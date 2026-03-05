Italia a aprobat un plan de sprijin pentru statele Uniunii Europene în cazul unor atacuri iraniene

Italia se pregătește pentru un posibil scenariu de escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu. Parlamentul de la Roma a aprobat un plan prin care guvernul poate sprijini statele UE în cazul unor atacuri iraniene și poate desfășura sisteme de apărare pentru protejarea cetățenilor italieni din regiunea Golfului, informează The Guardian.

Parlamentul Italiei a aprobat o rezoluție propusă de guvern prin care executivul se angajează să „participe” la „efortul comun din cadrul Uniunii Europene pentru a sprijini, la cerere, statele membre UE în apărarea teritoriului lor împotriva atacurilor cu rachete sau drone iraniene”.

Măsura vizează în principal situația din Cipru.

Rezoluția prevede, de asemenea, posibilitatea desfășurării de „sisteme de apărare aeriană, antirachetă și de supraveghere” pentru a proteja cetățenii italieni și pentru a sprijini statele partenere din regiunea Golfului.

Decizia este în linie cu declarațiile făcute anterior de premierul Giorgia Meloni și de ministrul apărării Guido Crosetto, care încearcă să găsească un echilibru între protejarea intereselor Italiei și evitarea implicării directe în război.

În timpul dezbaterii parlamentare, Crosetto le-a spus legislatorilor că atacul comun al Statelor Unite și Israelului a fost „o încălcare a dreptului internațional” și a confirmat că Italia, la fel ca alți aliați, nu a avut cunoștință în prealabil despre operațiune.

Vorbind în numele guvernului, ministrul italian de externe Antonio Tajani a declarat că până la 100.000 de cetățeni italieni se află în zonele afectate.

Rezoluția guvernului a fost aprobată de parlament după ce 179 de deputați au votat pentru, 100 împotrivă, iar 14 s-au abținut, potrivit publicației Corriere della Sera.

Editor : Ș.A.