritatea de reglementare a stabilit că funcţia permitea accesarea datelor personale fără obţinerea unui consimţământ corespunzător. Meta are la dispoziţie 60 de zile pentru a dezactiva implicit această funcţionalitate şi pentru a solicita separat acordul utilizatorilor înainte de activarea ei.

Investigaţia, începută în 2025, nu a analizat dacă fotografiile şi videoclipurile accesate au fost utilizate pentru antrenarea modelelor de inteligenţă artificială. Meta a negat că ar fi folosit acest conţinut în scopul dezvoltării sistemelor sale AI, potrivit autorităţii italiene.

Instituţia a precizat că îşi rezervă dreptul de a analiza separat o nouă funcţionalitate introdusă de Meta în 2026, care permite procesarea în cloud a conţinutului din galeriile personale ale utilizatorilor. Această evaluare ar putea face obiectul unei proceduri distincte de supraveghere a respectării normelor privind protecţia datelor.

Amenda de 805 milioane de euro reprezintă aproximativ 0,47% din veniturile globale ale grupului Meta, potrivit calculelor autorităţii italiene. Compania americană nu a oferit imediat un punct de vedere cu privire la sancţiunea anunţată.

Editor : Sebastian Eduard

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