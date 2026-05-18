Live TV

Italia cere Bruxelles-ului ca cheltuielile cauzate de criza energetică să fie excluse din Pactul de Stabilitate. Scrisoarea lui Meloni

Data publicării:
Giorgia Meloni, Italian Prime Minister, participate in the Ukraine Recovery Conference 2025, 10 June 2025, La Nuvola Convention Center, Rome, Italy.
Giorgia Meloni. Foto: Profimedia Images

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, i-a trimis o scrisoare preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în care i-a solicitat, în mod oficial, excluderea cheltuielilor legate de criza energetică din Pactul de Stabilitate, aşa cum este deja cazul cu cheltuielile pentru apărare.

Potrivit documentului consultat de agenția spaniolă EFE, Meloni afirmă că „Italia va continua să îşi aducă contribuţia pentru a consolida securitatea şi apărarea europeană şi va pleda pentru ca Uniunea Europeană să investească mai mult în capacităţile sale strategice de securitate şi apărare, dar că în ochii cetăţenilor europeni, există o altă urgenţă la fel de concretă şi imediată: energia”, scrie Agerpres.

„Criza din Orientul Mijlociu şi tensiunile din Strâmtoarea Ormuz, agravate de efectele agresiunii ruseşti în Ucraina, au deja un impact grav şi adesea asimetric asupra preţurilor la energie, a costurilor pentru familii şi întreprinderi, a competitivităţii sistemului nostru de producţie şi a puterii de cumpărare a cetăţenilor”, afirmă Meloni. Din acest motiv, „Europa trebuie să transmită un semnal de coerenţă, bun simţ şi apropiere de cetăţenii săi”, consideră premierul Italiei.

„Dacă considerăm, pe bună dreptate, apărarea drept o prioritate, dacă UE este suficient de strategică pentru a justifica activarea clauzei derogatorii naţionale, atunci trebuie să avem curajul politic de a recunoaşte că securitatea energetică este acum o prioritate strategică europeană”, subliniază premierul Italiei.

Meloni se referă la aşa-numita clauză derogatorie naţională pentru cheltuielile de apărare, un instrument din cadrul normelor bugetare ale UE care le permite anumitor state membre să se abată temporar de la cerinţele bugetare ca răspuns la apariţia unor circumstanţe excepţionale aflate în afara controlului lor, cu condiţia să fie asigurată sustenabilitatea datoriei. Potrivit premierului italian: „creşterea extraordinară a costurilor energiei pe care o experimentăm reprezintă o circumstanţă excepţională care nu poate fi controlată de statele membre, cu repercusiuni grave asupra finanţelor publice”.

În plus, în acest moment, este imposibil să „justificăm cetăţenilor noştri faptul că UE permite flexibilitate financiară în scopuri de securitate şi apărare, strict vorbind, şi nu pentru a proteja familiile, lucrătorii şi întreprinderile de o nouă urgenţă energetică care ameninţă să afecteze grav economia reală. Din acest motiv, Italia consideră necesară extinderea temporară a domeniului de aplicare al Clauzei de Excepţie Naţională, deja în vigoare pentru cheltuielile de apărare, pentru a include investiţiile şi măsurile extraordinare necesare pentru a aborda actuala criză energetică, fără a modifica limitele maxime de abatere deja stabilite”, îndeamnă prim-ministrul italian.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
oameni cu umbrela
1
Vremea se va răci și mai mult în următoarele zile. Meteorologii anunță când vom avea din...
Vladimir Putin face cu ochiul
2
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face...
N18 PISLARU IN FATA TA-SINCRON 250625_00356
3
Dragoș Pîslaru: „PSD a pregătit împreună cu Banca Mondială principiile reformei...
submarin nuclear construit în Coreea de Nord / Kim Jong Un și Vladimir Putin / nava rusească cargo Ursa Major
4
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi...
Austria Eurovision Song Contest
5
Cum a reușit Israelul să obțină al doilea loc la Eurovision 2026, în ciuda boicotului
Verdictul medicilor, după accidentul grav al lui Alex Marquez, în care motocicleta sa s-a dezintegrat
Digi Sport
Verdictul medicilor, după accidentul grav al lui Alex Marquez, în care motocicleta sa s-a dezintegrat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1077954332
Ursula von der Leyen și Antonio Costa și-au ales piesele favorite de la Eurovision. Ce melodii preferă liderii UE
Modena, Auto Falcia Pedoni. Ci Sono Feriti Gravi
Șapte persoane, rănite după ce o mașină a intrat în mulțime în centrul orașului Modena, din Italiei. Două sunt în stare gravă
WEB killerul escortelor Sursa TVL 150526_00398
Procurorii italieni cer închisoare pe viaţă pentru românul acuzat că a ucis două escorte. Bărbatul este judecat după legea femicidului
ilie bolojan face declaratii
Bolojan, după aprobarea cererii din PNRR de 2,6 miliarde euro: Trebuie accelerate reformele. E important să nu pierdem fonduri europene
Gabriela Firea.
Scrisoare către Ursula von der Leyen: Gabriela Firea propune un Fond European pentru fertilitate
Recomandările redacţiei
sondaj
Sondaj INSCOP: PNL depășește PSD în intențiile de vot pentru alegeri...
INStANT_COTROCENI_CONSULTARI_AUR08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Consultări la Cotroceni. PNL discută acum cu Nicușor Dan despre...
Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi.
Laura Codruța Kovesi, după 7 ani la conducerea EPPO: „Toată lumea...
Greva1
Sindicatul din Aparatul de Lucru al Guvernului este în grevă...
Ultimele știri
Consultări la Cotroceni. George Simion: Am cerut mandat pentru formarea unei guvernări
Fostul șef de cabinet al lui Zelenski, eliberat din arest după o cauțiune de 3 milioane $. Dezvăluiri în urma anchetei de corupție
Percheziții de amploare în București și trei județe, într-un dosar privind nerespectarea regimului armelor și violențe
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dana Rogoz, mărturisire sfâșietoare la 12 ani de la pierderea tatălui ei: “Știa limpede că urmează să moară...
Cancan
Câți bani a primit eliminatul Aris Eram, de la Antena 1, pentru cele 19 săptămâni la Survivor
Fanatik.ro
Povestea emoționantă a căpitanului Nicușor Bancu! De la drama pierderii tatălui la câștigarea titlului cu...
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Primul jucător care pleacă de la Universitatea Craiova după câștigarea titlului. Exclusiv
Adevărul
Iadul alb din Arctica. Cum au dispărut fără urmă două nave de război britanice și ce au găsit cercetătorii...
Playtech
Cum a salvat Delia Velculescu Ciprul și Grecia în cele mai grele crize economice. „Doamna de Fier” a...
Digi FM
Ce ar fi descoperit Brigitte în telefonul lui Emmanuel Macron înainte de momentul viral din avion: "Te găsesc...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Olguța Vasilescu a reacționat, după ce zeci de mii de olteni au rămas în afara stadionului
Pro FM
Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva, tandrețe sub soarele din Mykonos. Iubirea lor se vede, iar Imaginile de cuplu...
Film Now
Macaulay Culkin, încă devastat după moartea lui Catherine O’Hara: “Simt că îi datoram o favoare. Nu îmi place...
Adevarul
„Autostrada cu tuneluri”, la doi ani de la startul lucrărilor. Ce a mai rămas de construit din tronsonul...
Newsweek
Care pensionari nu mai plătesc CASS la pensie de luna viitoare? Ce documente trebuie să depună?
Digi FM
Cine e personajul în alb care a apărut cu Alexandra Căpitănescu pe scena Eurovision 2026. Povestea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Jason Biggs din American Pie și soția sa s-au despărțit după 18 ani de mariaj. Cei doi au împreună doi copii
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...