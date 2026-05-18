Italia cere Bruxelles-ului ca cheltuielile cauzate de criza energetică să fie excluse din Pactul de Stabilitate. Scrisoarea lui Meloni

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, i-a trimis o scrisoare preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în care i-a solicitat, în mod oficial, excluderea cheltuielilor legate de criza energetică din Pactul de Stabilitate, aşa cum este deja cazul cu cheltuielile pentru apărare.

Potrivit documentului consultat de agenția spaniolă EFE, Meloni afirmă că „Italia va continua să îşi aducă contribuţia pentru a consolida securitatea şi apărarea europeană şi va pleda pentru ca Uniunea Europeană să investească mai mult în capacităţile sale strategice de securitate şi apărare, dar că în ochii cetăţenilor europeni, există o altă urgenţă la fel de concretă şi imediată: energia”, scrie Agerpres.

„Criza din Orientul Mijlociu şi tensiunile din Strâmtoarea Ormuz, agravate de efectele agresiunii ruseşti în Ucraina, au deja un impact grav şi adesea asimetric asupra preţurilor la energie, a costurilor pentru familii şi întreprinderi, a competitivităţii sistemului nostru de producţie şi a puterii de cumpărare a cetăţenilor”, afirmă Meloni. Din acest motiv, „Europa trebuie să transmită un semnal de coerenţă, bun simţ şi apropiere de cetăţenii săi”, consideră premierul Italiei.

„Dacă considerăm, pe bună dreptate, apărarea drept o prioritate, dacă UE este suficient de strategică pentru a justifica activarea clauzei derogatorii naţionale, atunci trebuie să avem curajul politic de a recunoaşte că securitatea energetică este acum o prioritate strategică europeană”, subliniază premierul Italiei.

Meloni se referă la aşa-numita clauză derogatorie naţională pentru cheltuielile de apărare, un instrument din cadrul normelor bugetare ale UE care le permite anumitor state membre să se abată temporar de la cerinţele bugetare ca răspuns la apariţia unor circumstanţe excepţionale aflate în afara controlului lor, cu condiţia să fie asigurată sustenabilitatea datoriei. Potrivit premierului italian: „creşterea extraordinară a costurilor energiei pe care o experimentăm reprezintă o circumstanţă excepţională care nu poate fi controlată de statele membre, cu repercusiuni grave asupra finanţelor publice”.

În plus, în acest moment, este imposibil să „justificăm cetăţenilor noştri faptul că UE permite flexibilitate financiară în scopuri de securitate şi apărare, strict vorbind, şi nu pentru a proteja familiile, lucrătorii şi întreprinderile de o nouă urgenţă energetică care ameninţă să afecteze grav economia reală. Din acest motiv, Italia consideră necesară extinderea temporară a domeniului de aplicare al Clauzei de Excepţie Naţională, deja în vigoare pentru cheltuielile de apărare, pentru a include investiţiile şi măsurile extraordinare necesare pentru a aborda actuala criză energetică, fără a modifica limitele maxime de abatere deja stabilite”, îndeamnă prim-ministrul italian.

