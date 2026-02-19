Live TV

Italia ar putea interzice consumul de carne de cal, tradițional în unele zone: „Suntem în secolul XXI. Prietenii nu trebuie mâncați”

Tuscany. Grosseto Province. Alberese. Uccellina Park. Horses.
Cai în regiunea Toscana. Foto: Profimedia

Italia ar putea interzice în curând carnea de cal, ca parte a unei legi care ar defini cabalinele, inclusiv caii, măgarii și catârii, drept animale de companie, ceea ce ar face ilegală uciderea lor, potrivit The Guardian.

Proiectul de lege a fost elaborat de Michela Vittoria Brambilla, politiciană din cadrul partidului Noi Moderati, care face parte din coaliția de guvernământ condusă de Giorgia Meloni, și este susținut de partidele de opoziție.

Dacă va fi aprobată, legea ar impune pedepse cu închisoarea de până la trei ani și amenzi de până la 100.000 de euro pentru sacrificarea cabalinelor.

Carnea de cal a făcut parte în mod tradițional din bucătăria italiană, în special în Puglia, Campania, Sicilia, Lombardia, Veneto și Emilia-Romagna. Chiar dacă consumul a scăzut semnificativ în ultimul deceniu, Italia rămâne unul dintre cei mai mari importatori și consumatori de carne din Europa.

Proiectul de lege propune, de asemenea, microciparea obligatorie și un sistem național de monitorizare, alături de un fond de 6 milioane de euro pentru a ajuta crescătorii să își adapteze afacerile.

„Suntem în secolul XXI și totuși cabalinele continuă să fie exploatate într-o mare varietate de moduri”, a spus Brambilla, care este și președintele Leidaa, o asociație pentru drepturile animalelor.

„Caii în special... în timp ce în lumea anglo-saxonă, consumul de carne de cal este aproape de neconceput, în țara noastră specia este exploatată literalmente până la măduva oaselor. Dar prietenii nu trebuie mâncați.”

Brambilla a spus că propunerea este „o oportunitate extraordinară de a produce o schimbare culturală care este deja dragă inimilor majorității italienilor”.

Însă nu toată lumea este convinsă. Gian Marco Centinaio, fost ministru al Agriculturii și politician din Liga, partid de extremă dreapta, și membru al coaliției de guvernare, a declarat că interzicerea consumului de carne de cal „ar însemna ștergerea unei părți din istoria bucătăriei italiene”, care în decembrie a fost înscrisă pe lista patrimoniului cultural imaterial al UNESCO, „și, de asemenea, a identității unor regiuni... de la tocănițele de carne de cal din Verona și Salento până la chiftelele din Catania”.

Dario Damiani de la Forza Italia a declarat că propunerea nu a ținut cont de „tradițiile gastronomice ale multor regiuni” și ar reprezenta o lovitură pentru „lanțul economic tradițional” din aceste regiuni, punând în pericol afacerile și locurile de muncă.

Scăderea consumului de carne de cal în rândul italienilor a fost determinată de o schimbare culturală, precum și de preocupări etice tot mai mari și de empatia față de animale. Într-un sondaj realizat anul trecut, 83% dintre italieni au declarat că nu mănâncă carne de cal, în timp ce 17% au declarat că o mănâncă cel puțin o dată pe lună.

